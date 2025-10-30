Měšec.cz  »  MPSV spustilo kalkulačku k superdávce

MPSV spustilo kalkulačku k superdávce

Monika Veselíková
Včera
přidejte názor

Sdílet

13.2.25/1x/Kalkulačka, výpočet, kancelář Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes spustilo dlouho očekávanou kalkulačku k nové dávce státní sociální pomoci, takzvané superdávce.

Úřady práce začaly žádosti o dávku státní sociální pomoci přijímat už na začátku října 2025. Kalkulačku, s jejíž pomocí by si mohli lidé propočítat, zda si s přechodem na nový dávkový systém pohorší, zůstanou na svém, nebo jim naopak přijde víc, ale MPSV spustilo až nyní. 

Podle MPSV má kalkulačka posloužit jako základní vodítko pro ověření toho, zda člověk na dávku dosáhne a její přibližné výše. Konečné rozhodnutí o přiznání dávky a její přesné výši vždy vydává Úřad práce na základě správního řízení a po předložení a ověření všech rozhodných skutečností, stojí na zmíněném webu.

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že kalkulačka neumí pracovat s příjmy ze samostatně výdělečné činnosti. 

Živnostníci, a samozřejmě nejen oni, proto mohou využít kalkulačku na Měšci. Platí, že OSVČ, které podnikají na hlavní činnost, do kalkulačky zadávají 1/12 svého příjmu za předcházející rok. Pokud jim ale tento příjem vyjde nižší než 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, aktuálně tedy méně než 37 245,6 Kč, musí vždy započíst alespoň tuto částku. 

Podnikatelům v paušálním režimu se příjem započítává s ohledem na pásmo paušální daně:

  • 100 % průměrné mzdy pro 1. pásmo,
  • 150 % průměrné mzdy pro 2. pásmo,
  • 200 % průměrné mzdy pro 3. pásmo.

Pro rok 2025 je průměrná mzda stanovená na 46 557 Kč.

U OSVČ podnikajících na vedlejší činnost se rozhodný příjem započítá jako 1/12 příjmu zjištěného z posledního daňového přiznání.

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.

Pokud máte ohledně superdávky nějaké nejasnosti, můžete si projít naše starší články:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Aktuální kurzovní lístek - dne 30. 10. 2025

Dále u nás najdete

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

AI není krátkodobý výstřelek

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Jsme digitálně zdraví? Jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).