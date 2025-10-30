MPSV spustilo kalkulačku k superdávce

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes spustilo dlouho očekávanou kalkulačku k nové dávce státní sociální pomoci, takzvané superdávce.
Úřady práce začaly žádosti o dávku státní sociální pomoci přijímat už na začátku října 2025. Kalkulačku, s jejíž pomocí by si mohli lidé propočítat, zda si s přechodem na nový dávkový systém pohorší, zůstanou na svém, nebo jim naopak přijde víc, ale MPSV spustilo až nyní.
Podle MPSV má kalkulačka posloužit jako základní vodítko pro ověření toho, zda člověk na dávku dosáhne a její přibližné výše.
Konečné rozhodnutí o přiznání dávky a její přesné výši vždy vydává Úřad práce na základě správního řízení a po předložení a ověření všech rozhodných skutečností, stojí na zmíněném webu.
Ministerstvo zároveň upozorňuje, že kalkulačka neumí pracovat s příjmy ze samostatně výdělečné činnosti.
Živnostníci, a samozřejmě nejen oni, proto mohou využít kalkulačku na Měšci. Platí, že OSVČ, které podnikají na hlavní činnost, do kalkulačky zadávají 1/12 svého příjmu za předcházející rok. Pokud jim ale tento příjem vyjde nižší než 80 % průměrné mzdy v národním hospodářství, aktuálně tedy méně než 37 245,6 Kč, musí vždy započíst alespoň tuto částku.
Podnikatelům v paušálním režimu se příjem započítává s ohledem na pásmo paušální daně:
- 100 % průměrné mzdy pro 1. pásmo,
- 150 % průměrné mzdy pro 2. pásmo,
- 200 % průměrné mzdy pro 3. pásmo.
Pro rok 2025 je průměrná mzda stanovená na 46 557 Kč.
U OSVČ podnikajících na vedlejší činnost se rozhodný příjem započítá jako 1/12 příjmu zjištěného z posledního daňového přiznání.
