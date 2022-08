MONETA má opět nový spořicí účet. Varianta "E" nabídne 5,30 % p.a. bez podmínek

Autor: Jan Vaca

Po pravidelné sérii spořicích účtů s označením podle začátečních písmen abecedy MONETA Money Bank má v nabídce opět nový spořicí účet Spoření/Spoříto E. V prodeji je od čtvrtku 25. 8. 2022 a tímto dnem tak skončil prodej původní varianty s písmenem „D“.

Nový spořicí účet „E“ má celkovou úrokovou sazbu 5,30 % p.a. do 1 mil. Kč, poté klesá na 0,50 % p.a. Úroková sazba se skládá ze dvou částí. Standardní úroková sazba má 2,55 % p.a., bonusová poté 2,75 % p.a. Bonusovou sazbu banka garantuje do 31. 3. 2023 (ale to neznamená, že základní úrokovou sazbu nemůže zvýšit/snížit).





Původní spořicí účet nabízel 5,10 % p.a. do 500 000 Kč s podmínkou příjmů a obratů. Nový „E“ je už bez podmínek.

Spořicí účet MONETA Money Bank Název produktu Spořicí účet „E“ (od 25. 8. 2022) Spořicí účet „D“ (do 24. 8. 2022) Základní úroková sazba 2,55 % p.a. 1,90 % p.a. Bonusová úroková sazba 2,75 % p.a. 1,60 % Celková úroková sazba 5,30 % p.a. 3,50 % p.a. Výše pásma s výhodným úročením 1 000 000 Kč 500 000 Kč Úroková saba po překročení pásma 0,50 % p.a. 0,50 % p.a.

MMB má v nabídce ještě další spořicí účet inSpoření úročený podobnou úrokovou sazbou 5,20 % p.a., ale ten je po dvou měsících od zřízení podmíněný investicí v min. výši 100 000 Kč.