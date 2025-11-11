ČSOB naděluje. Klientům chce rozdat celkem 10 mil. Kč

Československá obchodní banka dnes informovala klienty o možnosti zapojit se do akce s názvem Vánoční losování ve Světe výhod. Jeden klient si v ní může přijít celkem na 20 tis. Kč. Když bude mít štěstí a splní zadané podmínky.
Každý týden v období od 17. 11. do 14. 12. 2025 banka vylosuje 500 klientů, kterým následně předá výhru 5000 Kč.
Podmínkou pro automatické zařazení do slosování je alespoň 5 plateb kartou v rámci jednoho týdne, běžný účet a plnoletost. Jednoho klienta, pokud splní podmínky, přitom může banka vylosovat i opakovaně.
Jednotlivá kola proběhnou v následujících termínech:
- 1. losování 17. 11. – 23. 11. 2025
- 2. losování 24.11. – 30. 11. 2025
- 3. losování 01. 12. – 07. 12. 2025
- 4. losování 08. 12. – 14. 12. 2025
Za platbu kartou přitom banka považuje platbu kartou u obchodníka či na internetu. Platba přitom musí být zaúčtovaná nejpozději poslední den daného losovacího období. Výběry z bankomatu či vklady hotovosti se naopak nepočítají.
Případnou výhru banka bezhotovostně převede na váš účet do 3 dnů ode dne losování. Losovat se bude vždy v pondělí.