Binance čelí největšímu hacku v historii kryptoměn, útočníci odnesli miliardy dolarů

Největší kryptoburza světa Binance se ve čtvrtek stala obětí útoku, který je podle dosavadních údajů největší krádeží v dějinách kryptoměn. Burza odhaduje celkovou ztrátu na 6,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 140 miliard korun. Zároveň tvrdí, že uživatelé o peníze nepřijdou.
Co se stalo
Útočníci vybírali kryptoměny z takzvaných horkých peněženek, tedy z těch, které jsou připojené k internetu a burza z nich vyplácí klienty. Binance uvedla, že útok začal u napadeného notebooku zaměstnance, přes který se útočník dostal k interní službě a zadal neoprávněné výběry. Někteří bezpečnostní experti zmiňují jinou možnou cestu přes funkci sítě Ethereum, to ale burza zatím nepotvrdila. Binance dočasně pozastavila výběry a spolupracuje s policií.
Kdo za tím může být
Analytické firmy TRM Labs a Chainalysis tipují severokorejskou hackerskou skupinu TraderTraitor, která stála i za krádeží 1,5 miliardy dolarů z burzy Bybit v roce 2025. Binance zatím totožnost útočníků nepotvrdila.
Peníze se podařilo zablokovat jen zčásti
Provozovatelé stablecoinů Tether a Circle zmrazili část ukradených prostředků, dohromady přibližně 2,6 mld. dolarů. K dalšímu zajištění přispěly i jiné společnosti a bezpečnostní rada sítě Arbitrum. Binance už následně oznámila celkovou částku okolo 3 mld. dolarů.
Stablecoiny jsou kryptoměny navázané na dolar a jejich vydavatelé mohou konkrétní adresy zablokovat. Bitcoin i jiné kryptoměny jsou ale jiný případ, u nich nejde zmrazit nic, případně je to komplikované.
Přijdou klienti o peníze?
Binance slibuje, že pokryje všechny ztráty. Analytik Sean Farrell z Fundstrat Global Advisors uvedl, že útok zatím nevypadá jako vážná hrozba pro solventnost burzy. Binance před útokem spravovala přibližně 144 miliard dolarů.
Připomínáme, že peníze na burze nejsou pojištěné jako vklady v bance a o náhradě rozhoduje sama burza. Podle spoluzakladatelky Yi He by se výběry měly začít obnovovat do 48 hodin.
Trhy zareagovaly mírným poklesem
Bitcoin v pátek oslabil o 2,8 % na zhruba 78 500 dolarů, ether o 3,8 % a token burzy Binance BNB o 3,5 %.
Co si z toho odnést
Nenechávejte na burze víc, než kolik potřebujete k obchodování. Dlouhodobější úspory si uložte do vlastní peněženky. Dávejte také pozor na podvodné e-maily a zprávy, které se v době podobných incidentů množí. Informace sledujte jen na oficiálních kanálech Binance.
Geopolitické důsledky
Rozsah krádeže je mimořádný i z pohledu severokorejské ekonomiky. Podle odhadů jihokorejské centrální banky dosáhl hrubý národní důchod Severní Koreje v roce 2025 přibližně 33,8 miliardy dolarů. Hodnota ukradených kryptoměn tak odpovídá téměř pětině této částky.
Útok může mít také geopolitické důsledky. Severní Korea patří mezi významné dodavatele zbraní a munice pro Rusko. Podle jihokorejské vojenské rozvědky dodala Moskvě vojenský materiál odpovídající více než 15 milionům dělostřeleckých granátů ráže 152 milimetrů.