Za co utrácejí hrdinové českých filmů? Otestujte se v kvízu

Peníze patří k nejvděčnějším filmovým tématům. Dokážou rozehrát zápletku, přivést hrdinu do trapné situace nebo ho dovést k nápadu, na který by za normálních okolností nikdy nepřišel. Není divu, že řada scén, v nichž hrají hlavní roli koruny, zlaťáky nebo účty, zlidověla a hlášky z nich používáme dodnes.
Připravili jsme pro vás dvanáct otázek ze scén, které možná znáte nazpaměť. Nebo si to aspoň myslíte. Najdete tu prvorepublikovou klasiku, normalizační komedie, oblíbené pohádky i snímky z posledních let. U každé otázky vybíráte ze tří možností a správná je vždy jen jedna. Pozor ale, i ta nejznámější scéna může svést na špatnou stopu.
Kvíz prověří, jak dobře si pamatujete i drobné detaily, které při sledování snadno uniknou. Na konci se dozvíte, kolik bodů jste získali a jaký filmový typ z vás je.
Tak co, pamatujete si každý detail, nebo vám některé scény už z hlavy vyprchaly?