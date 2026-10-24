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Za co utrácejí hrdinové českých filmů? Otestujte se v kvízu

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Redakce
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Doba čtení: 1 minuta
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Josef Abrhám, Vrchní, prchni
Autor: Filmové studio Barrandov
Josef Abrhám ve filmu Vrchní, prchni
Hrdinové českých filmů řeší s penězi stejné starosti jako my. Tedy výplatu, dluhy a občas i nečekané bohatství. Pamatujete si slavné scény tak dobře, že bez zaváhání zodpovíte všechny otázky?
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Peníze patří k nejvděčnějším filmovým tématům. Dokážou rozehrát zápletku, přivést hrdinu do trapné situace nebo ho dovést k nápadu, na který by za normálních okolností nikdy nepřišel. Není divu, že řada scén, v nichž hrají hlavní roli koruny, zlaťáky nebo účty, zlidověla a hlášky z nich používáme dodnes.

Připravili jsme pro vás dvanáct otázek ze scén, které možná znáte nazpaměť. Nebo si to aspoň myslíte. Najdete tu prvorepublikovou klasiku, normalizační komedie, oblíbené pohádky i snímky z posledních let. U každé otázky vybíráte ze tří možností a správná je vždy jen jedna. Pozor ale, i ta nejznámější scéna může svést na špatnou stopu.

Kvíz prověří, jak dobře si pamatujete i drobné detaily, které při sledování snadno uniknou. Na konci se dozvíte, kolik bodů jste získali a jaký filmový typ z vás je.

Tak co, pamatujete si každý detail, nebo vám některé scény už z hlavy vyprchaly?

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