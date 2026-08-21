TL;DR
- XTB vede toto srovnání pro rok 2026 jako nejlepší platforma pro obchodování s devizami a CFD pro české obchodníky
- Obchodování s akciemi a ETF bez provizí je nyní klíčovým rozlišovacím prvkem mezi předními brokery
- Regulační síla, místní podpora a šíře nabídky platformy odlišují špičkové brokery od ostatních
- Obchodní náklady a technologie platforem se mezi poskytovateli deviz a CFD výrazně liší
Porovnali jsme nejlepší brokery pro obchodování s devizami a CFD dostupné českým obchodníkům, abychom vám pomohli vybrat tu správnou platformu pro rok 2026. XTB vyniká jako nejlepší volba, protože kombinuje investování do akcií a ETF bez provizí s širokým přístupem k CFD. Tento průvodce podrobně rozebírá ceny, platformy a funkce sedmi předních brokerů působících na českém trhu. Je určen pro české obchodníky, kteří porovnávají forexové a CFD platformy a chtějí jasné srovnání podložené daty. Výběr nesprávného brokera může znamenat vyšší poplatky, slabší regulaci a platformu, která neodpovídá vašemu skutečnému způsobu obchodování.
Jak jsme sestavili toto hodnocení
Otestovali jsme sedm předních forexových a CFD brokerů dostupných pro české obchodníky a každého z nich jsme vyhodnotili podle kritérií, která jsou pro skutečná obchodní rozhodnutí nejdůležitější. Náš tým posoudil regulační licence, náklady na obchodování, kvalitu platformy a přizpůsobení místnímu trhu, přičemž vycházel z veřejně dostupných údajů o brokerech a případně i z hodnocení na Trustpilotu. U každého brokera jsme posoudili regulační status podle ČNB nebo MiFID II, celkovou strukturu nákladů včetně spreadů a poplatků za nečinnost a podporu funkcí účtu přizpůsobených pro CZK. Platformy jsme také porovnali z hlediska technologie provádění obchodů, šířky nabídky finančních nástrojů a rozsahu vzdělávacích zdrojů nabízených českým obchodníkům.
Co jsme hodnotili:
- Regulační licence a ochrana investorů
- Obchodní náklady, spready a poplatky za nečinnost
- Technologie platformy a šířka nabídky finančních nástrojů
- Přizpůsobení místnímu trhu pro české obchodníky
- Kvalita zákaznické podpory a vzdělávací zdroje
Srovnávací tabulka
Abychom lépe pochopili, jak si tyto platformy stojí v porovnání, rozdělili jsme klíčové rozlišovací faktory do kategorií regulace, struktury nákladů, platforem a přístupu k aktivům.
|
Společnost
|
Hodnocení
|
Platformy
|
Regulace
|
Model provizí
|
Třídy aktiv
|
XTB
|
3,5/5
|
xStation 5
|
KNF, FCA, CySEC, BaFin
|
0 % u akcií/ETF do €100 000 měsíčně
|
Akcie, ETF, CFD, opce
|
eToro
|
4,2/5
|
Vlastní platforma
|
FCA, CySEC, ASIC
|
$0 u ETF, $1 za obchod s akciemi
|
Akcie, ETF, kryptoměny, CFD
|
Saxo
|
3,6/5
|
SaxoTrader, SaxoInvestor
|
Dánský FSA, FCA, ASIC
|
~0,08 % za obchod s americkými akciemi
|
Akcie, ETF, dluhopisy, opce, futures, CFD
|
Pepperstone
|
4,4/5
|
MT4, MT5, cTrader, TradingView
|
FCA, ASIC, CySEC
|
Spready od 0,0 + $3/lot
|
CFD, Forex, akcie, spread betting
|
Fusion Markets
|
4,8/5
|
MT4, MT5, cTrader, TradingView
|
ASIC, FSA, VFSC
|
Provize $0 (Classic)
|
CFD na Forex, komodity, kryptoměny, kovy
|
Plus500
|
4,2/5
|
WebTrader
|
FCA, CySEC, ASIC
|
$0,006 za akcii
|
Reálné akcie, CFD
|
XM
|
2,7/5
|
MetaTrader 4/5
|
CySEC, ASIC, DFSA
|
K dispozici jsou účty bez provize
|
CFD, Forex, akcie, komodity
1. XTB
XTB je přední platforma pro obchodování na devizovém trhu a s CFD určená pro české retailové investory, známá tím, že kombinuje investování do akcií a ETF bez provizí s přístupem k CFD napříč různými aktivy, jako jsou devizy, indexy, komodity a kryptoměny. Společnost XTB, založená v roce 2002 se sídlem ve Varšavě a s vlastní českou pobočkou, poskytuje služby obchodníkům ve více než 15 zemích prostřednictvím své vlastní platformy xStation 5 a specializované podpory v českém jazyce. Tento broker poskytuje retailovým obchodníkům přístup k více než 12 500 obchodovatelným nástrojům spolu s ochranou vkladů až do výše 20 100 € a byl oceněn titulem Broker roku 2025 od Invest Cuffs. Díky silné regulační podpoře ze strany orgánů jako KNF, FCA, CySEC a BaFin je XTB již nyní považován za jednoho z nejlepších forexových a CFD brokerů pro české obchodníky v roce 2026.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb
Klíčové vlastnosti
- Vlastní obchodní platforma xStation 5 s mobilní aplikací
- Více než 12 500 obchodovatelných nástrojů zahrnujících akcie, ETF a CFD
- Zákaznická podpora výhradně v českém jazyce
- Ochrana vkladů investorů až do výše 20 100 €
- Dvoufaktorová autentizace a bezplatný demo účet
- Analýzy trhu a vzdělávací kurzy
Ceny
- 0 % provize z akcií a ETF až do měsíčního obratu 100 000 € (nad touto hranicí 0,2 %, min. 10 €)
- Náklady na obchodování s CFD jsou zahrnuty ve spreadu
- Bezplatné otevření účtu
- Poplatek za nečinnost 10 €/měsíc po 12 měsících bez transakcí
2. eToro
Zdroj: snímek obrazovky z oficiálních webových stránek
eToro je platforma pro obchodování s různými aktivy, která nabízí skutečné akcie, ETF, kryptoměny a CFD na komodity, devizy, indexy a kryptoměny. Platforma byla založena v roce 2007, má sídlo v Bnei Brak v Izraeli, působí ve více než 100 zemích a od května 2025 je kótována na burze Nasdaq pod tickerem ETOR. eToro je známé svou funkcí sociálního obchodování CopyTrader a předem připravenými inteligentními portfolii a českým investorům nabízí vklad na účet v eurech, aby se vyhnuli nákladům na směnu měny. Platforma je regulována orgány FCA, CySEC a ASIC.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/etoro
Klíčové vlastnosti
- Sociální obchodování a kopírování obchodů přes CopyTrader
- Hotová inteligentní portfolia
- Kótována na burze Nasdaq (ETOR) od května 2025
- Bezplatný demo účet s 100 000 $ ve virtuálních prostředcích
- Pro české investory je k dispozici vklad na účet v eurech
Ceny
- Minimální vklad 50 $ (liší se podle země, ve Velké Británii 10 $)
- Provize 0 $ na ETF
- Provize 1 $ za obchod s akciemi v USA/EU/Velké Británii, 2 $ na některých dalších burzách
- Poplatek za výběr 5 $ s minimální částkou 30 $
3. Saxo
Zdroj: snímek obrazovky z oficiálních webových stránek
Saxo je plně licencovaná dánská banka nabízející obchodování s různými aktivy, včetně akcií, ETF, dluhopisů, podílových fondů, opcí, futures, deviz a CFD. Společnost byla založena v roce 1992 a má sídlo v dánském Hellerupu. Prostřednictvím své jednotné platformy SaxoTrader poskytuje přístup k více než 71 000 nástrojům, přičemž pro začátečníky nabízí také jednodušší aplikaci SaxoInvestor. Saxo je členem Dánského garančního fondu a podléhá regulaci mimo jiné dánského FSA, FCA, ASIC a FINMA. V březnu 2026 došlo ke změně vlastníka tohoto brokera v důsledku jeho akvizice společností J. Safra Sarasin.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saxo-bank
Klíčové vlastnosti
- Plně licencovaná evropská banka
- Více než 71 000 finančních nástrojů prostřednictvím jednotné platformy SaxoTrader
- Jednodušší aplikace SaxoInvestor pro začátečníky
- Člen Dánského garančního fondu
Ceny
- Úroveň Classic: od roku 2024 bez minimálního vkladu
- Úroveň Platinum: minimálně 200 000 USD; úroveň VIP: minimálně 1 000 000 USD
- Přibližně 0,08 % za obchod s americkými akciemi (min. 1 $) v rámci úrovně Classic
- Poplatek za správu až 0,15 % ročně
4. Pepperstone
Pepperstone je broker s širokou škálou aktiv, který nabízí CFD, forex, měnové indexy, akcie, komodity, ETF, kryptoměnové CFD a spread betting. Společnost byla založena v roce 2010 a má sídlo v australském Melbourne; působí ve Velké Británii, Evropě, na Středním východě, v asijsko-pacifickém regionu a v Africe. Pepperstone poskytuje přístup k více než 1 400 nástrojům na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView, přičemž spread betting je k dispozici prostřednictvím TradingView. Broker je regulován mimo jiné orgány FCA, ASIC, CySEC, BaFin a DFSA.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pepperstone
Klíčové vlastnosti
- Více než 1 400 finančních nástrojů na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView
- Spread betting dostupný prostřednictvím TradingView
- Podpora 24/5 s dobou odezvy do 5 minut
Ceny
- Minimální vklad 0–10 USD
- Spready na účtu Razor od 0,0 s provizí za forexové obchody ve výši 3 $ za lot
- Rabatové slevy dostupné prostřednictvím programu Active Trader
- Poplatky za držení pozic přes noc jsou vyšší než u některých tvůrců trhu (referenční sazba + 2,5 %)
5. Fusion Markets
Fusion Markets je CFD broker nabízející obchodování na forexu, komoditách, kryptoměnách, indexech, kovech a akciích. Společnost byla založena v roce 2017 a má sídlo v australském Melbourne; působí globálně prostřednictvím poboček v Austrálii, na Seychelách a ve Vanuatu. Fusion Markets poskytuje dvě platformy pro kopírování obchodů, DupliTrade a Fusion+, a podporuje jak fiatové, tak kryptoměnové platební metody na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView. Broker je regulován orgány ASIC, FSA (Seychely) a VFSC (Vanuatu).
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fusion-markets
Klíčové vlastnosti
- Jedny z nejnižších spreadů na trhu
- Dvě platformy pro kopírování obchodů: DupliTrade a Fusion+
- Podpora plateb jak v fiat měnách, tak v kryptoměnách
- Dostupné na platformách MT4, MT5, cTrader a TradingView
Ceny
- Minimální vklad 0 USD
- Provize 0 USD u účtů Classic
- 4,50 USD za lot (round turn) u účtů ZERO
6. Plus500
Plus500 je platforma pro obchodování s CFD a akciemi, která prostřednictvím služby Plus500 Invest nabízí skutečné akcie spolu s CFD na indexy, devizy, komodity, kryptoměny, akcie, opce a ETF. Společnost byla založena v roce 2008, má sídlo v Londýně, je kótována na Londýnské burze jako součást indexu FTSE 250 a působí ve více než 50 zemích. Plus500 využívá svou vlastní platformu WebTrader a vlastní společnost Cunningham Commodities LLC, která zajišťuje přístup k americkým futures. Broker podléhá regulaci ze strany FCA, CySEC, FSCA, FMA a ASIC.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plus500-official-page
Klíčové vlastnosti
- Vlastní platforma WebTrader
- Kótována na Londýnské burze jako součást indexu FTSE 250
- Vlastní společnost Cunningham Commodities LLC pro přístup k americkým futures kontraktům
Ceny
- Minimální vklad kolem 100 € (liší se podle trhu)
- 0,006 $ za akcii na Plus500 Invest
- Poplatek za převod měny 0,70 %
- Poplatek 10 $/měsíc po 3 měsících nečinnosti
7. XM
XM je broker s širokou nabídkou aktiv, který nabízí CFD, forex, akcie, komodity, indexy, tematické indexy, drahé kovy a energetické komodity. Společnost XM byla založena v roce 2009, má sídlo v Limassolu na Kypru a obsluhuje klienty z více než 190 zemí; uvádí, že má po celém světě přes 15 milionů klientů. Broker nabízí více než 1 400 finančních nástrojů, včetně turbo akcií, frakčních akcií a tematických indexů, obchoduje se na platformách MetaTrader 4 a 5 a disponuje rozsáhlým vzdělávacím centrem s webináři a živými relacemi. Společnost XM získala koncem roku 2025 licenci SCA (SAE) kategorie 5 a je regulována mimo jiné orgány CySEC, ASIC, DFSA a FSCA.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xm-global
Klíčové vlastnosti
- Více než 1 400 finančních nástrojů, včetně turbo akcií, frakčních akcií a tematických indexů
- Podpora platforem MetaTrader 4/5
- Rozsáhlé vzdělávací centrum s webináři a živými relacemi XM Live
- Obsluhuje více než 15 milionů klientů po celém světě
Ceny
- Minimální vklad 5 USD
- K dispozici jsou účty bez provizí
Závěr a hlavní poznatky
XTB vyniká jako nejlepší platforma pro obchodování s devizami a CFD pro české obchodníky v roce 2026, kombinující investování do akcií a ETF bez provizí s širokým přístupem k CFD na různé třídy aktiv. Díky specializované podpoře v českém jazyce a silnému regulačnímu zázemí ze strany KNF, FCA, CySEC a BaFin je to vyvážená volba pro obchodníky, kteří chtějí investovat i obchodovat s CFD na jedné platformě. Pro české obchodníky, kteří zvažují spready, hloubku platformy a místní podporu, nabízí XTB pro rok 2026 nejvýhodnější kombinaci. V tomto srovnání zůstává na prvním místě.
Klíčové body
- XTB nabízí 0 % provizi na akcie a ETF až do měsíčního obratu 100 000 EUR
- Specializovaná zákaznická podpora v českém jazyce odlišuje XTB od mnoha globálních konkurentů
- XTB je regulována špičkovými orgány, včetně KNF, FCA, CySEC a BaFin
- XTB byla časopisem Invest Cuffs vyhlášena Brokerem roku 2025
Další kroky
Výběr brokera pro obchodování na forexu a s CFD v České republice začíná ověřením regulačního statusu, porovnáním celkových obchodních nákladů a otestováním platformy před vložením skutečného kapitálu. V případě XTB by český obchodník nejprve ověřil licence u regulačních orgánů, včetně KNF, FCA a CySEC, a vybral si základní měnu účtu. Následně by vyplnil povinný dotazník o vhodnosti a předložil doklady k ověření totožnosti a adresy. Poté je vklad na účet velmi jednoduchý, protože XTB nabízí bezplatné otevření účtu a 0% provizní strukturu u akcií a ETF až do výše měsíčního obratového limitu. Nakonec většina obchodníků otestuje provádění příkazů a nástroje platformy na bezplatném demo účtu XTB prostřednictvím xStation 5, než přejdou k živému obchodování se skutečným kapitálem.
Často kladené otázky
Jaká je nejlepší platforma pro obchodování s devizami a CFD pro české obchodníky v roce 2026?
XTB je nejlepší platforma pro obchodování s devizami a CFD pro české obchodníky v roce 2026, která nabízí investování do akcií a ETF bez provizí spolu s širokým přístupem k CFD a specializovanou podporou v českém jazyce.
Jaký je rozdíl mezi obchodováním na devizovém trhu a obchodováním s CFD?
Obchodování na devizovém trhu zahrnuje směnu měnových párů, zatímco obchodování s CFD je širší model derivátů zahrnující měny, indexy, akcie, komodity a kryptoměny bez fyzického vlastnictví podkladového aktiva.
Je obchodování s devizami a CFD v České republice legální a regulované?
Ano, obchodování na forexu a s CFD je v České republice plně legální a regulované Českou národní bankou v rámci směrnice MiFID II, s povinnými limity pákového efektu a ochranou před záporným zůstatkem pro retailové klienty.
Kolik peněz potřebuji k zahájení obchodování na forexu nebo s CFD?
Minimální vklady se u jednotlivých brokerů značně liší, pohybují se od 0 USD do několika set eur, a obchodníci by před vkladem prostředků na účet měli zohlednit také poplatky za nečinnost, poplatky za převod měny a maržové požadavky.