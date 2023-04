Kolik by měl stát zásnubní prsten?

Nebo se zatím rozhlížíte a zjišťujete možnosti? Pak se jistě dříve či později dostanete k otázce, kolik byste měli za zásnubní prsten utratit.

Zásnubní prsten jako symbol i investice

V první řadě je dobré si uvědomit, že zásnubní prsten má mezi ostatními šperky výsadní postavení. Mezi jeho zásadní kvality by měly patřit nadčasovost a trvalost. Proto doporučujeme vydat se v tomto případě cestou kvality. Vybíráte totiž šperk, který bude stvrzením a symbolem vaší lásky. A ten by měl vydržet co nejdéle. Pokud vsadíte na kvalitní, odolné materiály, zásnubní prsten zůstane stejně krásný po mnoho desítek letech.

Jak je to s pravidlem tří měsíčních platů?

Znamená to tedy, že čím více za prsten utratíte, tím lépe? Tato přímá úměra rozhodně neplatí. Mějte na paměti, že cena prstenu je jen jedním z kritérií výběru. Věnujte pozornost také designu prstýnku, který by měl ladit s osobností nositelky.

Autor: klenota.cz

Možná jste ale slyšeli o nepsaném pravidle, že by měl muž za zásnubní prsten utratit tři měsíční platy. Kde se vzalo a je opravdu potřeba brát ho vážně? Tato „zásada“ vznikla před mnoha lety jako nástroj marketingu a rozhodně není třeba se jí striktně držet. Jarmila Slívová, majitelka šperkařského ateliéru KLENOTA, vysvětluje, že věci se mají trochu jinak: „Jde spíše o to, kolik muž nebo pár chce a může do prstenu investovat. Mělo by se jednat o citelnou částku, která vás ale finančně nezruinuje.“

Jaké faktory ovlivňují nejvíce cenu prstenu?

Cena prstenů ze 14karátového zlata s pravým drahokamem začíná okolo 10 tisíc korun. Nejvýrazněji se do finální ceny prstenu promítá typ a velikost drahokamu. U zásnubních prstenů se nejčastěji setkáváme s diamantem. Jde o jeden z nejvzácnějších materiálů na světě. Diamantový zásnubní prsten v sobě nosí tradiční symboliku. Volbou diamantu vkládáte do prstenu znak odolnosti vztahu. Zároveň jde o trvalou investici. Cenu diamantového prstenu určuje zejména velikost a kvalita kamene.

Autor: klenota.cz

Pokud víte, že vaše žena sní o prstenu s velkým drahokamem, radíme neslevovat na kvalitě diamantu, ale spíše se poohlédnout po nějaké alternativě. Výběr naštěstí vůbec není malý. Zvážit můžete diamant laboratorního původu, který má stejné vlastnosti jako přírodní diamant, ale cenově je dostupnější. Vybírat můžete také z barevných drahokamů, jako je sytě růžový nebo královsky modrý safír nebo současně velmi oblíbený tanzanit.

Kolik utratit za snubní prsteny?

Není dnes výjimkou, že zásnubní prstýnek vybírá pár společně, případně se rovnou poohlíží po snubních prstýncích. Také u nich budete zvažovat, kolik za ně utratit. Částku za snubní prsteny můžete vnímat jako součást svatebního rozpočtu. I zde ovšem doporučujeme neslevovat z požadavků na kvalitu kovu a zvolit spíše minimalističtější design v provedení ze 14k zlata.

Na závěr vám přejeme, aby se zásnuby i svatba vydařily podle vašich představ, a zejména hodně štěstí na společné cestě životem.