Bitcoin a burza? No jasně!

Bitcoin vstoupil na světlo světa v roce 2009 a od té doby udělal obrovskou díru do světa. Jak je to možné, ptáte se a nevěříte vlastním uším, že něco tak nepravděpodobného mohlo mít takový dopad na všechny, kdo do nějak investovali? Tak si o obchodování s Bitcoinem něco povíme.