Appka Patron GO šetří peníze a rozdává odměny

Po úspěchu, kdy se po dvou letech od spuštění do aplikace přihlásilo přes 150 tisíc lidí z Česka a Slovenska, společnost Patron GO spustila novou verzi 2.0. Ta je rozdělena do tří kategorií: Vydělat, Ušetřit a Chránit se. V sekci „Vydělat“ lidé dostávají až desetitisícové odměny, v kategorii „Ušetřit“ zjistí, jak mohou na svých platbách uspořit, a sekce „Chránit se“ je upozorňuje na rizika, která je potřeba vyřešit.

„Naším původním záměrem bylo pomáhat lidem zlevnit běžné platby a chránit je před nepříznivými nabídkami a předraženými poplatky od různých poskytovatelů služeb. Jelikož je appka tak úspěšná, že ji používají už desetitisíce mladých i starších Čechů a Slováků, neustále pracujeme na jejím vývoji a můžeme si kromě nových služeb dovolit nabízet i bohaté odměny,“ popisuje Lukáš Vršecký, spoluzakladatel Patron GO.

Vydělej

V sekci „Vydělej“ uživatelé získávají odměny ve formě dárků, výhod a financí, které si rovnou posílají na svůj bankovní účet. Nejoblíbenější příležitostí je "Pozvi přátele a získej odměny”. Každý, kdo pozve svého kamaráda, který splní stanovené podmínky, dostane 200 Kč. A nově registrovaný kamarád je dostane také.

Slečna Jana si vydělala přes 100 tisíc

Mladá slečna Jana si v aplikaci„vydělala“ už přes 100 000 korun. Zaregistrovala se loni v říjnu. Appka se jí natolik zalíbila, že ji chtěla dostat mezi co nejvíce lidí. Využila programu “Pozvi přátele a získej odměny”, vytvořila si v appce link a pozvala přes pět tisíc lidí, za které dostala od Patrona tučnou odměnu ve výši 118 tisíc. Díky tomu ušetřila tisícům lidí přes miliony korun a sama si za tři čtvrtě roku vydělala pěkné “kapesné”.

Ušetři

Patron u všech uživatelů neustále kontroluje, zda jsou jejich transakce v pořádku. Jakmile se například objeví nebankovní půjčka, okamžitě uživatele upozorní, o kolik přeplácí. A pomůže mu půjčku změnit na výhodnější.

Jak to funguje?

Například paní Libuše si vzala půjčku u nebankovní společnosti ve výši sto tisíc na tři roky s úrokem 12,8 %. Ve chvíli, kdy si stáhla aplikaci Patron GO a nechala si prověřit platby, zjistila, že svou půjčku zbytečně přeplácí. Rozhodla se tedy využít pomocníka v aplikaci a s jeho pomocí získala výhodnější úrok.

Díky refinancování získala bankovní půjčku s nižším úrokem 8,2 %, což jí umožnilo snížit své náklady na úroky a zároveň mít stabilnější splátky. Díky tomu paní Libuše lépe zvládá své finanční závazky a každý měsíc jí zůstane více peněz. A navíc není ohrožena rizikovou nebankovní půjčkou.

Chraň se

Cílem aplikace je své uživatele chránit. Ve chvíli, kdy proskenuje transakce a zjistí, že někdo například platí hypotéku, ale nemá životní pojištění, které zajistí jeho rodinu v případě problémů či nenadálých událostí, okamžitě ho upozorní a vysvětlí mu, jaká hrozí rizika. Uživatel může využít Patron pomocníka a chybějící životní pojištění si snadno zařídit. Ochrání tak sebe a hlavně své blízké.

Jak vás appka konkrétně ochrání?

Pan Martin si před čtyřmi lety zařídil hypotéku na tři a půl milionu korun, aby zajistil bydlení své rodině. Ve chvíli, kdy si stáhl aplikaci Patron GO, zjistil, že úrok u hypotéky má skvělý, ale že vůbec nemyslel na to, že by se mu mohlo něco stát.

Patron GO mu ukázal, že k hypotéce nemá sjednané životní pojištění, které by pokrylo splátky v případě jeho úmrtí. S pomocí aplikace Martin našel vhodné řešení a sjednal si potřebné pojištění, čímž zajistil ochranu pro svou rodinu v nepředvídaných situacích. Navíc nemusel chodit do pojišťovny, díky appce vše vyřídil online.

Patron GO na českém trhu funguje od dubna 2021, o rok později expandoval na Slovensko. V nejbližší době chystá vstup i na polský trh. Nyní má přes 150 000 uživatelů v ČR a na Slovensku.

„Skenování transakcí zabezpečujeme prostřednictvím licence PSD2, což zaručuje vysokou míru zabezpečení. Důvěra v propojení bankovních účtů přes PSD2 v Česku a na Slovensku roste, což uživatelům umožňuje využít komplexní a hloubkovou analýzu svých financí,“ doplňuje Vršecký.