Vládní pomoc s energiemi: Na jakou úsporu dosáhnete? (příklady)

Je to týden, co vláda schválila 24. srpna 2022 plošnou finanční pomoc s drahými energiemi pro všechny domácnosti. Slíbila, že do konce roku 2022 každá domácnost dosáhne na částku až 4000 Kč, přičemž průměrná částka celkové pomoci za letošní i celý příští rok by se měla pohybovat kolem 15 000 Kč.

Přinášíme vám konkrétní příklady, podle kterých si můžete udělat představu, jak asi vysoká bude pomoc právě pro vás. Připomínáme, že se jedná o pomoc ve formě slevy na platbách za energie pouze pro domácnosti, nikoli tedy pro firmy, a každá sleva se vztahuje na jednotlivá odběrná místa.

Vládní podpora se bude skládat ze dvou částí:

úsporného tarifu (s přesnými částkami)

a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje elektřiny (POZE). Ten činí 599 Kč s DPH za každou spotřebovanou megawatthodinu.

Pokud vlastníte například tři nemovitosti, pak nárok na slevu mají všechna tři odběrná místa, i když je vlastníkem jen jeden člověk, který má uzavřené smlouvy s dodavateli. Sleva se pak projeví na každém jednotlivém vyúčtování pro každou nemovitost.

Jak tedy může vypadat sleva právě u vás? Vycházíme z konkrétních faktur různých domácností, které má redakce k dispozici.

1. Rodinný dům s užitnou plochou 140 m2, vytápí, ohřívá vodu a vaří pouze elektřinou

Distribuční tarif D45D.

Roční spotřeba 24,5 MWh.

Sleva na tarif pro rok 2022 bude 2000 Kč.

Sleva na tarif pro rok 2023 bude 2000 Kč.





Úspora za odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE) za roky 2022 a 2023 bude 14 676 Kč (599 Kč s DPH za 1 MWh, tedy 599 Kč × 24,5).

Celkový příspěvek státu bude 18 676 Kč.

2. Rodinný dům s užitnou plochou 110 m2, topí a ohřívá vodu plynem, vaří na elektřinu

Elektřina

Distribuční tarif D02D

Roční spotřeba 2,77 MWh

Sleva na tarif pro rok 2022 je 3500 Kč.

Sleva na tarif pro rok 2023 je 800 Kč.

Úspora za POZE (2022, 2023) bude 1660 Kč.

Celkový příspěvek od státu na elektřinu bude 5960 Kč.

Plyn

Roční spotřeba 28,4 MWh

Sleva na spotřebu pro rok 2022 bude 0 Kč.

Sleva na spotřebu pro rok 2023 bude 7800 Kč.

Celkový příspěvek od státu na plyn bude 7800 Kč.

Celkový příspěvek od státu za elektřinu a plyn bude 13 760 Kč.

3. Dvougenerační rodinný dům, 200 m2, vytápění a vaření plynem, ohřev vody na elektřinu

Elektřina

Distribuční tarif D25D

Roční spotřeba 7,9 MWh

Sleva na spotřebu 2022 bude 3500 Kč.

Sleva na spotřebu 2023 bude 1500 Kč.

Úspora na POZE (2022, 2023) bude 4732 Kč.

Celkový příspěvek od státu na elektřinu bude 9732 Kč.

Plyn

Roční spotřeba 38,6 MWh.

Sleva na spotřebu pro rok 2022 bude 0 Kč.

Sleva na spotřebu pro rok 2023 bude 7800 Kč.

Celkový příspěvek od státu na plyn bude 7800 Kč.

Celkový příspěvek od státu za elektřinu i plyn bude 17 532 Kč.

4. Byt 2+1, velikost 52 m2, vaření na elektřinu, centrální vytápění

Distribuční tarif D02D

Roční spotřeba 2,5 MWh.

Sleva na spotřebu 2022 bude 3500 Kč.

Sleva na spotřebu 2023 bude 800 Kč.

Úspora na POZE (2022, 2023) bude 1498 Kč.

Celkový příspěvek do státu na elektřinu bude 5798 Kč.

Teplo

Sleva na spotřebu 2022 bude 0 Kč.

Sleva na spotřebu 2023 bude průměrně 4500 Kč.

Sleva na spotřebu 2022 a 2023 bude průměrně 4500 Kč (o slevách z centrálního vytápění a z domovních kotelen píšeme níže v článku).

Celková úspora za elektřinu a teplo bude cca 10 298 Kč.

Svoji slevu si můžete sami spočítat na kalkulačce

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo na svých webových stránkách kalkulačku, ve které si můžete sami vypočítat, v jaké výši přijde pomoc právě vám.

Slevu za teplo z centrálního vytápění ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) stanovilo podle kalkulačky na průměrnou částku 4500 Kč,z domovní kotelny na 6000 Kč. Slevy na spotřebované teplo z centrálního vytápění bude rozúčtované na jednotlivé domácnosti, což budou mít na starosti jednotlivá společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) nebo družstva.

Slevu uvidíte na svém účtu za energie

Důležité je připomenout, že sleva na energie nejsou peníze, které dostanete na bankovní účet. Vládní podporu poznáte na svém vyúčtování a nižší částce, kterou v určitém období zaplatíte namísto obvyklé měsíční zálohy. O podporu nebudete nijak žádat, sleva se objeví automaticky prostřednictvím vašich dodavatelů energie.

První úlevy na platbách se budou týkat pouze elektřiny a spustí se po 1. září se začátkem topné sezóny. Nižší částku poznáte na říjnové platbě záloh. Pokud k placení používáte SIPO, uvidíte nižší částku na vyúčtování, které vám chodí každý měsíc do schránky, nebo na e-mail, a na bankovním účtu uvidíte nižší odchozí platbu. Pokud platíte trvalým příkazem, doporučujeme zkontrolovat měsíční částky v klientské zóně svého účtu u dodavatele elektřiny.

Jaká částka se vás bude v roce 2022 týkat? Záleží, jaký distribuční tarif využíváte:

Úsporný tarif – příspěvek na elektřinu v roce 2022 (bez POZE) Distribuční sazba Výše příspěvku D01d 3500 Kč D02d 3500 Kč D25d 3500 Kč D26d 2000 Kč D35d 2000 Kč D45d 2000 Kč D56d 2000 Kč D57d 2000 Kč

Druhé vlny podpory se dočkáte uprostřed topné sezóny, po 1. únoru 2023. Tento příspěvek už bude zahrnovat případné změny ve způsobu vytápění a aktuální výši spotřeby elektřiny i plynu.

Úsporný tarif – příspěvek na elektřinu v roce 2023 (bez POZE) Distribuční sazba Výše příspěvku D01d 400 Kč D02d 800 Kč D25d 1500 Kč D26d 2000 Kč D35d 2000 Kč D45d 2000 Kč D56d 2000 Kč D57d 2000 Kč

Příspěvek na plyn v roce 2023 Pásma spotřeby plynu (v MWh) Výše příspěvku 0–1,89 200 Kč 1,89–7,56 1700 Kč 7,56–15 3700 Kč 15–25 6200 Kč 25–45 7800 Kč

Třetí částí státní podpory je odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE). Tato úspora bude nejsilnější u domácností, které elektřinou vytápějí a ohřívají vodu. POZE se také bude odpouštět firmám a organizacím. Obvykle za POZE platíte částku 599 Kč za každou spotřebovanou MWh, jeho adekvátní část platíte každý měsíc. Od října 2022 až do konce roku 2023 se vám tento poplatek účtovat nebude.

Úsporu za teplo rozúčtuje SVJ nebo družstvo

Domácnosti, které vytápějí plynem nebo elektřinou, dostanou slevy z vyúčtování automaticky. Jinak to bude u bytových domů, které jsou v družstevním vlastnictví, nebo společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), které jsou napojeny na domovní kotelny nebo centrální vytápění.





Aby tyto domácnosti získaly nárok na úlevy, musí zde aktivně zapracovat jednotlivé výbory. Do 30. listopadu 2022 musí SVJ a družstva předat distributorovi elektřiny nebo plynu, se kterým má smlouvu o připojení, informaci o počtu bytových jednotek (nikoli tedy obchodníkovi, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce energie). Distributor tento seznam předá operátorovi trhu, který je předá s dalšími informacemi a finančními prostředky obchodníkům. Obchodník pak zohlední příspěvky do nejbližší zálohy či vyúčtování zákazníkovi.

Zároveň také musí SVJ či družstvo předat informaci o počtu bytových jednotek dodavateli tepelné energie. Ten předá údaje operátorovi trhu, který je pak s dalšími informacemi a finančními prostředky zašle zpátky k dodavatelům tepelné energie. Poté jsou rovněž povinni zohlednit příspěvek do záloh a vyúčtování. Jak už jsme uvedli výše v článku, průměrně se bude jednat o částku 4500 Kč za centrální vytápění, nebo 6000 Kč, pokud má váš bytový dům vlastní kotelnu.

Ministr Síkela chce vyšší podporu pro sociálně zranitelné domácnosti

Ministr obchodu a průmyslu Jozef Síkela (STAN) řekl 31. srpna 2022 na tiskové konferenci novinářům, že bude žádat o zvýšení příspěvku pro tento rok pro chudší, tedy více zranitelné domácnosti. Chystá se však nejdříve definovat, kdo je sociálně zranitelný zákazník (tedy odběratel energií).

Také vládě předloží návrh na rychlé založení státního obchodníka s energiemi, který by pomohl zajistit nákup energií pro kraje nebo například nemocnice. Státní obchodník by měl větší dohled nad tvorbou ceny plynu a elektřiny.