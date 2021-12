Skončilo už 15 dodavatelů energií, před Vánocemi tři. Aktuální přehled

V posledním adventním týdnu s obchodováním s energiemi skončila společnost Energie pro Tebe, přesněji 21. 12. 2021 v 18:35 hod. Do režimu DPI její zákazníci přišli na první svátek vánoční, tj. 25. 12. 2021 v 06:00 hod. Firma dodávala jen zemní plyn.

Ze zákona nyní máte šest měsíců na to, abyste si zajistili nového dodavatele energií, ale vzhledem k tomu, že ceny v tomto režimu jsou na trhu nejvyšší, doporučujeme, abyste si nového dodavatele vybrali co možná nejdříve.

tímto Vám oznamujeme, že společnost Energie pro Tebe a.s. ukončuje možnosti dodávat zemní plyn k datu 24.12. 2021. Od této chvíle dodávky pro Vaše odběrné místo zajišťuje dodavatel poslední instance, to znamená dominantní dodavatel ve Vašem regionu.

Společnost Český Energetický Dodavatel oznámila ukončení obchodování s energiemi 22. 12. 2021 v 11:30, její zákazníci do režimu DPI spadli v případě elektřiny ve čtvrtek 23. 12. 2021, u plynu to bylo v sobotu 26. 12. 2021.

Sdělení společnosti Český Energetický Dodavatel zákazníkům

Vážení zákazníci,

především bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši přízeň a za to, že jsme mohli právě my být Vaším dodavatelem energií. Za celou dobu našeho působení na trhu jsme našim zákazníkům ušetřili nemalé částky na dodávkách elektřiny a plynu. Velmi nás mrzí, že se situace na trhu s energiemi tak neuvěřitelně změnila. Nepředvídatelný, skokový a několikanásobný růst cen energií, se kterým se potýkáme v tomto roce, má na naši společnost kritický dopad. Bohužel Vám musíme s těžkým srdcem oznámit, že utlumujeme svoji činnost dodávek elektřiny ode dne 23.12.2021 a také dodávek plynu ode dne 26.12.2021.

Toto rozhodnutí pro nás bylo velmi těžké, bylo ovšem nevyhnutelné. Neděláme to z vlastní vůle, ale nutí nás k tomu okolnosti na energetickém trhu. My bychom si přáli v činnosti pokračovat a stále dodávat elektřinu a plyn svým zákazníkům. Bohužel, za současné situace to není reálné.

Od jara tohoto roku jsme všichni svědkem nevídaného zdražování elektřiny a plynu na evropském i českém trhu. Určitý nárůst cen jsme byli schopni absorbovat. Také jsme se snažili využít možnost provozního úvěr, abychom toto špatné období překlenuli. Žádná z oslovených bank nám i přes dlouhá jednání a dodání všech potřebných podkladů nevyhověla. To se stalo na podzim tohoto roku. V té době byly ceny již tak vysoko, že jsme museli přistoupit k nemilému zvýšení záloh. Toto se dotklo všech Vás, našich zákazníků. Stejně jako pro Vás i pro nás to byla nepříjemná situace, protože naším cílem vždy bylo šetřit našim zákazníkům peníze na výdajích za elektřinu a plyn. Nicméně i po navýšení záloh se růst cen energií na trhu nezastavuje, naopak se cena takřka zdvojnásobila.