 »   »  Curve Send. Převody z karty na kartu fungují i pro české karty

Víte, co je karta Curve? Čtěte dál. Pokud ne, přečtěte si nejprve recenzi o Curve Card. Ve zkratce, jde službu britské společnosti Curve 1 Ltd., která spolehlivě funguje i v Česku. Potřebujete chytrý mobil s Androidem nebo iOS a stáhnout si jejich aplikaci. Poštou vám přijde embosovaná plastová karta Mastercard s vaším jménem, kterou pro Curve vydává britská Wirecard Card Solutions Ltd., která patří do skupiny jinak německé Wirecard.

Finta spočívá v tom, že do mobilní aplikace Curve si zadáte své české debetní nebo kreditní karty Mastercard či Visa a poté pouhým výběrem dané karty si vyberete, se kterou se provede platba, nebo výběr z bankomatu prostřednictvím karty Curve. Když se při výběru karty spletete, máte ještě 14 dnů transakci změnit na jinou kartu přidanou do aplikace pomocí služby Go Back in Time (jdi zpět v čase). Je to díky tomu, že samotná Curve vystupuje v režimu vydavatele karty i acquirera. Každá transakce její kartou tak probíhá přímo u Curve, a přestože s kartou Curve nakoupíte v českém Kauflandu, pro vydavatele vaší české karty šlo o transakci u obchodníka „Curve“.

Novinkou jsou platby z karty na kartu. Některým uživatelům byla tato služba zpřístupněna v týdnu od 9. prosince 2019, oficiálně byla spuštěna v pátek 20. prosince 2020. Jak na to?



Autor: Dalibor Z. Chvátal Služba Curve Send vás vítá.

Jak posílat peníze z karty na kartu

Zatím jen pro Curve zákazníky

Důležité je vědět, že peníze můžete posílat jen dalším zákazníkům služby Curve. Pokud ji někdo nepoužívá, přijde mu odkaz, aby se do služby zaregistroval, teprve poté se mu peníze připíšou na nějakou kartu, kterou si tam při registraci musí zadat.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Od cizího uživatele jsem v rámci testu dostal 31 Kč, tj. 1 libru.

Povolit sběr kontaktů

Aplikaci Curve musíte povolit přístup k seznamu svých kontaktů v mobilu. Bez toho peníze nelze poslat. Pokud potřebujete poslat peníze „cizímu“ člověku, musíte znát jeho telefonní číslo, kterým je do Curve registrovaný. Po dalším uploadu kontaktů jej mezi kontakty uvidíte a můžete mu peníze poslat.

Curve si projede vaše kontakty, a pokud zjistí, že je nějaký zapojený do této služby, ukáže vám u něj ikonku.

Klíčové je telefonní číslo registrované do Curve. Podle toho a jen toho Curve peníze posílá a přijímá.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Zaslání platby je potřeba potvrdit. Pokud použijete biometrické potvrzení, může se vám přihodit, že snímač mobilu bude rychlejší než váš mozek a platba skutečně odejde, aniž jste to skutečně chtěli.

7 dnů na příjem platby

Příjemce má 7 kalendářních dnů pro akceptaci platby. Pokud ji nepřijme, peníze se vám vrátí zpět na kartu, ze které se strhly.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vyberete si kartu, na kterou se peníze připíšou. Pokud je v jiné měně, zobrazí se vám kurzy.

Omyl? Platbu zrušíte

Pokud se spletete a platbu omylem odešlete, dokud ji příjemce nepřijme, můžete ji kdykoli zrušit. Příjemce se o tom sice dozví, ale peníze vám zůstávají.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platbu můžete kdykoli zrušit, pokud ji příjemce ještě nestihl akceptovat.

Jak dlouho to trvá

Převod z Curve k jinému uživateli Curve trvá od několika vteřin do 3 pracovních dnů. V praxi mám vyzkoušeno, že příjem peněz od jiného uživatele přímo na moji kartu „Curve Cash“ byl okamžitý a peníze bylo možné používat přes kartu Curve. Převod na kartu do české banky trval dva dny.