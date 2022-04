Stát podpoří rychlý internet v domácnostech, školách i státní správě

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu na podporu zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací z Národního plánu obnovy. Stát má pro podnikatele v oblasti elektronických komunikacích k dispozici celkem 2,85 miliardy Kč z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Výzva má za úkol zajistit v maximální možné míře přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech.





MPO ve výzvě navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Díky spolupráci MPO, ČTÚ a asociací podnikatelů v elektronických komunikacích se podařilo rozběhnout program podpory budování vysokorychlostního internetu, říká náměstek ministra pro fondy EU Marian Piecha.

Výzva z Národního plánu obnovy bude otevřena pro malé, střední i velké podniky a míra podpory bude činit 80 % z celkových způsobilých výdajů. Na jeden projekt bude možné získat dotaci od 0,5 mil. Kč do 230 mil. Kč. Podnikatelé mohou své žádosti o dotaci podávat prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 31. 8. 2022. Své projekty musí podnikatelé dokončit do konce roku 2025. Bližší informace, včetně textu výzvy a jejích příloh, lze najít na www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy.