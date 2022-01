Novinky v dopravě pro rok 2022

Vybíráme z přehledu novinek Ministerstva dopravy ČR o změnách, které přinese letošní rok do oblasti dopravy:

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden metr.

Výjimky pro cyklisty

S novým rokem začala platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Omezení alkoholu na takzvaných pivních kolech

Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Mají také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

Nově dostali od ledna možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků

Obce mohou nově iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, se od letošního roku nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla. A zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nově nezapočítává do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem opatření je zamezit obstrukcím, tedy „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Změny v bodovém systému

Vedle pokuty se od 1. ledna 2022 nově zapisují i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

Nově je možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Dosud šlo traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což byl problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by mohla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem

U dvoukolových a tříkolových vozidel je od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h. Pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění není potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM je nově možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru do 6 kW (dosud to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním B1 je možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení

Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se od 1. ledna navýšila horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Úprava kompetencí obecní či městské policie

Strážníci obecních či městských policií mohou od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu. A to bez součinnosti Policie ČR.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému

Vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému mají nově možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích, nově pro ně při jízdě „bez majáků“ platí stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Cílem je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Vnitrozemská plavba

V roce 2022 je nově možné Elektronické podání žádostí o vydání nebo výměnu jakéhokoliv průkazu vůdce malého a rekreačního pravidla v případě jeho ztráty či odcizení.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR