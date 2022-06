Výběr jen přes QR kód: první si službu zkusí klienti České spořitelny

Autor: Jan Vaca

Klienti České spořitelny si nově mohou bezdotykově vybrat hotovost z bankomatu prostřednictvím QR kódu. Kromě bezkontaktního výběru s pomocí platební karty, mobilního telefonu nebo dalšího zařízení s NFC technologií (např. hodinek) tedy přibyla další varianta.

Denně se takto dá vybrat nejvýše 10 000 Kč. QR výběr umožňuje tisk účtenky, ale není možné při něm volit skladbu bankovek.

Abyste ji mohli využít, je nutné se přihlásit do mobilního bankovnictví George, zvolit částku, kterou chcete vybrat, potvrdit transakci George klíčem a poté do 15 minut na libovolném bankomatu České spořitelny načíst zobrazený QR kód. Pokud byste to nestihli v daném časovém limitu, výběr se zruší a z účtu se nic neodečte. Pak je ale potřeba zadat výběr znovu.





Jednoduchý, rychlý a bezpečný výběr hotovosti pomocí QR kódu umožňujeme jako první banka v Česku. Vše probíhá bez jakéhokoli doteku bankomatu a lze ho snadno provést na všech našich 1438 strojích, které umožňují výběr hotovost, informoval David Novotný, který má ve Spořce bankomatovou síť na starost.

QR výběr zatím mohou využívat uživatelé mobilních telefonů s operačním systémem iOS. Výběr pro uživatel s operačním systémem Android banka nyní postupně spouští. Do konce června by se měla možnost objevit v mobilní aplikaci každému.

V současnosti je již pětina ze všech transakcí zadaných z mobilu odeslána právě pomocí QR kódů. Věříme, že se tak klientům bude líbit i výběr hotovosti právě pomocí těchto kódů, uvedl také Jan Hailich, šéf platebních řešení v České spořitelně.

Pokud si zadáte výběr v aplikaci, ale po cestě k bankomatu si zavřete aplikaci George, máte dvě možnosti. Buď můžete znovu otevřít George, zmáčknout tři tečky u účtu a zvolit QR výběr z bankomatu. Služba QR výběr se otevře tam, kde jste ji zavřeli. Poté pomocí aplikace načtete standardně QR kód z obrazovky.

Nebo otevřete aplikaci fotoaparátu či jinou čtečku QR kódů. Touto aplikací načtěte QR kód na obrazovce bankomatu. Tím se vám znovu otevře George a s ním rovnou i služba QR výběr.