Kooperativa převzala klienty s neživotními pojistkami Pojišťovny ČS

V souladu se smlouvou do Kooperativy přechází portfolio smluv o neživotním pojištění, tedy pojistný kmen a také odpovídající aktiva i příslušná část zaměstnanců. Kooperativa tak přebírá odpovědnost za prodanou část podniku, řekl Jaroslav Kulhánek, předseda představenstva a generální ředitel Pojišťovny České spořitelny.
Od dnešního dne zároveň začíná běžet lhůta, po jejímž uplynutí bude smluvená finanční částka za prodej části podniku ve výši 4,1 miliardy Kč Kooperativou převedena Pojišťovně České spořitelny. Bylo dohodnuto, že konečná cena se může od předběžné ceny lišit o +/-10 %, v závislosti na výsledcích Pojišťovny ČS za rok 2003.
Kooperativa bude pro Českou spořitelnu zajišťovat neživotní typy pojištění, které bude banka ve své distribuční síti nadále prodávat spolu s našimi vlastními životními pojistkami, na které se již několik posledních let zaměřuje, řekl předseda dozorčí rady Pojišťovny ČS, Jiří Škorvaga.
Prodej části podniku Pojišťovny ČS se uskutečnil na základě rozhodnutí akcionářů Pojišťovny ČS o tom, že firma se zaměří úzce na životní pojištění. Toto rozhodnutí učinili akcionáři s ohledem na současný i očekávaný vývoj pojišťovacího trhu v České republice a v Evropské unii a také s ohledem na to, že Česká spořitelna a skupina Erste Bank se zaměřuje a buduje silnou pozici i know-how v oblasti životního pojištění a bankopojištění.
Standardní neživotní pojištění však bude Česká spořitelna nabízet klientům i nadále, a to prostřednictvím produktů Kooperativy, pojišťovny, se kterou uzavřela Finanční skupina České spořitelny strategické partnerství.
