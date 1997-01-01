Měšec.cz  »  Tiskové zprávy  »  Kooperativa převzala klienty s neživotními pojistkami Pojišťovny ČS

Kooperativa převzala klienty s neživotními pojistkami Pojišťovny ČS

[Tisková zpráva] Pojistné smlouvy neživotních pojištění téměř 640 000 klientů Pojišťovny České spořitelny spravuje od ledna 2004 Kooperativa, pojišťovna a.s. Stalo se tak v souladu se Smlouvou o prodeji části podniku, která byla uzavřena mezi Pojišťovnou České spořitelny a Kooperativou, pojišťovnou 6. listopadu 2003. K převodu pojistného kmene vydalo 2. ledna 2004 souhlas Ministerstvo financí České republiky. Kooperativa, pojišťovna tak převzala veškeré závazky, které ze smluvního vztahu mezi klientem a Pojišťovnou České spořitelny vyplývaly.

Sdílet

V souladu se smlouvou do Kooperativy přechází portfolio smluv o neživotním pojištění, tedy pojistný kmen a také odpovídající aktiva i příslušná část zaměstnanců. Kooperativa tak přebírá odpovědnost za prodanou část podniku, řekl Jaroslav Kulhánek, předseda představenstva a generální ředitel Pojišťovny České spořitelny.

Od dnešního dne zároveň začíná běžet lhůta, po jejímž uplynutí bude smluvená finanční částka za prodej části podniku ve výši 4,1 miliardy Kč Kooperativou převedena Pojišťovně České spořitelny. Bylo dohodnuto, že konečná cena se může od předběžné ceny lišit o +/-10 %, v závislosti na výsledcích Pojišťovny ČS za rok 2003.

Kooperativa bude pro Českou spořitelnu zajišťovat neživotní typy pojištění, které bude banka ve své distribuční síti nadále prodávat spolu s našimi vlastními životními pojistkami, na které se již několik posledních let zaměřuje, řekl předseda dozorčí rady Pojišťovny ČS, Jiří Škorvaga.

Prodej části podniku Pojišťovny ČS se uskutečnil na základě rozhodnutí akcionářů Pojišťovny ČS o tom, že firma se zaměří úzce na životní pojištění. Toto rozhodnutí učinili akcionáři s ohledem na současný i očekávaný vývoj pojišťovacího trhu v České republice a v Evropské unii a také s ohledem na to, že Česká spořitelna a skupina Erste Bank se zaměřuje a buduje silnou pozici i know-how v oblasti životního pojištění a bankopojištění.

Standardní neživotní pojištění však bude Česká spořitelna nabízet klientům i nadále, a to prostřednictvím produktů Kooperativy, pojišťovny, se kterou uzavřela Finanční skupina České spořitelny strategické partnerství.

Klára Gajdušková
Tisková mluvčí
České spořitelny, a.s.

Dále u nás najdete

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).