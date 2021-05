Zapomeňte na motto na firemním tričku, stylový skin pro váš notebook vám dodá mnohem větší sebevědomí

Ovšem ne vždy má jejich pořízení takový efekt, jaký bychom čekali. Stačí se jen zamyslet nad tím, jak často si dopřáváme pohled na tyto předměty během běžného pracovního dne. Jednou za hodinu? Dvakrát? A nebylo by zkrátka a dobře mnohem jednodušší umístit je někam, kde na ně uvidíme po většinu své pracovní doby?

Samolepky na notebook jako nový motiva ční trend

Notebook se v posledních letech stal doplňkem, bez kterého se nikdo neobejde. Není divu, je stále při ruce a podle nejnovějších studií ho máte na očích více než tři hodiny denně. Neustále čeká na to, aby vás pobavil nebo vám zvednul náladu. A samozřejmě nesmíme zapomínat ani na jeho „pracovní“ aspekty.

A neobejde se samozřejmě bez pořádného krytu. Právě jeho kryt zaručuje ochranu před nepříznivými podmínkami i mechanickým poškozením, ale dokáže být i zábavný, jedinečný a originální. Stačí, když vsadíte na tu správnou nálepku na notebook a začnou se dít divy.

A jak udělat z notebooku svou osobní vývěsku? Dobře se zamyslete nad tím, co byste svému okolí chtěli sdělit.

Nezbytný m ó dní doplněk i prostředek pro vyšší sebevědomí

Dnes byste se jen těžko prezentovali na firemní poradě s mobilem olepeným barevnými kamínky nebo s oprýskanými chytrými hodinkami. A totéž by mělo platit i pro elektroniku. Že milujete koťátka a romantické kytice lučních květů? Jen do toho – pořiďte si je. Ale jen v případě, že pracuje v reklamním oddělení firmy, věnující se dětskému zboží či jako nákupčí pro zverimexy. Ve všech ostatních případech vám mnohem lepší službu, než nálepka na notebook s květinami udělá nějaká motivační.

„Můžete mít výmluvy nebo výsledky – nikdy ne obojí.“ „Kdo chce víc stíhat, musí zrychlit.“ „Chyby jsou důkazem toho, že se o něco snažíš.“ Také máte svůj oblíbený citát? Ukažte ho všem ostatním. Povzbudíte sebe, ale zároveň i je. A jak jinak by mohl být vidět více, než jako originální nálepka na notebook?

Ukažte, že právě vy od nikoho neopisujete

Uznáváme, že není vůbec lehké najít nápis nebo motto, jež by vás vystihovaly v jakékoliv chvíli a v jakékoliv náladě. Leckdy je to skoro nemožné, ovšem o to více se vyplatí se snažit a najít si svou cestu.

A abyste ukázali, že jste finálně vybrané řešení neopsali od někoho jiného, vystavte si ho tam, kde je nejvíce vidět. Můžete pak svůj citát použít v jakékoliv vhodné situaci a pokud vás někdo třeba v rámci firmy obviní z plagiátorství, jednoduše mu ukážete svůj notebook. A nemusí jít hned o vaše vlastní rčení. Počítají se i ta od známých osobností. Ovšem tím, že si je tak trochu personifikujete, z nich učiníte součást sebe sama.

Bude tedy mnohem snazší se jimi řídit a používat je pro ještě lepší výkon a motivaci nejenom v zaměstnání. A až se bude někdo příště třeba na poradě ohánět právě tou vaší osobní myšlenkou či motivací, jednoduše mu stačí ukázat notebook a věcně mu poděkovat za to, že tak zapáleně sdílí váš názor nebo pohled na život. Každého plagiátora tím spolehlivě zaskočíte, tím si buďte jistí.

Hledáte zajímavý dárek?I tady mohou samolepky skvěle posloužit

Darování elektroniky je dnes bráno jako velmi neosobní. Kam se poděl ten vzrušující zápal při vybírání toho nejkrásnějšího, nejoriginálnějšího a vůbec nejlepšího dárku? Je tedy na čase to změnit.

Tady už však s hesly a motty příliš nepochodíte. Naštěstí je dostupný sortiment v tomto směru mnohem pestřejší. Hodit by se vám tak mohla třeba nálepka na notebook s geometrií, filmovým motivem či oblíbeným kouskem přírody, na který nedá obdarovaný dopustit.

Dárkově zabalená elektronika tak rázem získá mnohem intimnější a osobitější ráz a samozřejmě i cenné „přátelské“ body navíc. Tak proč toho pro jednou nevyužít?