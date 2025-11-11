Zvon, který zmlkl, znovu zazní: s e-Finance obnovujeme Zámek Račice

Investiční plán e‑Finance: model, který dává smysl
e‑Finance propojuje záchranu kulturního dědictví s odpovědnou investicí do reálného aktiva. Model stojí na dvou navazujících krocích: (I) e‑Finance Dluhopisy CZ zajištěné Zámkem Račice a následně (II) investiční fond kvalifikovaných investorů po kolaudaci, který má investorům umožnit přímé majetkové spoluvlastnictví unikátního projektu. Tento postup harmonizuje financování s milníky rekonstrukce a uvedení do provozu.
Zámek Račice, kulturní památka s jádrem z konce 13. století, prošel v novodobých dějinách těžkou zkouškou. Komunistický režim jej po znárodnění přeměnil v provozy, které památku ničily a zanechaly na ní hluboké rány. Dnes se díky skupině e‑Finance a jejímu dluhopisovému programu e‑Finance Dluhopisy CZ zajištěné areálem a nemovitostmi Zámku Račice rodí nová kapitola – návrat života, víry a hrdosti do místa, které si to zaslouží.
Areál Zámku Račice – dnes
Památka evropské hodnoty s kořeny ve 13. století
Zámek Račice stojí na pevných základech středověkého hradu z konce 13. století. V jeho zdech se vrství gotika, renesance i empír, a v areálu se dochovala kaple Zvěstování Panny Marie – srdce křesťanské identity celého místa. Zámek je veden jako významná kulturní památka České republiky. Pro generace místních i poutníků byl přirozeným duchovním a kulturním centrem; každé nové zpevnění klenby, každá opravená římsa znamená návrat ke kořenům, které jsou pro Moravu i celé Česko nenahraditelné. Právě proto je zásadní, aby záchrana Zámku Račice pokračovala s plnou podporou a silným partnerem – skupinou e‑Finance.
Rok 1938: když se Račice staly hlavním stanem obrany státu
Na podzim 1938 – v době mobilizace – sídlil na Zámku Račice Nejvyšší (generální) štáb československé armády. V jeho sálech se rodila rozhodnutí, která měla bránit svobodu republiky; podzemní prostory a napojení směrem ke zvonici sloužily zázemí velení. Račice se na několik týdnů staly „nervovým centrem“ obrany státu. Tato výjimečná epizoda dějin dodnes zvyšuje mravní kredit památky a posiluje naši odpovědnost obnovit ji důstojně a s respektem, říká Radek Jakubec, předseda správní rady e-Finance.
Po roce 1948: znárodnění, necitlivé zásahy a dlouhé chátrání
Po únoru 1948 zasáhl do života památky komunistický režim: zámek byl znárodněn a přidělen utilitárním provozům – škole, učilišti i dalším institucím. Do historických prostor byly vkládány příčky, vedeny rozvody a odstraňovány původní prvky, což vedlo k degradaci hmotné podstaty i duše objektu. Po uzavření posledního provozu zůstal zámek bez významné péče a postupně chátral. Bez rozhodné intervence by mu hrozilo další rozpádání konstrukcí a ztráta autenticity. To vše je bolestná připomínka, jak hluboké škody napáchal režim, který si tradice a křesťanskou kulturu nevážil.
Historické foto Zámku Račice – zvonice a hlavní budova
Zámek Račice – budova předzámčí a původní objekt hájenky
Obrat k naději: e‑Finance zachraňuje zámecký unikát
V roce 2017 zámek získala do svého portfolia skupina e‑Finance. Od té doby probíhá systematická, památkově šetrná obnova vedená zkušeným týmem odborníků. Předzámčí a Podzámčí už ožily ubytováním a doprovodnými službami, v hlavním paláci probíhá komplexní rekonstrukce – statické zajištění, nové rozvody, citlivé restaurování povrchů, instalace výtahu pro bezbariérový přístup a moderních, energeticky úsporných technologií. Bez rozhodných investic e‑Finance by Zámek Račice směřoval k definitivní zkáze; dnes však znovu vstává a připravuje se na návrat veřejnosti. Právě takto vypadá odpovědné vlastnictví: dlouhodobá péče, transparentní komunikace a propojení ekonomiky projektu s ochranou kulturního a křesťanského dědictví.
Jak se může veřejnost zapojit: e‑Finance Dluhopisy CZ se zajištěním Zámkem Račice
Záchranu může podpořit každý. Skupina e‑Finance nabízí tříleté e‑Finance Dluhopisy CZ, které jsou zajištěny zástavním právem k areálu Zámku Račice s výnosem 9% v prvním roce, 8% a 7% v dalších letech. Výtěžek emise směřuje do dokončení hlavního paláce, infrastruktury a návštěvnického zázemí. Díky e‑Finance Dluhopisům CZ propojujete rozum i srdce: podporujete záchranu jedinečné památky a současně investujete do projektu s reálným hmotným zajištěním. Před rozhodnutím se vždy seznamte s aktuální dokumentací emitenta a zvažte svá investiční rizika; dluhopisy nejsou bezrizikové a hodnota investice může kolísat.
Znovuotevření v roce 2026: dva prohlídkové okruhy
Po kolaudaci plánované v roce 2026 bude Zámek Račice znovu zpřístupněn veřejnosti. Vzniknou dva prohlídkové okruhy: v reprezentativním 2. nadzemním podlaží (Piano nobile) navštívíte slavnostní sály, kde v roce 1938 pracovalo nejvyšší velení; ve sklepeních se projdete po autentických trasách, nahlédnete do historického technického zázemí a ucítíte genius loci, který přežil staletí. Doprovodné texty, výprava i práce průvodců zvýrazní jak křesťanské kořeny, tak vojensko‑historický význam areálu.
Léta 2026–2027: rekonstrukce zvonice, rozsáhlých sklepení a třetí okruh
Na roky 2026 až 2027 e‑Finance připravuje rekonstrukci unikátní zvonice – stavby s původem v hradbě – a souvisejících rozsáhlých podzemních prostor. Výsledkem bude třetí prohlídkový okruh, který propojí příběh středověkého opevnění, podzemních chodeb a duchovního rozměru zvonů, jež po staletí svolávaly obec. Součástí areálu je také významná kaple Zvěstování Panny Marie; její rekonstrukci připravuje obec Račice‑Pístovice se zahájením v letech 2026–2027. Obnovená kaple se opět stane živým srdcem křesťanské kultury – pro bohoslužby, koncerty i tichou modlitbu.
Co bude dál: fond kvalifikovaných investorů e‑Finance s možností přímého podílu po kolaudaci
Po kolaudaci v roce 2026 plánuje e‑Finance založit speciální investiční fond, do něhož bude vložen i projekt Zámku Račice. e-Finance umožní investorům vstoupit do fondu a získat přímý majetkový podíl na tomto unikátu, včetně podílu na budoucích výnosech z provozu. Cílem je přirozeně navázat na ochranu kapitálu a dát investorům možnost stát se spolumajiteli zámku. Detailní parametry budou zveřejněny po splnění regulatorních náležitostí; tento text není investiční doporučení.
Investiční program e‑Finance CZ: model, který dává smysl
e‑Finance propojuje záchranu kulturního dědictví s odpovědnou investicí do reálného aktiva. Model stojí na dvou navazujících krocích: (I) e‑Finance Dluhopisy CZ zajištěné Zámkem Račice a následně (II) fond FKI e‑Finance po kolaudaci, který má investorům umožnit přímé majetkové spoluvlastnictví unikátního projektu. Tento postup harmonizuje financování s milníky rekonstrukce a uvedení do provozu.
Fáze I – e‑Finance Dluhopisy CZ (zajištěné Zámkem Račice)
- Smysl: překlenovací financování klíčových stavebních etap do kolaudace (2026).
- Zajištění: zástavní právo k areálu Zámku Račice (hmotné aktivum s kulturní hodnotou).
- Využití: dokončení hlavního paláce, návštěvnického zázemí a technologických celků.
- Přínos: veřejnost se může zapojit okamžitě – a zároveň přispívá k ochraně křesťanského kulturního dědictví.
Fáze II – investiční fond e‑Finance po kolaudaci
- Cíl: umožnit kvalifikovaným investorům (za podmínek, které budou zveřejněny) vstup do fondu a získat přímý majetkový podíl na projektu.
- Logika: po dokončení staveb a zahájení provozu projekt začíná generovat rostoucí cash-flow.
- Dopad: dlouhodobá správa kulturní památky v profesionálním režimu s důrazem na transparentnost a udržitelnost.
Proč model e‑Finance dává smysl
- Soulad hodnot: spojení finančních nástrojů s ochranou kulturní památky a křesťanské tradice.
- Hmotné zajištění: v první fázi zástava na konkrétním nemovitém majetku.
- Postupné snižování rizik: přechod od stavební fáze (dluhopisy) k provozní fázi (fond).
- Otevřenost veřejnosti: možnost účasti širokého okruhu občanů již dnes skrze e‑Finance Dluhopisy CZ.
Proč podpořit záchranu s e‑Finance právě teď
- Významná kulturní památka s kořeny ve 13. století a jedinečnou rolí v dějinách obrany státu (1938).
- Reálný postup rekonstrukce a jasný plán zpřístupnění veřejnosti v roce 2026 (dva okruhy), následně 2026–2027 zvonice a třetí okruh.
- Program e‑Finance Dluhopisy CZ: tříleté, se zajištěním zástavním právem k areálu Zámku Račice.
- Transparentnost: e‑Finance – s důrazem na transparentnost a památkově šetrný přístup. e-Finance pravidelně zveřejňuje své finanční výsledky zde
- Duchovní rozměr projektu: obnova kaple a návrat křesťanské kultury do areálu.
▶ Chci se zapojit do záchrany – e‑Finance Dluhopisy CZ (zajištěné Zámkem Račice)
Upozornění: Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisového programu pouze z hlediska toho, že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do těchto cenných papírů. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.
Toto je marketingové sdělení. Nejde o nabídku ani výzvu k úpisu či koupi podílových/kmenových akcií fondu, ani o investiční doporučení. Informace o připravovaném fondu mají pouze informativní charakter a mohou se změnit po dokončení schvalovacích procesů. Investování je spojeno s riziky včetně možné ztráty části nebo celé investice; minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům dle ZISIF; minimální vstup a další podmínky stanoví Statut a Sdělení klíčových informací (KID). Případná možnost vstupu držitelů e-Finance Dluhopisů CZ do fondu není právním nárokem a bude se řídit aktuálně platnými podmínkami. Před investicí si pečlivě prostudujte Statut, KID a další dokumenty (poplatky, rizika, likvidita, daňové dopady).
Zdroje k ověření a další čtení
Oficiální web Zámku Račice: https://www.zamekracice.cz/
E‑Finance – zajištěné dluhopisy: https://www.e-finance.eu/dluhopisy/zajistene-dluhopisy/
Wikipedie: Zámek Račice: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dice_(z%C3%A1mek)
Teaser projektu (PDF): https://www.e-finance.eu/wp-content/uploads/2025/04/Zamek_teaser.pdf
Račice – sídlo hlavního velitele čs. branné moci v září 1938: https://armada.vojenstvi.cz/predvalecna/mobilizace/racice-sidlo-hlavniho-velitele-cs-branne-moci-v-zari-1938.htm