Zrušení pracovního poměru ve zkušební době jednoduše a přehledně

Kdy a jak může dojít ke zrušení?

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době může iniciovat jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. A to kdykoliv během trvání zkušební doby, bez uvedení důvodu. Podmínkou je, že zrušení musí být písemné, jinak je neplatné a pracovní poměr nadále trvá.

U zaměstnavatele ovšem platí určitá omezení. Například nemůže pracovní poměr zrušit během prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Pokud ale tento úkon udělá, pracovní poměr skončí až po uplynutí této lhůty.

Jak dlouhá může být zkušební doba?

Od 1. června 2025 platí nejdéle 4 měsíce , u vedoucích zaměstnanců 8 měsíců .

, u vedoucích zaměstnanců . Musí být sjednána písemně nejpozději v den nástupu do práce.

Prodlužuje se o dobu, kdy zaměstnanec např. čerpal dovolenou nebo byl nemocný.

Navíc: zkušební doba nesmí být delší než polovina celkové délky sjednaného pracovního poměru, což platí u smluv na dobu určitou.

Není výpověď jako výpověď

Občas lidé mluví o „výpovědi ve zkušební době“, ale právně jde o jiný institut. Výpověď má svá pravidla a výpovědní lhůtu, zatímco zrušení pracovního poměru ve zkušební době je okamžité (respektive ke dni uvedenému v oznámení).

Pozor na diskriminaci

I když není třeba důvod zrušení uvádět, neznamená to, že může být jakýkoliv. Zákon totiž chrání zaměstnance před diskriminací. Pokud by například zaměstnavatel zrušil pracovní poměr kvůli těhotenství zaměstnankyně, byl by takový krok neplatný a mohl by být napaden.