Co je to spořicí účet

Oproti běžnému účtu, který nenabízí žádné úroky, takže peníze na něm nejsou zhodnoceny, spořicí účty nabízí různě vysoké úrokové sazby. Hodnota vašich úspor se díky němu tedy nesnižuje tak rychle – to oceníte především v době stále vyšší inflace. Peníze ze spořicího účtu si navíc bez problému můžete převést na běžný účet.

Na spořicím účtu byste pak měli mít rezervu pro nečekané situace a případy, kdy potřebujete větší finanční obnos, než jaký máte na běžném účtu. Mezi další výhody spořicícho účtu patří i to, že je chráněn pojištěním, které je dáno zákonem, a to až do výše 100 000 EUR.

Podmínky pro založení spořicícho účtu

Dané podmínky se liší banku od banky. Nejčastěji musíte mít například sjednaný i běžný účet a na něj pak každý měsíc obdržet určitý finanční obnos, nebo musíte splnit stanovený počet plateb s vaší kartou. O těchto podmínkách se vždy předem informujte u poskytovatele služeb. Jakmile podmínky splníte, můžete se těšit na spořicí účet s nejlepším úrokem.

Jak si vybrat spořicí účet

Mějte na mysli, že nejvyšší úroková sazba automaticky neznamená nejlepší spořicí účty. Zaměřit byste se měli také na to, zda se úrok vztahuje na celý vklad nebo jen na jeho část, nebo na to, jestli je vedení spořicího účtu bez poplatků. Pro někoho je také důležitým faktorem měna spořicího účtu je – často se jedná nejen o české koruny, ale také o eura nebo dolary.

Autor: Shutterstock.com

Srovnání spořicích účtů

Podívejte se na srovnání spořicích účtů hned od několika bank, které působí na českém trhu:

Karta k účtu Vedení účtu Nutnost běžného účtu Úročení Raiffeisenbank Spořicí účet HIT PLUS Ne 0 Kč Ano 4,5 % Equa bank Spořicí účet EXTRA Ne 0 Kč Ano 4 % MONETA Money Bank Spoříto Ne 0 Kč Ne 5,1 % mBank mSpoření Ne 0 Kč Ano 5 % Fio banka Fio konto Ano 0 Kč Ne 4,5 % Creditas Spořicí účet + Ne 0 Kč Ne 4,5 % Hello spořicí účet bez podmínek Ne 0 Kč Ne 4,5 %

Založení spořicího účtu

Založení spořicího účtu zvládnete u většiny z nich za pár minut online cestou. Potřebovat k tomu budete občanský průkaz, další doklad totožnosti (například řidičský průkaz) a mobilní telefon. Pro aktivaci je pak obvykle třeba převést na spořicí účet z toho běžného malý finanční obnos – tato platba slouží pro ověření vaší totožnosti.