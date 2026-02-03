Měšec.cz  »  Články  »  Základy pracovního práva, pojistného a daní z příjmů: Online školení pro mzdové účetní

Základy pracovního práva, pojistného a daní z příjmů: Online školení pro mzdové účetní

Autor: Internet Info
Připojte se k našemu dvoudennímu online školení, které vás provede základy pracovního práva, pojistného a daní z příjmů. Na konkrétních příkladech se zaměříme na klíčová témata, která by každý mzdový účetní měl mít pod kontrolou – od pracovních vztahů a odměňování po odvody.
Toto školení je ideální pro začínající i mírně pokročilé mzdové účetní. Během dvou dnů se srozumitelně seznámíte s úvodem do pracovního práva, pojistného a daňové problematiky. Praktické tipy a názorné ukázky vám pomohou pochopit, jak správně postupovat v každodenní praxi a vyhnout se chybám.

Připravili jsme pro vás tyto tematické okruhy:

První den – úvod do pracovního práva

  • pojem závislá práce
  • pracovní poměr (uzavření, skončení, změny atd.)
  • dohody konané mimo pracovní poměr
  • pracovnělékařská péče dle zákona o speciálních zdrav. službách
  • odměňování – pracovní doba (přestávky, doba odpočinku atd.), mzda, plat, odměny z dohod, příplatky ke mzdě, minimální a zaručený plat, čerpání dovolené zaměstnanců atd.

Druhý den – pojistné a daň z příjmů

  • průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
  • sociální pojištění (účast, vyměřovací základ, odvod pojistného, další povinnosti)
  • zdravotní pojištění (účast, vyměřovací základ, pojistné placené státem, neplacené volno, odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatele)
  • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem
  • nemocenské dávky od ČSSZ (postup zaměstnavatele)
  • zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
  • daň z příjmů ze závislé činnosti
  • výpočet a odvod daňových záloh (srážkové daně)
  • daňové prohlášení 
  • nezdanitelné částky
  • slevy na dani
  • roční zúčtování příjmů

Jak bude školení probíhat?

Školení je dvoudenní, bude se konat v pondělí 16. března od 9 do 13 hodin a pokračovat bude v úterý 17. března od 9 do 13 hodin. Pro vaše pohodlí je děláme online, přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, před školením vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

Doporučujeme objednat si publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Pro účast na školení není publikace podmínkou, ale může vám pomoci v lepší orientaci v tématu.

Registrovat na školení se můžete zde.

Kdo vás bude školit

Školení proběhne pod taktovkou zkušené a oblíbené lektorky PhDr. Dagmar Kučerové. Zaměřuje se právě na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti.

