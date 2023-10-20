Vybíráte partnera na dlouhá léta. Jak správně vybrat půjčku?

Půjčka je dlouhodobým závazkem a znamená náklad
Půjčka představuje na první pohled snadný zdroj získání peněz, pokud se vám momentálně nedostává hotovost. Je jistě lákavé splnit si přání a potřeby hned a nečekat do doby, než na danou věc naspoříte. S půjčkou se ale váže povinnost zaplatit poskytovateli stanovený úrok a další poplatky. Rovněž je třeba zvážit, jakou výši splátky si můžete dovolit měsíčně hradit a k jak dlouhé lhůtě splatnosti se zavázat.
Kdy využít půjčku
Platí pravidlo, že půjčka vám musí být nápomocná. Pro podniky, podnikatele a OSVČ je vhodným nástrojem financování, pokud jejím prostřednictvím více získají (vydělají) než je cena za poskytnutí peněz (úrok a poplatky). Vhodným cizím zdrojem jsou zejména půjčky v začátcích podnikání nebo investiční úvěry.
Domácnosti by si měly sjednávat úvěry rovněž obezřetně, vzít si půjčku na bydlení či rekonstrukci namísto dlouholetého spoření a bydlení v podnájmu je dobrou investicí, stejně jako půjčka na automobil nebo zařízení interiéru. Pozor na krátkodobé půjčky, půjčky před výplatou, kreditní karty nebo kontokorenty. K těm se váží vysoké poplatky a vysoký úrok.
Vyberte typ půjčky
Nejnižší úrokovou míru a nejdelší dobu splácení nabízí půjčky zastavené nemovitým majetkem. Ty nabízí bankovní i nebankovní společnosti. Oblíbené jsou hypoteční úvěry s nízkou úrokovou sazbou a možností prodloužení splatnosti na desítky let. Problematické je ale jejich vyřízení z důvodu dokládání bonity. Další překážkou je nutnost doložení účelu úvěru. Hypoteční úvěr je možné sjednat jen v případě, že peníze použijete na účely spojené s řešením bytové potřeby.
Alternativou jsou nebankovní hypotéky, které nabízejí proti zástavě rovněž nízkou úrokovou sazbu a možnost dlouholetého splácení, ale oproti bankám nevyžadují doložení účelu. Peníze můžete použít jak pro podnikání, tak pro vlastní potřeby nebo například jako nástroj refinancování. Nespornou výhodou je fixace úrokové míry po celou dobu splácení a rychlé vyřízení půjčky.
Jak vybrat nebankovní půjčku
- Kontrolujte nejen úrokovou míru, ale výši sazby RPSN.
- Poskytovatel úvěru musí být instituce s dlouholetou stabilní pozicí na trhu.
- Máte možnost navštívit klientské centrum nebo kontaktovat společnost na infolince.
- Pozor na poskytovatele, kteří za volání na infolinku účtují stovky korun.
- Známkou serióznosti je zveřejnění úvěrové dokumentace, ceníku a obchodních podmínek na stránkách.
- Výhodou je flexibilní úvěr, u kterého je možné vkládat mimořádné splátky, refinancovat, předčasně splatit dříve nebo požádat o prodloužení lhůty splatnosti.
- Dokumentace musí být zřetelná, srozumitelná a musí vám být předložena předem k prostudování.
- V žádném případě nesmíte hradit poplatek předem za získání úvěru.
- Hodnota zástavy musí být adekvátní k výši sjednaného úvěru.
- Společnost neotálí s vyplacením peněz na bankovní účet.
Srovnávejte poskytovatele půjček
Pokud kupujete zboží, které vám má dlouho sloužit, je samozřejmé, že si prohlédnete více nabídek a srovnáte parametry. Stejně postupujte, pokud sjednáváte půjčku. Kontrolujte různé poskytovatele, vymezte si požadavky na úvěr a porovnejte, který věřitel nejlépe odpovídá vaší představě o výši splátky, úrokové míry i době splácení úvěru.
Základní orientaci vám dají online kalkulačky půjčky se zveřejněnou výší splátky a RPSN. Nejlepší orientaci poskytne zpracovaná nezávazná kalkulace půjčky. Z té jsou okamžitě patrné parametry půjčky.