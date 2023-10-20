Měšec.cz  »  Články  »  Vybíráte partnera na dlouhá léta. Jak správně vybrat půjčku?

Vybíráte partnera na dlouhá léta. Jak správně vybrat půjčku?

Autor: goodluz / Shutterstock.com
Půjčka může být výborným partnerem, ale zároveň může stát na počátku závažného budoucího problému. Proto je namístě nejvyšší opatrnost při výběru půjčky a uzavírání úvěrové smlouvy. Na portálu Mojenebankovka.cz vám poradí, na co se zaměřit a jak správně vybrat půjčku.
20. 10. 2023
pr článek

Sdílet

Půjčka je dlouhodobým závazkem a znamená náklad

Půjčka představuje na první pohled snadný zdroj získání peněz, pokud se vám momentálně nedostává hotovost. Je jistě lákavé splnit si přání a potřeby hned a nečekat do doby, než na danou věc naspoříte. S půjčkou se ale váže povinnost zaplatit poskytovateli stanovený úrok a další poplatky. Rovněž je třeba zvážit, jakou výši splátky si můžete dovolit měsíčně hradit a k jak dlouhé lhůtě splatnosti se zavázat.

Kdy využít půjčku

Platí pravidlo, že půjčka vám musí být nápomocná. Pro podniky, podnikatele a OSVČ je vhodným nástrojem financování, pokud jejím prostřednictvím více získají (vydělají) než je cena za poskytnutí peněz (úrok a poplatky). Vhodným cizím zdrojem jsou zejména půjčky v začátcích podnikání nebo investiční úvěry.

Domácnosti by si měly sjednávat úvěry rovněž obezřetně, vzít si půjčku na bydlení či rekonstrukci namísto dlouholetého spoření a bydlení v podnájmu je dobrou investicí, stejně jako půjčka na automobil nebo zařízení interiéru. Pozor na krátkodobé půjčky, půjčky před výplatou, kreditní karty nebo kontokorenty. K těm se váží vysoké poplatky a vysoký úrok.

Vyberte typ půjčky

Nejnižší úrokovou míru a nejdelší dobu splácení nabízí půjčky zastavené nemovitým majetkem. Ty nabízí bankovní i nebankovní společnosti. Oblíbené jsou hypoteční úvěry s nízkou úrokovou sazbou a možností prodloužení splatnosti na desítky let. Problematické je ale jejich vyřízení z důvodu dokládání bonity. Další překážkou je nutnost doložení účelu úvěru. Hypoteční úvěr je možné sjednat jen v případě, že peníze použijete na účely spojené s řešením bytové potřeby.

Alternativou jsou nebankovní hypotéky, které nabízejí proti zástavě rovněž nízkou úrokovou sazbu a možnost dlouholetého splácení, ale oproti bankám nevyžadují doložení účelu. Peníze můžete použít jak pro podnikání, tak pro vlastní potřeby nebo například jako nástroj refinancování. Nespornou výhodou je fixace úrokové míry po celou dobu splácení a rychlé vyřízení půjčky.

Jak vybrat nebankovní půjčku

  • Kontrolujte nejen úrokovou míru, ale výši sazby RPSN.
  • Poskytovatel úvěru musí být instituce s dlouholetou stabilní pozicí na trhu.
  • Máte možnost navštívit klientské centrum nebo kontaktovat společnost na infolince.
  • Pozor na poskytovatele, kteří za volání na infolinku účtují stovky korun.
  • Známkou serióznosti je zveřejnění úvěrové dokumentace, ceníku a obchodních podmínek na stránkách.
  • Výhodou je flexibilní úvěr, u kterého je možné vkládat mimořádné splátky, refinancovat, předčasně splatit dříve nebo požádat o prodloužení lhůty splatnosti.
  • Dokumentace musí být zřetelná, srozumitelná a musí vám být předložena předem k prostudování.
  • V žádném případě nesmíte hradit poplatek předem za získání úvěru.
  • Hodnota zástavy musí být adekvátní k výši sjednaného úvěru.
  • Společnost neotálí s vyplacením peněz na bankovní účet.

Srovnávejte poskytovatele půjček

Pokud kupujete zboží, které vám má dlouho sloužit, je samozřejmé, že si prohlédnete více nabídek a srovnáte parametry. Stejně postupujte, pokud sjednáváte půjčku. Kontrolujte různé poskytovatele, vymezte si požadavky na úvěr a porovnejte, který věřitel nejlépe odpovídá vaší představě o výši splátky, úrokové míry i době splácení úvěru.

Základní orientaci vám dají online kalkulačky půjčky se zveřejněnou výší splátky a RPSN. Nejlepší orientaci poskytne zpracovaná nezávazná kalkulace půjčky. Z té jsou okamžitě patrné parametry půjčky.

Dále u nás najdete

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Zdravotnictví v roce 2026: bílé plomby na pojišťovnu a prevence

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).