Vánoční nákupy jsou tu! Jak se připravit na výhodný nákup i prodej?

Předvánoční nákupní sezóna trvá zhruba od první poloviny října, kdy řada zákazníků začíná s nákupy vánočních dárků a pokračuje až do konce ledna.
Již od podzimu probíhá několik velkých slevových akcí. Vše startuje již v září, v Česku oblíbenými Dny Marianne a říjnovým nákupním týdnem Ona Dnes. První výraznou akcí zaměřenou na velké slevy v předvánočním období je Singles’ Day neboli Den svobodných, ten se koná se 11. listopadu. Následuje již tradiční Black Friday, letos připadá „černý pátek“ na 28. listopadu. Nákupní horečka však netrvá pouze jeden den, zpravidla zahrnuje celý víkend. V pondělí po Black Friday následuje Cyber Monday, v letošním roce se koná 1. prosince a soustředí se primárně na slevy elektroniky. Pro svůj úspěch se však do této akce zapojují i e-shopy nabízející zboží prakticky ze všech segmentů a akce se většinou neomezí pouze na pondělí.
V prosinci dále probíhají různé „last-minute“ akce s garantovaným doručením do Vánoc. Samostatnou kapitolu pak tvoří dárky na poslední chvíli v podobě různých poukazů a voucherů. Již velmi záhy po vánočních svátcích startují povánoční výprodeje, které vrcholí v průběhu ledna. Výprodeje jsou doménou zejména v segmentu módy, oblečení a zimního sportovního vybavení.
Vánoční nákupní sezóna bývá každoročně obdobím velkého shonu a mnohdy i stresu. Zákazníci hledají ty nejlepší nabídky a obchody se snaží co nejlépe připravit, aby zaujaly a zvládly zvýšený zájem. Může to být náročné pro obě strany, a právě proto jsme pro vás připravili několik praktických tipů, které vám mohou pomoci toto období zvládnout s větším přehledem a menším stresem.
Jasná a férová komunikace
- Zákazníci - při online nakupování si vždy prověřujte důvěryhodnost e-shopů, projděte si recenze a sledujte vývoj cen v čase. K bezpečnějším nákupům vám mohou pomoci nákupní portály, jako jsou srovnávače cen nebo cashbackové weby. Zde je velmi malá pravděpodobnost, že narazíte na podvodné obchody. Navíc díky cashbackovému portálu jako je PlnáPeněženka.cz, získáte ještě část utracených peněz zpět.
- E-shopy - buďte transparentní. Ukažte původní ceny produktů, slevy i časové omezení akcí. Nezamlčujte důležité informace například omezený počet kusů. Upozorněte zákazníky na poslední možné termíny objednávek před Vánoci. Mějte přehledné FAQ (vrácení, reklamace, doručení). Zákazníci nechtějí číst dlouhé obchodní podmínky, chtějí mít informace napsané stručně a přehledně. Férové zacházení se zákazníky je ta nejlepší reklama.
Včasné plánování
- Zákazníci - přichystejte si seznam dárků a věcí, které opravdu potřebujete a chcete pořídit. Objednávejte s předstihem, ne na poslední chvíli. Čekat na tu nejlevnější nabídku se nemusí vždy vyplatit. Věnujte pozornost termínům garantovaného doručení, těsně před Vánoci si spíše vybírejte doručení domů než do výdejních boxů. Ty bývají často přeplněné a zásilka se díky tomu může zpozdit.
- E-shopy - nejpozději do konce září si připravte harmonogram akcí na celou sezónu. Přednastavte si kampaně na velké nákupní akce, zkontrolujte správné nastavení fungování feedů pro PPC systémy, srovnávače cen a affiliate marketing. Pro své kampaně naplno využijte retargetingové seznamy zákazníků a snažte se je přesvědčit o nákupu. Těsně před Vánoci, kdy víte, že už se zboží nestihne doručit nabízejte dárkové poukazy.
Věnujte se výhodným akcím i mimo hlavní slevové dny
- Zákazníci - vyplatí se sledovat oblíbené obchody i mimo hlavní nákupní akce, protože atraktivní slevy a výhodné nabídky se mohou objevit kdykoli.
- E-shopy - víte, kdy jsou vaši zákazníci online? Hodně objednávek se uskutečňuje večer a o víkendu. Zvažte časově omezené akce, například „večerní sleva“ nebo „víkend s dopravou zdarma“.
Optimalizace webu a UX
- Zákazníci - pokud se vám stránka seká nebo je nepřehledná, zvažte nákup jinde, vyhnete se tak případným problémům s nerealizovanou platbou nebo vyprodání skladových zásob.
- E-shopy - zajistěte, že váš web zvládne vyšší návštěvnost. Upravte strukturu stránek tak, aby byl nákup rychlý a intuitivní i na mobilu.
Opatrnost při placení
- Zákazníci - při online nákupech si vždy ověřte, že je webová stránka zabezpečená, hledejte „https“ a ikonu zámku v adresním řádku. Plaťte pouze přes známé a ověřené platební brány a nikdy nezadávejte údaje o kartě mimo zabezpečené formuláře. Pro vyšší bezpečnost využívejte dvoufázové ověření a raději se vyhněte platbě kartou na méně známých webech bez recenzí, zde se doporučuje vybrat platbu na dobírku.
- E-shopy - používejte důvěryhodné a certifikované platební brány, které zákazníci znají, a kterým věří. Ujistěte se, že váš web běží na ,,https", a že celý proces platby je jasný, přehledný a bez zbytečných komplikací. Nabídněte více možností platby a nezapomeňte zákazníky včas informovat o stavu transakce.
Jasná pravidla vrácení a reklamací
- Zákazníci - přečtěte si obchodní podmínky a jaké jsou lhůty pro vrácení před nákupem, samozřejmě si schovávejte účtenky a potvrzení objednávky. Pokud chcete znát přesné obchodní podmínky, ale nechcete je celé sami číst, zadejte je k prostudování AI, stručně vám vypíše, na co si u e-shopu dát pozor a jestli tam není skryté nějaké „ale“.
- E-shopy - mějte přehledně uvedené podmínky vrácení, výměny i reklamací. Posilte zákaznickou podporu, abyste zákazníkům umožnili lepší navázání kontaktu.
Retence a věrnostní programy
- Zákazníci - využijte věrnostních programů a přihlašte se k newsletterům, někdy tím získáte přístup ke slevám dříve než běžný zákazník.
- E-shopy - nabídněte slevu za další nákup, věrnostní body nebo třeba dřívější přístupy na lednové výprodeje. Velice účinná je také sleva na první nákup například formou pop-upu. Navíc tak získáte ověřený e-mail a výrazně vyšší konverzní poměr.
Udržitelný a etický přístup
- Zákazníci - nakupujte s rozmyslem, nejen kvůli slevě. Preferujte kvalitní produkty před kvantitou.
- E-shopy - zvažte udržitelné balení, možnost ekologické dopravy nebo charitativní akce v rámci kampaní. Informujte o této skutečnosti zákazníky ještě před nákupem, část zákazníků právě tímto můžete přesvědčit k nákupu právě u vás.
Využívejte cashback portály a affiliate marketing
Cashback portály, které už byly zmíněny výše, mohou v tomto nákupním období výrazně pomoci nejen zákazníkům, ale i samotným obchodům. Podívejme se, jak přesně fungují. Cashback portál naváže spolupráci s e-shopy, který pak propaguje směrem ke svým uživatelům. Zákazník se přes odkaz dostane na stránky e-shopu a právě díky cashbacku (vrácení části vynaložených financí) má větší motivaci k nákupu. E-shopy místo nákupu reklamního prostoru platí cashbackovému portálu provizi za uskutečněný nákup a zákazník díky této provizi získá část utracené částky zpět.
Zároveň cashback portály pomáhají zákazníkům zorientovat se v nabídce e-shopů a nakupovat u ověřených a spolehlivých prodejců. Pro e-shopy to znamená nejen účinnou propagaci, ale také posílení jejich důvěryhodnosti v očích zákazníků.
Takto funguje například největší cashbackový portál Plná Peněženka. Zákazníci se bezplatně registrují a mohou začít získávat cashback z každého nákupu.
Affiliate marketing, na kterém je právě cashback postavený, patří mezi oblíbené způsoby propagace, které firmy využívají. Funguje na principu spolupráce mezi inzerenty a publishery, těmi jsou například blogy, sociální sítě, zmíněné cashbackové portály a podobně. Publisheři odměnu získávají až za konkrétní akci uživatele, primárně právě za dokončení nákupu.
Spolupráci mezi inzerenty a publishery často zprostředkovávají specializované affiliate sítě. V České republice patří mezi přední společnosti v tomto oboru například Affiliate Port.
Vánoční nákupní sezóna může být náročná, ale s dobrým plánem a chytrými nástroji ji zvládnete efektivně a s přehledem. Zákazníci mohou ušetřit čas i peníze díky včasnému nákupu, sledování slev a výběru ověřených obchodů. Pro e-shopy je to ideální příležitost, jak oslovit nové zákazníky, zvýšit prodeje a budovat důvěru. Skvělým pomocníkem pro obě strany mohou být cashbackové portály a affiliate marketing, které propojují výhodný nákup s chytrou propagací. Ať už nakupujete nebo prodáváte, využijte potenciál tohoto období naplno, ale s rozvahou, férově a chytře.