Úroky na spořicích účtech drží stále 4 %

Spořicí účty jsou bezpochyby perfektním nástrojem pro ty, kdo si chtějí svou finanční rezervu odložit na kratší dobu a mít peníze neustále k dispozici. Konzervativní varianta zhodnocení peněz spojená s patřičnými zárukami, která ve výsledku není tak nebezpečná, jako některé rizikové investice. Dokazují to spořicí účty, s nimiž se pojí úroková sazba až 4 %.

Vsaďte na přednosti spořicích účtů

V první řadě je třeba zmínit klady spořicích účtů. Proč byste se vlastně měli rozhodnout pro jejich užití? Je to jednoduché, už samotný úvod nastínil vybraná pozitiva v podobě bezpečného zhodnocení finančních prostředků. Dostupnost peněz je pro mnohé lidi více než přínosná.

Spořicí účty jsou bez poplatků

Jednoduše je založíte

Můžete využít spořicích obálek

Ano, mnozí poskytovatelé spořicích účtů, mezi něž patří primárně bankovní instituce vám nabízí řadu praktických nástrojů. Co byste řekli na to, že si vklad rozdělíte do několika virtuálních obálek a tím pádem získáte větší přehled o tom, kolik máte našetřeno na danou věc? Pojištění financí ze zákona dosahuje hranice 100 000 EUR a převod na běžný účet je díky okamžitým platbám otázkou vteřin. Spořicí účet sice nebude mít zhodnocení jako riskantní akcie a podobné produkty, na druhou stranu je o maximální jednoduchosti a víte, že o své peníze nikdy nepřijdete.

Srovnání spořicích účtů se vyplatí

Pokud se rozhodnete odložit si peněžní prostředky na spořicí účet, volte ten s tím nejlepším úrokem. Na trhu je totiž stále několik produktů, které si drží poměrně zajímavou hranici zhodnocení na 4 %. Abyste si vybrali ten nejvýnosnější spořicí účet pro své potřeby, stačí vsadit na praktické srovnání spořicích účtů.

Porovnání mnoha účtů na jednom místě

Pravidelně aktualizovaná databáze

Možnost založení spořicího účtu online

Rozhodně zapomeňte na zdlouhavé brouzdání po internetu a sběr informací o úrokových sazbách spořicích účtů jednotlivých bank. Porovnání online je mnohem efektivnější a lepší alternativou, jenž vám ušetří nejen drahocenný čas, ale zároveň vás navede tím správným směrem. Díky vhodným porovnávacím serverům docílíte toho nejlepšího zhodnocení.

Kdo nabízí spořicí účet se 4 %?

Zajímá vás, kdo vám poskytne zhodnocení finančních prostředků 4 %? Jedním z produktů je například spořicí účet od Raiffeisenbank, kde získáte bonusový spořicí účet po splnění základní podmínky. Stačí třikrát měsíčně zaplatit platební kartou této banky a úrok je váš. Něco obdobného předkládá zájemcům i Banka Creditas, u níž musíte pro získání vyššího úroku investovat 1 500 Kč měsíčně.

Běžný účet může být také zdarma

Není to jenom spořicí účet, který v dnešní době získáte zcela bezplatně. V podstatě totožným způsobem si můžete založit i běžný účet. Bez poplatku za zřízení a následné vedení. Právě jeho součástí bývá spořicí účet zdarma. Mezi účty si pak budete posílat peníze sem a tam, bez jakékoliv prodlevy. Některé banky dokonce nabízí automatický způsob převodu peněz mezi běžným a spořicím účtem dle nastavených pravidel. V takovém případě maximalizujete efektivitu výnosu.

Srovnání spořicích účtů, ale také těch běžných a mnohých dalších vám umožní porovnávací servery Leverage.cz a Půjčka.co. Specialisté ve svém oboru, s nimiž poměrně snadno a rychle naleznete řešení šité na míru vašim potřebám. Nepropásněte příležitost zhodnotit své úspory 4 %, dokud to ještě jde. Nikdy totiž nevíte dne, kdy se banky rozhodnou tuto atraktivní úrokovou sazbu snížit.