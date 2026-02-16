Tyto 3 internetové hrozby vám vyluxují peněženku

Podvody se objevují všude tam, kde lidé na internetu tráví svůj čas, na sociálních sítích i ve videích. Stačí chvilka nepozornosti, kdy se se zájmem podíváme na chytlavou reklamu nebo sdělení své oblíbené celebrity (nebo někoho, kdo ji díky AI deepfake technologii velmi připomíná) a můžeme lehce skončit v osidlech kyberzločinců. Podle průzkumu Avastu téměř polovina z těch, kteří se v loňském roce stali obětí nějakého podvodu, v důsledku toho přišla o peníze. Průměrná ztráta činila 77 144 korun, přičemž nejvyšší uvedená částka byla 1,5 milionu korun.
Mezi nejrozšířenější hrozby, se kterými se Češi potýkají, jsou falešné e-shopy. Nejčastěji se na ně dostávají skrze lákavé nabídky na zakázané nebo těžko sehnatelné zboží, případně na neodolatelné slevy. Internetové obchody jsou přitom (často i díky nástrojům umělé inteligence) k nerozeznání od běžných obchodů, až do okamžiku, kdy začnou požadovat peníze, přihlašovací údaje nebo dokonce vzdálený přístup k vašemu počítači. Avast jen na konci roku 2025 zablokoval přes 45 milionů útoků využívajících falešné online obchody, o více než 62 % oproti stejnému období v roce 2024.
S online nákupy souvisí také další hrozba: malvertising, neboli škodlivé reklamy, které se šíří zejména přes sociální sítě. „Inzerováním výhodného zboží na sociálních sítích podvodníci své oběti snadno nalákají. Kliknutím na tyto škodlivé reklamy si však lidé mohou do svého zařízení nainstalovat malware nebo se dostat na falešný e-shop. Nákupem na takovém e-shopu lidé nejen přijdou o své peníze a zboží nikdy neobdrží, ale také podvodníkům poskytnou své citlivé osobní či platební údaje,“ vysvětluje analytik hrozeb Avastu Jakub Vávra. Právě malvertising přitom představuje 41 % všech útoků.
Třetí skupinou největších hrozeb pro naše peněženky tvoří investiční podvody. Kyberzločinci se snaží nalákat ty, kteří chtějí zlepšit svou aktuální finanční situaci nebo se zajistit na důchod. Podvody jsou navíc s využíváním generativní AI sofistikovanější a přesvědčivější než kdy dřív. Deepfake známé osobnosti odkáže oběť na falešnou stránku mediálního portálu, která propaguje produkty slibující stabilní pasivní příjem či okamžité a vysoké zhodnocení investic. Následná registrace na přihlašovacím formuláři buď oběť přímo obere o přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo ji dovede na pochybnou investiční platformu, na níž je každý vklad zpravidla nenávratně ztracen. Česká republika se v loňském roce držela v první desítce nejohroženějších zemí těmito hrozbami.
Jak se dá podvodům bránit?
Podvody se zvláště s rozvojem AI technologií stále vyvíjejí, přesto je možné při dodržení určitých pravidel zůstat v online prostředí v bezpečí. Zejména je důležitých těchto pět bodů:
- Dávejte pozor na příliš velké slevy a podezřele výhodné nabídky. Pokud nabídka vypadá až moc dobře, je důležité zbystřit a ověřit si, jestli se nejedná o podvod.
- Sledujte svůj bankovní účet. Pokud se podvodník dostane k vašim finančním údajům, může provádět neoprávněné platby. Jakmile zaznamenáte podezřelou aktivitu, ihned kontaktujte svou banku.
- Nakupujte pouze u prodejců, které znáte a kterým věříte. Nespoléhejte se slepě na výsledky vyhledávání. Vždy zkontrolujte správnost URL adresy. Pokud je jiná, než by měla být, zvolte raději jiného prodejce.
- Věnujte pozornost tomu, co sdílíte na sociálních sítích. Zkuste se vyhnout nadměrnému sdílení soukromých událostí nebo upravte nastavení tak, abyste měli přehled o tom, kdo vaše příspěvky vidí.
- Používejte moderní a výkonné bezpečnostní řešení.