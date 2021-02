Tři akcie, do nichž se oplatí investovat

V poslední době se vcelku značně sledovanou personou v oblasti investic stala také Cathie Wood. Právě ona je hlavní investiční manažerka fondu ARK Investment. Pojďme si tuto společnost z hlediska zaměření představit.

Inovativní akciové tituly

Jedná se o firmu, která se zaměřuje hlavně na nejrůznější inovativní a revoluční akcie. Nabízí je konkrétně v 5 různých podobách ETF. V posledních dnech je o ARK slyšet mnohem více než dříve. Ostatně není divu, díky Cathie dokázaly tituly zdvojnásobit svou hodnotu a neustále rostou. Třeba ARK Genomic Revolution ETF vzrostl o 218,1 % nebo ARK Innovation ETF o 171,3 %. Přes 100 % se dostaly i zbylé tři podoby ETF. Investoři tudíž zcela logicky začínají vystrkovat růžky a dívat se právě po investicích z dílny této analytičky. Sledovat investice není složité. Na rozdíl od mnohých tradičních hráčů na složitém investičním poli je totiž vidět, jaké změny byly v portfoliu akcií v minulosti uskutečněny.

Kdo by neznal Pinterest?

Poměrně velké nákupy provedl ETF ARK Innovation. Zřejmě největším úlovkem se stala známá sociální síť plná návodů a obrázku Pinterest. Možná se vám zdá, že Pinterest se řadí spíše mezi malé sociální sítě, které u nás nejsou až tolik známé. Asi tomu tak bude, nicméně celosvětově je tomu jinak. Jinak je třeba poukázat spíše na marketingový problém Pinterestu. Ten jde svou vlastní cestou a nechce ze svých uživatelů za každých okolností dostávat finanční prostředky. Jinak ale společnost hodlá monetizovat prostředí Pinterestu jinak. ARK Invest tuší, že se přerod Pinterestu podaří. Po takovýchto zajímavých investicích se dívají i mnohé projekty u nás, zajímavý je třeba startup Fondee.

Nákup Opendoor Technologies

Velmi úspěšnou koupi představuje pro ARK společnost Opendoor Technologies. Jedná se v podstatě nováčka na burzovním poli. Jinak došlo k navýšení pozice ARK o 406 000 akcií. V čem vlastně společnost Opendoor vyniká? Jejich snahou je narušení aktuálních pořádků v oblasti nemovitostí. Za zmínku stojí především služba iBuyer, díky které může dojít k doslova expresnímu prodeji nemovitostí. Není nutné čekat na formality, jež jsou tradičně součástí tohoto typu transakcí. zapomenout u takovýchto transakcí můžete například na tradiční prohlídky objektů, přijímání nebo odmítání nabídek, případně vyřizování hypotečních úvěrů a podobně. Nemovitosti odkupuje od majitelé přímo samotné společnost Opendoor. Ta je následně přeprodává, což je samozřejmě rychlejší. Lidé mající úspory třeba díky obchodování na Portu pak mohou přímo nakupovat.

Akcie Skillz

Hodně zajímavý je také nákup akcií Skillz, a to jako součást fondu ARK Next Generation Internet. Cathie Woodsová se rozhodla přikoupit celkem 429 000 akcií. Jedná se v podstatě o poskytovatele mobilní platformy esportu. Na burzu vstoupila tato společnost až v polovině prosince loňského roku. V čem vlastně tkví hlavní byznys této společnosti? Prostřednictvím této platformy dochází k efektivnímu uvádění mobilních her do prostředí trhu. Mobilní hry se zřejmě budou ubírat tím správným směrem, takže je možné odhadovat, že příjmy budou opravdu solidní. Nakoupit akcie této společnosti se určitě vyplatí. Díky ARK Investu dojde k rychlému nárůstu nových uživatelů. Po marketingové stránce se můžeme těšit na opravdu zajímavé věci. I Cathie Woodsová si je jistá tím, že další investice směrem do tohoto projektu jsou na místě. Ceny akcií porostou v tomto segmentu poměrně rychle.