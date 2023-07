Studujte BBA: Proč si doplnit vzdělání v oblasti managementu?

Co je BBA

Pod zkratkou BBA se ukrývá sousloví Bachelor of Business Administration. Tento titul je znám hlavně v anglosaském světě.

Jde o bakalářský stupeň, tedy prakticky nejnižší úroveň manažerského vzdělávání. V České republice není řazen mezi akademické tituly, tvoří součást profesního vzdělávání. Úspěšné ukončení vzdělání je potvrzeno diplomem, titul se následně uvádí za jménem.

Jeho udělení je výsledkem vzdělávání v oblasti obchodní administrativy. Do češtiny se převádí také jako bakalář managementu. Určen je především pro uchazeče, kteří nemají v oboru praxi žádnou nebo jen malou. V duchu tradičního vzdělávání v bakalářském stupni se pak počítá s absolvováním hned po maturitě.

Vzdělání ukončené titulem BBA je orientováno především na získání praktických poznatků z oblasti managementu, marketingu, personalistiky či práva, ale i finančnictví a strategie.

Proč studovat BBA

BBA tak reprezentuje moderní typ manažerského vzdělávání, které vyniká značnou všestranností. Držitelé titulu se následně mohou uplatnit v širokém spektru oborůmanagementu, financích, účetnictví. Úzce je jejich vyprofilování navázáno na oblasti, které se týkají podnikání.

Studium prostřednictvím praktických témat napomáhá studentům dospět k promyšleným podnikatelským rozhodnutím prostřednictvím empirické analýzy, například plánování každodenního fungování organizace tváří v tvář probíhajícím změnám a výzvám.

V Česku tento typ vzdělávání nabízí hned několik škol. Tyto instituce nabízejí různým způsobem vyprofilované vzdělání z oblasti managementu a dalších zmíněných oblastí.

Kde v Česku studovat BBA

Například v případě Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) se jedná o osm různých zaměření. Studijní programy jsou navíc dostupné kromě češtiny také v angličtině. Student nabude požadované znalosti týkající se podnikání a obchodu.

Studovat tento obor můžete rovněž na Prague City University, a to v češtině i v angličtině. Vzdělávání je zaměřeno především na poznatky z klíčových oblastí managementu a designu. Samozřejmě je studium rozvrženo tak, aby bylo následně možno navázat i dalšími vzdělávacími programy.

Další školou, která zájemcům umožní navázat touto formou vzdělávání, je také Evropská akademie vzdělávání. Výuka i v tomto případě probíhá v českém a anglickém jazyce. Koncipován je studijní program jakožto souhrn potřebných dovedností pro vstup do managementu a přípravou na další studia. Student může využít také dalších studijních programů včetně například MBA nebo LL.M.. Evropská akademie vzdělávání nabízí i profesní kvalifikace.

Vybrat si můžete i sami

Vybrat si můžete samozřejmě i podle vlastního vkusu. Existuje několik portálů, které prezentují vysoké školy jako jsou například asociaceMBA.cz nebo ACMAEOS.org -Accreditation, certification and membership associations of educational organizations and schools, která navíc prověřuje kvalitu studijních programů a škol samotných.