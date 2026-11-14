- Výrazné listopadové změny zavedly například Partners Banka (nový účet Rezerva od 23. 11. se sazbou 4,43 % p. a.), Moneta Money Bank (Spoření I se sazbou 4,50 % p. a. od 23. 11.) nebo Banka Creditas (4,60 % p. a. od 14. 11.).
- Od 16. listopadu upravila sazbu také mBank na 4,41 % p. a. a další růst od 1. prosince 2026 již oficiálně oznámily UniCredit Bank (na 4,60 % p. a.) a Raiffeisenbank (na 4,20 % p. a.).
- Většina bank uplatňuje pásmové úročení, kdy nejvyšší úroková sazba platí jen pro vklady do 250 000 Kč až 500 000 Kč.
- Úroky ze spoření podléhají automatické 15% srážkové dani, kterou za klienta odvádí přímo banka.
Přehled níže zachycuje aktuální nabídky bank platné k 25. listopadu 2026. Srovnání kombinuje maximální nabízenou úrokovou sazbu před zdaněním, limit vkladu pro nejvyšší úročení a klíčové podmínky, které je nutné pro dosažení plného úroku splnit.
|
Banka a název produktu
|
Aktuální sazba k 25. 11. 2026
|
Limit pro max. sazbu
|
Hlavní podmínky a novinky v listopadu 2026
|
Česká spořitelna (Spoření Level Up 3+ / 4+)
|
4,70 % – 5,20 % p. a.
|
do 400 000 Kč
|
Podmínkou je aktivní účast ve věrnostním programu Level Up (10 až 18 bodů za využívání více produktů skupiny); nad limit 0,01 % p. a.
|
Banka Creditas (Spořicí účet TOP)
|
4,60 % p. a.
|
do 500 000 Kč
|
Zvýšeno od 14. 11. 2026; vyžaduje 10 plateb kartou + příjem 20 000 Kč/měs. na běžný účet, nebo investování min. 3 000 Kč/měs. (bez podmínek 3,25 % p. a.).
|
Moneta Money Bank (Spoření I)
|
4,50 % p. a.
|
do 250 000 Kč
|
Novinka od 23. 11. 2026 (nutné založit nový typ účtu); vyžaduje 5 plateb kartou + příjem 20 000 Kč/měs. (první 2 měsíce bez podmínek); nad limit 3,7 % p. a.
|
Partners Banka (Spořicí účet Rezerva)
|
4,43 % p. a.
|
do 250 000 Kč
|
Novinka od 23. 11. 2026; první 3 měsíce bez podmínek, poté 5 plateb kartou měsíčně a aktivní služba hlídání zůstatku (sweep); nad limit 3,20 % p. a.
|
mBank (mSpořicí účet Plus)
|
4,41 % p. a.
|
do 250 000 Kč
|
Zvýšeno od 16. 11. 2026; první 3 měsíce bez podmínek, poté 5 plateb kartou + příjem 15 000 Kč/měs.; v pásmu 250–500 tis. Kč sazba 4,11 % p. a.
|
UniCredit Bank (Účet na spoření)
|
4,30 % p. a.
|
do 500 000 Kč
|
Vyžaduje 3 platby kartou měsíčně (od 1. 12. 2026 banka ohlásila růst sazby až na 4,60 % p. a. při splnění investiční podmínky, resp. 4,20 % p. a. bez investic).
|
Trinity Bank (Narozeninový spořicí účet)
|
4,28 % p. a.
|
do 500 000 Kč
|
Bez podmínek aktivity, bez nutnosti plateb kartou či zasílání příjmu; část vkladu nad 500 000 Kč se úročí sazbou 3,30 % p. a.
|
Komerční banka (Spořicí účet s bonusem)
|
4,20 % p. a.
|
do 1 000 000 Kč
|
Vyžaduje nový tarif v aplikaci KB+ a jednorázový vklad min. 100 000 Kč z jiné banky (bonus platí 3 měsíce, poté základní sazba 3,00 % p. a.).
|
VÚB banka (Spoření bez limitů)
|
4,10 % p. a.
|
bez omezení
|
Bez podmínek aktivity a bez horního stropu vkladu; jde o slovenskou pobočku (nutné doložit daňový domicil v ČR kvůli standardnímu 15% zdanění).
|
Raiffeisenbank (Bonusový spořicí účet)
|
4,00 % p. a. (až 4,20 %)
|
do 500 000 Kč
|
Vyžaduje 10 plateb kartou měsíčně (bonus +0,20 % za pravidelnou investici min. 500 Kč/měs.); od 1. 12. 2026 banka zvyšuje základní bonusovou sazbu do 250 tis. Kč na 4,20 % p. a.
|
Fio banka (Fio konto)
|
3,50 % p. a.
|
do 200 000 Kč
|
Zcela bez podmínek aktivity a bez časového omezení akce; vklady nad 200 000 Kč jsou úročeny 0,10 % p. a.
|
Air Bank (Spořicí účet)
|
3,50 % p. a.
|
do 300 000 Kč
|
Vyžaduje zaslání alespoň 1 000 Kč měsíčně na spořicí účet (při nesplnění 2,00 % p. a.).
Na co si dát pozor při výběru a zakládání účtu
Při rozhodování, kam uložit finanční rezervu, nestačí sledovat pouze nejvyšší nabízený úrok v reklamě. Klíčovým rozdílem mezi nabídkami na trhu je vztah mezi spořicím a běžným účtem. Velká část bank (například Česká spořitelna, Moneta Money Bank, mBank, Raiffeisenbank nebo UniCredit Bank) podmiňuje založení či plné úročení spořicího účtu tím, že si u nich otevřete také běžný účet a budete jej aktivně používat – typicky přes něj pošlete výplatu a provedete alespoň 3 až 10 plateb kartou měsíčně. Pokud takový účet využijete jen jako „odkladiště“ peněz a podmínky nesplníte, základní úroková sazba spadne často pod 2 % p. a. nebo až k nule.
Naproti tomu existují banky, které fungují jako čisté spořicí banky a běžný účet vůbec nevyžadují (například Trinity Bank nebo VÚB banka), případně u nich stačí běžný účet zdarma bez jakékoliv povinné aktivity (například Fio banka). Tento model se vyplatí zejména lidem, kteří nechtějí měnit svou hlavní banku, přesouvat trvalé příkazy ani hlídat měsíční počet transakcí kartou. Je však nutné počítat s tím, že samostatné spořicí účty neumožňují přímé platby kartou ani odchozí platby na cizí účty – peníze lze vždy převádět pouze na předem definovaný vlastní běžný účet u jiné banky.
Pozornost věnujte také způsobu, jakým banky nové sazby zavádějí a jak dlouhou dobu platí. U některých institucí (například Moneta Money Bank u produktu Spoření I nebo Partners Banka u účtu Rezerva) se listopadové navýšení nepropíše automaticky na stávající smlouvy a klient si musí v mobilní aplikaci založit nový typ účtu. U jiných bank zase nejvyšší bonusová sazba platí jen po úvodní akční období 2 až 3 měsíců, po jehož uplynutí úrok klesne nebo začnou platit přísnější podmínky. Aktuální srovnání bankovních produktů a přehled úrokových sazeb můžete pravidelně sledovat na portálu Leverage.cz, který mapuje změny na českém finančním trhu.