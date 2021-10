Podle statistik má spoření na penzi v penzijních společnostech sjednané téměř každý druhý dospělý Čech. „Na jednoho seniora nyní připadají asi 2,2 plátce do státního penzijního systému a demografové očekávají, že jich bude stále méně. Penze tak časem nebude z čeho vyplácet. Prostředků na penze bude stále méně a potřebných důchodců stále více. Řešení jsou v zásadě dvě – zvýšit sociální odvody či daně, nebo snížit penze. Anebo ještě lépe: individuálně si na penzi spořit. To platí i pro ty nejmenší, za které by tuto zodpovědnost měli převzít dospělí a o významu vlastních úspor je nejen vzdělávat, ale také jim nějaké prostředky pravidelně odkládat,“ uvádí Pavel Racocha, ředitel KB Penzijní společnosti. Spořit na penzi také dětem je možné od roku 2016. Aktuálně má spoření na penzi sjednáno 85 tisíc dětí, to jsou asi 4 % nedospělé populace. Na situaci reaguje KB Penzijní společnost a přináší zajímavou nabídku – každou smlouvu doplňkového penzijního spoření pro nezletilé až do konce roku odměňuje 1 000 Kč.

Kolik odkládat, aby se děti měly dobře?

Rodiče, či prarodiče, svým potomkům odkládají v průměru asi 500 korun měsíčně, ke kterým stát přidává dalších 130 korun. „Může se zdát, že je to málo, ale v tomto případě je každá koruna dobrá. Je ale pravda, že ideálně bychom měli dětem spořit alespoň tisícovku,“ doplňuje Lubomír Koňák, ředitel obchodu z KB Penzijní společnosti.

Do penze s 6 miliony

Pokud budou rodiče dítěti ukládat 1000 korun měsíčně již od narození, v 18 letech bude mít naspořeno téměř půl milionu korun, z toho necelých 50 tisíc korun bude činit státní příspěvek. „Jednu třetinu vlastních prostředků si přitom může vybrat a použít ji třeba jako základ na bydlení nebo studium,“ dodává Lubomír Koňák. V době odchodu do důchodu by pak podle odhadovaných průměrných výnosů mohla tato částka dorůst až do 6 milionů korun.

Za dětské penzijko tisícovka

A kdy jindy sjednat dětem penzijko než teď. KB Penzijní společnost totiž každou smlouvu doplňkového penzijního spoření pro nezletilé odměňuje 1 000 Kč. Více informací najdete na www.kb.cz/psdeti.