Spoření nebo investování? Co se nyní vyplatí více

Bankovní instituce pochopily, že odliv peněz ze spořících účtů zastaví pouze zvýšením úrokových sazeb. V současnosti nabízí tyto účty nanejvýš 5,5% zúročení. Ve světle inflace, která už několik měsíců za sebou přesahuje 2ciferné hodnoty, se to jeví jako úsměvné zhodnocení. Nastal tedy soumrak spořících účtů?

Doba investiční

Stále více lidí tak objevuje kouzlo investování. Možností kde zhodnotit své peníze je tolik, že je jednoduché podlehnout rozhodovací paralýze. Mnoho lidí se na začátku své investiční “kariéry” také nechá odradit zdánlivou složitostí. Ovšem investovat lze chytře a bez zkoumání svícových nebo jiných grafů.

Skvělým příkladem je investiční crowdfunding. Ten se za poslední 2 roky na žebříčku popularity investičních nástrojů vyšvihl na přední pozice. Silnou pozici na tuzemském trhu zastává platforma Fingood, a to právě díky své přehlednosti a absenci zbytečných složitostí.

Svým investorům kromě jednoduchého investičního nástroje nabízí hned několik dalších výhod. Oproti zmiňovaným spořícím účtům je to například mnohem vyšší zhodnocení, které je navíc pevně stanoveno.

„U všech úvěrů se pohybujeme nad 10 procenty a v některých případech je to přes 12 procent. V minulém měsíci mohli investoři investovat dokonce do několika projektů se zhodnocením 12 %. Výnos je navíc ‚zamčený‘, v jeho výši se neodrážejí žádné výkyvy na trhu, což je do budoucna výhoda. Když nyní zainvestuju za deset procent, vím, že budu mít takový výnos, ať se na trhu děje cokoliv,“ přibližuje fungování Fingoodu její CEO Vít Endler.



Ve světě investic je ovšem také důležité myslet na riziko. Své investice nejen diverzifikovat, ale myslet přitom i na jejich zajištění. Mnoho investic nabízí pohádkové hodnocení, ale s velkou mírou rizika.



„Na rozdíl od dluhopisů je 70 procent našich investic zajištěno zástavou nemovitého majetku. Dalších 20 procent tvoří zástava movitého majetku a zbývajících 10 procent je zajištěno ‚papírovým zajištěním‘ v podobě notářského zápisu a směnky. To dává našim investorům jistotu. Když k tomu připočteme pevně stanovený výnos 10 až 12 procent, dostaneme velice lákavý investiční nástroj,“ dodává Endler důvody, proč investování na Fingoodu využívá už přes 6000 individuálních investorů.

Sázka na jednu kartu

Uzrál tedy čas vybrat všechny peníze ze spořicího účtu a investovat je? U osobních financí se často používá univerzální pravidlo 50:30:20, které jim zaručuje dlouhodobou kontrolu nad svými financemi.

Náklady na život by měly tvořit maximálně 50 procent celkových příjmů rodiny. Zábava a cestování 30 procent, zbývajících 20 procent je vhodné odkládat stranou a rozdělit je mezi investice a spořící účet.



Investování a spoření tedy nejsou svými konkurenty, ale vzájemně se doplňující prvky.