Když člověk rozjíždí podnikání a za měsíc vystaví jen pár dokladů, může se fakturační nástroj jevit jako zbytečný luxus. K čemu platit specializovaný program, když stačí najít na internetu šablonu faktury zdarma a přepsat ji trvá jenom pár minut.
Takhle to skutečně může na první pohled vypadat, jenže v podnikání platí ještě víc než jinde, že čas = peníze. A pokud si celý proces rozeberete a spočítáte si skryté náklady, zjistíte, že přepisování šablony vás vlastně něco stojí. Věnujete mu totiž to nejcennější – svůj čas.
Pojďme si to spočítat na konkrétním modelovém příkladu z praxe.
Modelový výpočet: kolik času spolkne „bezplatná“ šablona?
Představme si začínajícího živnostníka – třeba fotografa, grafika nebo instalatéra. Měsíčně vystaví 8 faktur a jeho průměrná hodinová sazba za odvedenou práci je 600 Kč. Kolik času mu zabere fakturace postaru ve Wordu a kolik v moderní cloudové aplikaci?
|
Fáze fakturace
|
Ručně (Word / Excel)
|
Online aplikace (iDoklad)
|
1. Vystavení a odeslání 1 dokladu (hledání IČO v ARESu, přepisování dat, export do PDF, psaní e-mailu)
|
10 minut (80 min / měsíc)
|
1 minuta (8 min / měsíc)
|
2. Kontrola plateb v bance (ruční porovnávání výpisů, odškrtávání zaplacených faktur, psaní upomínek)
|
30 minut / měsíc
|
0 minut (automatické párování)
|
3. Příprava podkladů pro daně (ruční sčítání všech 96 PDF faktur na konci roku do tabulky)
|
15 minut / měsíc (cca 3 hodiny 1× ročně)
|
1 minuta / měsíc (stažení hotového podkladu jedním kliknutím)
|
Celkem čistého času za měsíc
|
125 minut (přes 2 hodiny)
|
9 minut
|
Celkem za celý rok
|
25 hodin (více než 3 pracovní dny)
|
1,8 hodiny (necelé 2 hodiny)
Finanční verdikt: skryté náklady až 15 000 Kč ročně
Když vynásobíme 25 hodin strávených nad tabulkami hodinovou sazbou 600 Kč, vyjde nám částka 15 000 Kč ročně. Přesně tolik stojí našeho modelového živnostníka ušlý čas, který mohl věnovat zakázkám pro klienty, rodině nebo odpočinku.
Ve výpočtu navíc úplně pomíjíme řešení chyb – třeba když při ručním přepisování omylem přeskočíte číslo v řadě (zákon vyžaduje souvislou řadu bez mezer), zapomenete změnit variabilní symbol nebo nezkopírujete povinnou větu o zápisu v živnostenském rejstříku či o neplátcovství DPH.
Jak ušetřit čas a přitom nezaplatit ani korunu?
Častým důvodem, proč se začátečníci drží Wordu, je obava, že fakturační programy jsou drahé a zbytečně složité. Realita je ale opačná. Pokud s podnikáním začínáte a máte jen malý okruh zákazníků, můžete vystavovatfaktury online zdarma. Složité to není ani trochu.
NapříkladiDoklad nabízí základní tarif zcela bez poplatků a bez časového omezení. Pro začátečníka je to ideální startovní čára:
- Do 5 kontaktů v adresáři nic neplatíte. Pokud máte pár stálých klientů, vystavujete neomezený počet dokladů zdarma.
- Údaje o klientech se načtou automaticky. Stačí napsat IČO klienta a systém si sám vytáhne jeho adresu a oficiální název z registru firem. Protože nic nepřepisujete, nehrozí, že uděláte chybu.
- Rychlejší peníze na účtu. Na každé faktuře se automaticky vygeneruje QR kód. Zákazník ho může snadno naskenovat telefonem mobilem a zaplatit okamžitou platbou.
- Fakturace přímo z terénu. Jste řemeslník nebo fotograf? Díky mobilní aplikaci vystavíte doklad na tři kliknutí rovnou v autě nebo u zákazníka hned po dokončení práce.
Pokud si chcete jen vyzkoušet, jak rychlé to je, a nechcete se nikam registrovat, na webu iDokladu funguje i volně dostupnýonline generátor faktur. Vyplníte údaje, stáhnete hotové PDF a máte hotovo.
Kdy se vyplatí připlatit za automatizaci?
V momentě, kdy se vaše podnikání rozjede a začnete potřebovat funkce z tabulky výše – tedy automatické párování s bankou, automatické upomínky neplatičům nebo podklady pro daňové přiznání – můžete kdykoli přejít na placené tarify (které začínají na necelých dvou stovkách měsíčně).
Vyplatí se placený tarif, nebo je lepší zůstat u verze zdarma?
V začátcích podnikání, kdy máte jen pár stálých odběratelů, vám u iDokladu bez problémů vystačí základní tarif Zdarma. Jakmile se ale váš byznys rozjede a vy začnete řešit více klientů nebo vás začne otravovat ruční kontrola výpisů v bance, vyplatí se spočítat si přechod na placenou variantu.
Podívejme se na našeho modelového živnostníka (8 faktur měsíčně, hodinová sazba 600 Kč), kterému jsme v úvodu spočítali, že ho ruční práce ve Wordu stojí 15 000 Kč ročně na ušlém čase. Co se stane, když sáhne po tarifu Oblíbený, který v ceníku iDokladu odemyká neomezený adresář, napojení na banku i automatické upomínky?
|
Srovnávaný parametr
|
Ručně ve Wordu
|
iDoklad (Tarif Zdarma)
|
iDoklad (Tarif Oblíbený)
|
Cena za software za rok
|
0 Kč
|
0 Kč (limit 5 kontaktů)
|
4 296 Kč (358 Kč/měs. bez DPH při roční platbě)
|
Čas strávený fakturací za rok
|
25 hodin
|
cca 8 hodin (platby kontrolujete ručně)
|
1,8 hodiny (vše jede na autopilota)
|
Hodnota vašeho času (600 Kč/h)
|
15 000 Kč
|
4 800 Kč
|
1 080 Kč
|
Celkový náklad (peníze + čas)
|
15 000 Kč / rok
|
4 800 Kč / rok
|
5 376 Kč / rok
Z výpočtu plyne:
- Úspora skoro 10 tisíc ročně i s placeným tarifem – i když za placený tarif zaplatíte necelých 4 300 Kč za rok, na ušetřeném čase získáte zpět přes 13 900 Kč. Čistá úspora oproti Wordu je tedy téměř 10 000 Kč ročně – a to počítáme jen s 8 fakturami měsíčně. Čím víc zakázek máte, tím víc s automatizací ušetříte.
- Psychická pohoda k nezaplacení – rozdíl mezi tarifem Zdarma a placeným tarifem Oblíbený není v penězích tak velký, ale získáte za něj absolutní klid. Nemusíte otevírat bankovnictví, kontrolovat variabilní symboly ani se doprošovat dlužníků o peníze. Systém to udělá za vás.
Vyzkoušejte si iDoklad na 60 dnů zcela zdarma
K placenému tarifu se navíc neupisujete naslepo. Po registraci získáte automaticky 60 dnů na bezplatné vyzkoušení všech pokročilých funkcí. Sami si tak v ostrém provozu ověříte, kolik času vám automatizace ušetří, než se rozhodnete, který tarif vám sedí nejlépe.
Ať už zůstanete u bezplatné verze, nebo sáhnete po pokročilejších funkcích, jedno je jisté: Excel a Word patří do minulosti.
Zdroj obrázku: Andrey Popov / stock.adobe.com