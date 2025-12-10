šechno kryje povinné ručení a kdy si připlatit?

Co pokrývá základní povinné ručení
Základní rámec je všem pojišťovnám daný zákonem. Vždy by mělo platit, že pojišťovna za vás uhradí škody, které způsobíte na zdraví a majetku třetích osob. Co se však může výrazně lišit, jsou sjednané pojistné limity.
Nejčastěji dnes pojišťovny nabízejí v rámci povinného ručení pojistné limity pro újmu na zdraví a majetku od 50 milionů korun. U vážnějších nehod však nemusí být základní limity dostatečné. To je jeden z důvodů, proč lidé připlácejí za rozšířenou variantu – 100 mil. Kč, 200 mil. Kč nebo i více.
Co základní povinné ručení nepokrývá
Mnoho řidičů automaticky předpokládá, že pojištění jim uhradí všechny škody spojené s nehodou. Ve skutečnosti má ale povinné ručení jasně dané hranice.
Povinné ručení nepokrývá například:
- škodu na vašem vlastním vozidle,
- škodu na vašem majetku (např. když si nabouráte vlastní garáž),
- škody vzniklé živelní pohromou (povodně, krupobití, požár, spadlý strom),
- vandalismus či krádež auta,
- poruchy nebo technické závady.
Škody, které postihnou vás jako provozovatele vozidla, pokrývá až havarijní pojištění nebo vhodně zvolené doplňkové připojištění k povinnému ručení.
Kdy má smysl připlatit si za vyšší limity či připojištění?
Každý řidič má jiné návyky, jiný typ auta a jezdí v trochu jiném prostředí. Proto může být základní povinné ručení pro někoho dostačující, zatímco jiný bude potřebovat komplexnější ochranu.
Tyto situace často rozhodují o tom, zda se vyplatí si připlatit:
1. Jezdíte často a daleko
Čím více času trávíte mezi auty, cyklisty a chodci, tím větší je pravděpodobnost drobných nehod. Doslova exponenciálně náklady rostou při nehodách na dálnicích a v zahraničí. Vyšší limit pojistného krytí v takových situacích dává smysl, protože při nehodě snadno můžete způsobit doslova astronomické škody.
2. Parkujete na ulici, v rizikových lokalitách nebo pod stromy
Připojištění skel, vandalismu nebo živelních událostí může ochránit auto i při situacích, které neovlivníte. Výměna světel i oprava čelního skla či poškozeného laku a plechu snadno mohou přijít na vyšší desítky tisíc korun.
3. Sdílíte auto s více členy domácnosti
Pokud vůz řídí i začínající či příležitostní řidiči, riziko drobných nehod je výrazně vyšší, než když řídí jen nejzkušenější řidič v rodině. Za této situace se tedy vyplatí nejen vyšší limity, ale i komplexní havarijní pojištění, které pamatuje na poškození vozu vlastním zaviněním.
Zkontrolujte si svou pojistku
Povinné ručení je nezbytný základ. Opravdovou hodnotu ale přináší, když je správně nastavené. Pokud chcete mít jistotu, že vás nezaskočí vysoké škody, je dobré zkontrolovat limity a zvážit doplňková připojištění. Připlatit si několik stokorun ročně může znamenat klid a zásadní finanční ochranu v situacích, kdy to budete nejvíce potřebovat.