Roste počet zadlužených domácností. Pomůže jim konsolidace?

Statistiky hovoří celkem jasně. Každý rok přibývá domácností, které se pomalu, ale jistě dostávají do dluhové pasti, jenž se výrazným způsobem prohlubuje. Mnohdy je složité z takové nežádoucí situace najít cestu ven, není to však nemožné. Musíte pouze vědět, jak na to. Jestliže vás také sužují dluhy narušující váš rodinný rozpočet, začtěte se do následujících řádků.

Zkuste konsolidovat půjčky

Konsolidace půjček se nabízí jako jedno z nejefektivnějších řešení. Reálný model, jak se vymanit z dluhové pasti a minimalizovat náklady na úvěry. Pokud nevíte, co si přesně představit pod tímto slovním spojením, naznačíme vám to. Konsolidace je v podstatě sloučení neboli sjednocení úvěrů.

Sloučíte staré úvěry

Vyberete si výhodnou půjčku a tou nahradíte staré závazky

Získáte lepší smluvní podmínky a ušetříte

Konsolidovat půjčky tedy znamená vyměnit ty nevýhodné za jednu výhodnou, a to prostřednictvím bankovního či nebankovního poskytovatele. Záleží na tom, kdo vám nabídne lepší podmínky a s kým budete moci ušetřit více.

Výhody konsolidace půjček

Úspora finančních prostředků je bezpochyby tím zásadním benefitem konsolidace půjček. Ta se primárně pojí s nižší úrokovou sazbou, respektive s roční procentní sazbou nákladů známou jako RPSN. Její význam je daleko větší, protože v sobě zahrnuje všechny roční náklady včetně nejrůznějších poplatků a má tak jasně vypovídající hodnotu. A jaké další klady přináší konsolidace?

Možnost docílit flexibilnějšího splácení

Jednodušší správa úvěrových závazků

Zjednodušení administrativy

Pokud se rozhodnete pro sloučení půjček, můžete při dostatečné bonitě získat i další finanční prostředky navíc. V případě potřeby si prodloužíte dobu splatnosti a docílíte nižší měsíčních splátek a mnohé další.

Aby se konsolidace půjček vyplatila v maximální možné míře, je třeba vše důkladně propočítat. Vezměte v potaz sankční poplatky při splacení starých dluhů a ostatní věci. Na druhou stranu, nic z toho nemusíte dělat svépomocí. Tyto úkony, včetně vyřízení všeho nezbytného obvykle provádí nový poskytovatel půjčky.

Úvěrová kalkulačka jako mocný nástroj

Vzhledem k tomu, že konsolidace půjček má vést k úspoře peněz, je třeba zvolit to nejvýhodnější řešení. Při jeho hledání však zapomeňte na ruční porovnávání nabídek dostupných na trhu. V současnosti existují mnohem efektivnější pomůcky, mezi které patří například úvěrová kalkulačka. S tou se ke kýžené půjčce dopracujete na základě různých parametrů.

Výše úvěru

Doba splatnosti

Úroková sazba a hodnota RPSN

Dostupnost takového online nástroje je 24/7, takže kdykoliv a odkudkoliv s připojením k internetu. Výhodou úvěrové kalkulačky je také fakt, že zvolenou výhodnější půjčku vhodnou ke konsolidaci můžete získat přímo z pohodlí domova. K tomu slouží online žádost a možnost vyřešit všechny náležitosti elektronickou cestou.

Profesionální srovnávač půjček

Pokud potřebujete pomoc v rámci zadluženosti vaší domácnosti, hledejte výhodnou konsolidaci půjček na internetových portálech, jakými jsou Půjčka.co nebo Leverage.cz. Jedná se o porovnávací servery pyšnící se bohatou databází úvěrových a finančních produktů obecně. Na jednom místě tak během pár vteřin získáte odpověď na to, jaká konsolidace úvěrů je pro vás ta nejlepší.

Nebojte se konsolidovat půjčky a nechte si spočítat, zda se vám takové řešení skutečně vyplatí či nikoliv. Možná budete ve výsledku mile překvapeni, kolik peněžních prostředků lze ušetřit a jak výrazně si zjednodušíte administrativu svých dluhů.