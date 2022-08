Recese může přinést obchodní příležitosti. Rizika lze pokrýt zajištěním. Novinkou budou investice do pohledávek i pro širší veřejnost.

Mám pocit, že svět nyní stíhá jedna rána za druhou. Nejprve dluhová krize, pak koronavirus a nyní energetická krize. Jak se to projevuje na finančních trzích v ČR?

Pavel: Myslím, že situace v ČR je podobná jako jinde ve světě. Všude nám rostou úrokové sazby a inflace, což rozdalo na trhu nové karty. Zatímco dříve dávaly smysl investice, které nesly 3 procenta ročně, dnes už takové investice smysl nedávají. Inflace se u nás letos nejspíš vyšplhá k 20 %, a proto investoři hledají nějaký přístav, kde by své peníze před inflací ochránili. Jenže kde najdete investici, která vám při rozumném riziku přinese 20 %? Takových investic je málo. To žene investory do většího rizika. Obecně situace na trzích je taková, že se musíme rychle adaptovat na nové podmínky a podstupovat rizika, která bychom dříve nepodstoupili. To přináší ale i nové příležitosti.

Co tím myslíte? Jaká rizika? Nejsou ta rizika stále stejná jako před lety?

Pavel: Dříve hodně lidí investovalo třeba do státních dluhopisů. Ty jsou zajímavým příkladem. V minulosti – v době velmi nízké inflace – moc lidí neinvestovalo do protiinflačních dluhopisů, protože skoro nic nenesly a raději investovali do běžných státních dluhopisů. Dnes se situace překlopila. Jakmile inflace vyskočila k nebesům, situace se změnila, protiinflační dluhopisy se najednou ukázaly jako zázrak a naopak běžné státní dluhopisy se staly propadákem. Problémem je, že když chce dnes někdo protiinflační dluhopis, tak už má smůlu. Stát v době vysoké inflace již protiinflační dluhopisy nevydává. Investor proto musí opustit své zvyky a hledat něco nového.

Autor: Pavel Kuta

Jak mají lidé hledat něco nového, když se teď tak hodně mluví o tom, že nás čeká recese. Co si o tom myslíte? Co to přinese investorům? Kam mají utéct?

Patrik: Recese se zdá každým dnem pravděpodobnější. Ostatně USA už v recesi jsou. Je to ale zvláštní recese. Při recesi obvykle klesá inflace, roste nezaměstnanost a centrální banka pomáhá ekonomice nižšími úrokovými sazbami. Jenže nyní to tak není. Prožíváme stagflaci. Nezaměstnanost zůstává ve vyspělém světě nízká, inflace roste a úrokové sazby také. Nás čeká nejspíš něco podobného jako v USA. Vedle toho je zde ale další fenomén a tím jsou rekordní ceny energií a možná i jejich nedostatek. To je něco, co neznáme. Cena elektřiny se dnes na burze pohybuje někde kolem desetinásobku toho, kde byla před rokem. To se zatím neodrazilo na účtech domácností a firem. Až se toto stane, čeká nás ohromný šok a šetření. Maloobchodní tržby to už přitom odrážejí. Lidé utrácejí o 6 % méně než před rokem. Nikdo neví, jak to skončí. To může teprve přinést pravou recesi. Jenže vlády se v posledních 10 letech chovají jinak než dříve a jsou ochotny se rekordně zadlužit a firmy i domácnosti dotovat. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Mohou nám vypnout plyn a ropu. Oboje může být jen na příděl. Možná přijde taková poptávka po elektřině, že nastanou blackouty. Uvidíme. Dnes to nelze predikovat. Teoreticky nás čekají i extrémně černé scénáře, které by se před rokem zdály naprosto nereálné.

To je šílená nejistota. Víme, že se máme připravit na vše a nevíme, kde peníze uchránit. Kam se dá v takové situaci investovat?

Patrik: Buď musíte hledat staletími osvědčené investice, nebo přejít na něco zcela jiného. Zatímco třeba kryptoměny jsou staletími neprověřené, prověřené jsou nemovitosti a zlato. Pokud přijde korekce na trhu nemovitostí, bude to velká příležitost. Česká národní banka tvrdí, že jsou ceny nemovitostí v průměru nadhodnocené zhruba o 40 %. Pokud by to byla pravda a bublina se trochu vyfoukla, bude to příležitost pro investiční skupiny, které budou mít likviditu. Zkušenost z minula přitom ukazuje, že pokles nemovitostí je jen dočasný a během několika málo let jsou ceny nemovitostí zase tam, kde byly. Situaci tedy vnímám jako příležitost pro začátek nového byznysu. To je i vize naší investiční společnosti. S tím souvisí i to, že některé investice dávají smysl, když jsou zajištěné. Nejistá doba sebou přináší i zajímavé investice do pohledávek. V obojím vidím budoucnost.

Autor: Patrik Vlášek

Připadám si jak major Terazky, když se ptal: „Čo vy si predstavujetě pod takým slovom absurdný?“ Co myslíte spojením zajištěné investice?

Ivo: Zajištění investice může být různé. Teoreticky ji můžete zajistit kde čím – třeba opcí, která vám dá právo něco nakoupit za výhodnou cenu, pokud původní plánovaná investice nevyjde. Jenže to může být dost složité, právo může být komplikovaně vymahatelné atd. V praxi je proto nejlepší, když je investice jištěna nemovitostí. Tady jde o to, jakou nemovitostí je investice jištěna. Důležité je, aby byla likvidní a šlo ji tedy relativně rychle prodat, aniž by na tom investor tratil. Zajištěné investice tak patří mezi velmi konzervativní investice. Pokud je investice dobře konstruovaná, přináší zajištění investice investorovi jistotu, že v případě, že investice nevyjde, o své peníze nepřijde. Někdo může namítnout, že pokud cena nemovitosti klesne, investor o část peněz přijde. Tak to být ale nemusí. Zajištění lze nastavit tak, že odpovídá třeba 110 či 140 % investice. Takže i když cena nemovitosti poklesne, stále dokáže investora uspokojit do té míry, že o nic nepřijde. A to je přesně to, o co usilujeme.

Autor: Ivo Menšík

Tím jsme probrali zajištěné investice. Jak jste to myslel s investicemi do pohledávek? Jestli se nepletu, ještě nedávno byly investice do pohledávek něčím, co bylo drobným investorům nedostupné a bylo to jen pro omezený okruh investorů.

Ivo: Investice do pohledávek má podle mě velkou budoucnost, protože může nabízet velmi zajímavý výnos a navíc je tento byznys oddělen od akcií. Takže když na akciích proděláváte, na pohledávkách vyděláváte. Dříve by lidé asi neměli zájem o pohledávky, protože by jim stačil úrok v bance. Dnes při aktuální inflaci jsou všichni ochotni podstupovat nová rizika. To dá tomuto segmentu ekonomiky křídla.

Navíc pokud přijde krize, budou se pohledávky více točit. Bude co koupit. Bude si z čeho vybírat a my věříme, že pro naše klienty vybereme jen takové pohledávky, kde bude rozumný poměr mezi rizikem a výnosem.