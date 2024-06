Předpis od lékaře

Prvním krokem by vždy mělo být vyšetření u očního lékaře (oftalmologa). Ten vám vystaví Poukaz na brýle a optické pomůcky, na jehož základě můžete požádat o příspěvek u pojišťovny. Předpis je nezbytný také pro výrobu správných brýlí,jelikož obsahuje všechny potřebné parametry. Mějte na paměti, že poukaz platí 30 dní ode dne vystavení. V případě potřeby může lékař, který poukaz vystavil, tuto lhůtu prodloužit.

Věk dítěte

V roce 2022 došlo ke změně, díky které mohou příspěvek na dětské brýle využívat děti až do věku 17 let (včetně). Již tedy neplatí dřívější omezení. Nicméně výše příspěvku se může lišit dle věku pacienta – od 15 let je většinou částka nižší. Zároveň se liší i to, jak často má na příspěvek nárok.

Dle typu brýlí

Výše příspěvku se liší také dle vybraných čoček – rozdíly jsou mezi dioptrickými, prizmatickými a bifokálními čočkami. Záleží přitom i na počtu dioptrií. Pokud vás zajímá konkrétní výše příspěvku, na který máte nárok, nejjednodušší je obrátit se s dotazem na svou pojišťovnu.

Dioptrické a bifokální čočky

Dioptrické čočky slouží pro korekci krátkozrakosti či dalekozrakosti, bifokální čočky dokáží korigovat obě tyto vady najednou. Pro čerpání příspěvku platí stejná pravidla:

u dětí do 5 let věku (včetně) – lze čerpat třikrát ročně;

ve věku od 6 do 14 let (včetně) – lze čerpat jednou ročně;

ve věku od 15 do 17 let – lze čerpat jednou za tři roky.

Pokud má pacient předepsáno více než ± 10 dioptrií, pak je možné tento příspěvek čerpat i v dalších letech, a to stále jednou za tři roky.

Autor: grki / Adobestock.com

Prizmatické čočky

Prizmatické čočky jsou využívány pro korekci šilhání (strabismu) a dvojitého vidění (diplopie). Příspěvek lze čerpat dle následujících pravidel:

u dětí do 5 let věku (včetně) – lze čerpat třikrát ročně;

ve věku od 6 do 14 let (včetně) – lze čerpat jednou ročně;

ve věku od 15 let – lze čerpat jednou ročně.

Kontaktní čočky

Příspěvek můžete využít nejen na brýle, ale i na kontaktní čočky. Ovšem pouze u pacientů se závažným očním onemocněním. V tomto případě přitom nezáleží na věku, neobejdete se ale bez předpisu oftalmologa. Zahrnuty jsou pouze tyto vady:

více než ± 10 dioptrií,

anizometropie, kdy je rozdíl v dioptriích 3 a více.

Některé pojišťovny mohou v rámci benefitního programu nabízet i vyšší příspěvky. Vždy je proto důležité se informovat, jaké výhody jednotlivé pojišťovny nabízejí. U některých z nich můžete narazit i na slevy v různých optikách, díky čemuž pořídíte brýle za příznivou částku.