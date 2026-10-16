Podzimní večery na terase: Jak si prodloužit sezónu?

Proč se vyplatí zůstat venku i na podzim
Po celém dni stráveném u počítače vám hodinka nebo dvě na čerstvém vzduchu neuvěřitelně dobije baterky. Přitom se nemusíte nikam zdlouhavě vypravovat, stačí se uvelebit na terase. Venkovní nábytek i gril máte nachystané ještě z léta, tak proč je nevyužít i teď, během podzimních dní?
Na roštu upečete skvělou kořeněnou dýni nebo brambory v alobalu, přátele můžete pozvat na stylovou „poslední grilovačku sezóny“ a zahradní posezení využijete klidně i o dva měsíce déle, než kdybyste ho uklidili hned po prázdninách.
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Tip: Pozor na studený podzimní vítr, který umí být mnohem nepříjemnější než vlahý letní vánek. Pro posezení za podzimních večerů proto volte místo kryté alespoň ze dvou stran. Zeď domu a hustý živý plot nebo boční stěna pergoly spolehlivě vítr zastaví. Věřte, že při nižších teplotách vás nepříjemný průvan vyžene do útrob domu mnohem rychleji než klidné bezvětří.
Osvětlení je praktické a dodá terase kouzelnou atmosféru
Jediné silné světlo nade dveřmi sice stačí na bezpečnou cestu ke stolu, ale posezení pod ním působí chladně a neosobně. Vyberte proto vhodné venkovní osvětlení, díky kterému vytvoříte hřejivou večerní atmosféru. A protože na podzim svítíte během večera i několik hodin, volte raději úsporná LED svítidla. Můžete je kombinovat.
- Světelné řetězy: Když je natáhnete nad stolem nebo propletete podél zábradlí, vytvoří vám nad hlavou kouzelný světelný strop. Kupujte výhradně modely určené pro venkovní použití se stupněm krytí alespoň IP44, které bez úhony odolají stříkající vodě i večerní mlze.
- Lucerny a stolní lampy: Postavte je na stůl nebo přímo na zem vedle sedačky. Nízké světlo neoslňuje a vrhá měkčí, příjemnější stíny než lampa namontovaná na zdi. Klasickou svíčku ale raději zavřete do skleněné lucerny – v otevřeném svícnu ji podzimní vítr bleskově sfoukne, navíc v případě převržení může být otevřený oheň nebezpečný.
- Světla podél cesty a schodů: Nízké sloupky nebo zapichovací svítidla spolehlivě ukážou schody, výmol v trávníku i bezpečnou cestu ke dveřím, když se po tmě vracíte s plným podnosem.
- Solární svítidla: V létě jsou perfektní, ale v říjnu a listopadu přes den často nenaberou dostatek slunečního svitu a po setmění dlouho nevydrží. Na podzimní večery se víc hodí svítidla napájená ze sítě nebo na baterie.
Při nákupu sledujte také barvu světla, odborně teplotu chromatičnosti. Teplá bílá (kolem 2700 K) svým teplým, nažloutlým odstínem připomíná klasickou žárovku. K večernímu relaxačnímu posezení se hodí lépe než studená bílá (od 5000 K výše), která vytváří ostrý svit vhodný spíše do dílny.
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Tip: Zapojte světla do zásuvky s časovačem nebo do chytré zásuvky a nastavte je na čas západu slunce. Terasa na vás bude čekat přívětivě rozsvícená a vy nebudete muset po tmě hmatat po vypínači.
Přikrývky, polštáře a textil terasu prohřejí
Kovová židle, kamenná dlažba nebo betonová lavice odčerpávají teplo z vašeho těla přímým kontaktem. Pokud podceníte izolaci zespodu, bude vám zima i v té nejtlustší bundě. Pořiďte si proto textilie, které terasu zútulní a zahřejí.
- Silné podsedáky: Polštář s vysokou výplní odizoluje tělo od studeného sedáku nesrovnatelně lépe než tenký potah. Venkovní textilie s voděodpudivou úpravou navíc bez problémů snesou i večerní rosu.
- Deka pro každého hosta: Fleece je lehký a rychle schne, poctivá vlna zase hřeje i ve chvíli, kdy trochu navlhne.
- Venkovní koberec: Odolný koberec z polypropylenu umístěný pod stolem oddělí chodidla od chladné dlažby. Podzimní déšť mu nevadí a špínu z něj snadno smyjete zahradní hadicí.
- Boční zástěny a závěsy: Na pergole nebo pod přístřeškem zachytí chladný vítr a udrží u stolu teplejší mikroklima. Často stačí zatáhnout jen tu stranu, odkud právě fouká.
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Chytré tipy
Terasový ohřívač: Kdy se vyplatí a jaké typy existují
Deky a dobré závětří jsou fajn, ale až začne rtuť teploměru klesat k deseti stupňům, nejspíš si s nimi nevystačíte. Pokud nepatříte k otužilcům, kteří si libují v chladu a s oblibou se i v lednu chodí koupat do rybníka, vyplatí se k večernímu posezení povolat na pomoc terasový ohřívač.
Terasové ohřívače mohou být na plyn, anebo hřejí pomocí infračerveného záření. Sálavé teplo dopadá přímo na lidi a předměty v dosahu, proto funguje neobyčejně účinně i venku. Jednotlivé typy se liší hlavně zdrojem energie a umístěním.
Plynové ohřívače
Stojanové ohřívače ve tvaru elegantního hřibu nebo pyramidy fungují na propan-butanovou láhev, která se diskrétně schová do podstavce. Zásuvku nepotřebujete, a proto jej postavíte kamkoliv na otevřenou terasu či do zahrady, kde spolehlivě zahřeje i větší skupinu lidí.
Používejte ho však výhradně venku, aby spaliny mohly volně odcházet do prostoru. Důležité je, aby byl ohřívač vybaven bezpečnostním systémem, který automaticky odpojí plyn v případě převrácení nebo zhasnutí plamene větrem.
Elektrické infrazářiče
Elektrické zářiče jednoduše zapojíte do venkovní zásuvky. Připevníte je na zeď, zavěsíte pod strop pergoly nebo postavíte na mobilní stojan. Nevytvářejí žádné spaliny, a proto se hodí i do uzavřených prosklených teras. Halogenové a karbonové modely začnou sálat teplo během pár vteřin od zapnutí. Hřejí ale v užším kuželu než ty plynové – na delší stůl s partou přátel budete potřebovat alespoň dva. Krytí by mělo dosahovat minimálně IP44.
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Parametr
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Plynový ohřívač
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Elektrický infrazářič
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Zdroj energie
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Propan-butanová láhev
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Venkovní zásuvka 230 V
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Obvyklý výkon
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3 až 13 kW
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1,5 až 2,5 kW
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Kam se hodí
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Otevřená terasa, zahrada
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Otevřená i zastřešená terasa, pergola, zasklená terasa, zimní zahrada
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Dosah tepla
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Širší okruh kolem stojanu
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Užší kužel před zářičem
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Na co myslet
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Zásoba plynu, bezpečnostní systém
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Přívod elektřiny, krytí IP44
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Tip: Ohřívač vždy postavte do závětří a nasměrujte ho přímo ke stolu. V průvanu zbytečně ztratí část tepla každý typ a vy budete jen zbytečně vytáčet výkon na maximum.
Jaký terasový ohřívač je nejúspornější na provoz?
Pro jednoho až dva lidi obvykle vystačí elektrický infrazářič s nižším příkonem (cca 1,5–2 kW), který lze přesně přizpůsobit a okamžitě zapnout či vypnout – to bývá provozně výhodnější než zapalovat výkonný plynový ohřívač. Skutečný rozdíl v nákladech na hodinu provozu ale záleží na aktuální ceně elektřiny a propan-butanu i na tom, na jak nízký výkon lze plynový ohřívač regulovat. Plynový ohřívač vyhřeje širší okolí pro větší skupinu, na plný výkon ale může spálit až kilogram plynu za hodinu. Výrazně ušetříte u obou typů, pokud je umístíte do závětří, zapnete je až ve chvíli, kdy u stolu opravdu sedíte, a využijete nižší stupeň regulace.
Jak daleko od nábytku nebo zdi musí ohřívač stát?
Závazné bezpečnostní vzdálenosti vždy najdete v návodu k danému modelu, liší se podle typu a výkonu. U plynových stojanových ohřívačů výrobci obvykle požadují odstup nejméně 1 až 1,2 metru od stěn, závěsů, slunečníků a dalších hořlavých materiálů, ve směru sálání i 2 metry, a také dostatečný volný prostor nad hlavou ohřívače. Výrobci nástěnných elektrických infrazářičů obvykle v technickém listu nebo návodu udávají doporučenou minimální montážní výšku nad podlahou (u běžných modelů zhruba 1,8–2,5 m, u výkonnějších i více) a bezpečnostní odstupy od okolních povrchů a hořlavých materiálů. Stojanový ohřívač vždy postavte na rovný a pevný povrch, kde nehrozí jeho převržení.
Kdy uznat, že je čas jít dovnitř
S teplými dekami, silnými podsedáky a v dobrém závětří se dá posedět i při nižších teplotách. Řada zdrojů klade hranici skutečně pohodlného posezení bez ohřívače spíš k patnácti stupňům, kolem deseti stupňů už to není pohoda pro každého. V nížinách večerní teploty pod deset stupňů běžně nastupují v průběhu října, typicky od poloviny měsíce, při teplém podzimu i později (ranní a noční teploty přitom bývají pod deset stupňů i dřív, klidně už na začátku října). Velkou roli však hraje vítr – suchý bezvětrný večer při osmi stupních snesete někdy lépe, než větrný večer při dvanácti stupních.
Když se ke chladu na podzim přidá studený vítr, mrholení nebo nepříjemná mlha, deky v takovém prostředí rychle vlhnou, ohřívač stíhá jen zčásti a z pohodového posezení se stává nervózní přešlapování u stolu. Jakmile si začnou hosté zapínat bundy až ke krku a zahřívat si dlaně o hrnek, je čas s úsměvem přesunout večer do vyhřátého obýváku.
Před odchodem vždy nezapomeňte zhasnout světla (pokud nemáte časovač), vypnout elektrický infrazářič, případně u plynového ohřívače pečlivě zavřete ventil na láhvi a nezakrývejte ho, dokud zcela nevychladne. Deky a polštáře odneste dovnitř do tepla, aby byly na příští večer suché.