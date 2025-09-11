Podpojištění ohrožuje české rodiny, nejhorší je situace na Moravě

Podle aktuálních dat České asociace pojišťoven je u nás až sedm z deseti rodinných domů podpojištěných. To znamená, že dům je pojištěný na nižší částku, než jakou má hodnotu, a ta by tak nestačila ani zdaleka pokrýt náklady na jeho opravu nebo stavbu nového. Téměř 80 % Čechů si přitom myslí, že se jich to netýká, protože se domnívají, že mají smlouvu nastavenou správně. Realita je ovšem úplně jiná – při pojistné události pak dostanou průměrně pouze 60 % prostředků, které by skutečně potřebovali. Rodinám pak jen podle vlastních slov chybí statisíce na to, aby mohly svůj domov obnovit. Ve skutečnosti je ale situace mnohem závažnější.
„Podle dat z Kalkulačky orientační pojistné hodnoty nemovitosti České asociace pojišťoven činí průměrná hodnota rodinného domu 6,6 milionu korun. Přihlédneme-li k průměrnému podpojištění, jsou Češi pojištěni jen na 4 miliony korun. Při pojistné události by tak kvůli podpojištění přišli v průměru o 2,6 milionu korun,“ vypočítává pojistný matematik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
Podpojištění podle krajů: nejhorší je situace na severu Moravy
Podle průzkumu České asociace pojišťoven je průměrná míra podpojištění 42 %. Ta se ale liší region od regionu. „Nejlepší situace je podle očekávání v Praze, což lze vysvětlit vyšší informovaností i celkovou lepší socioekonomickou situací Pražanů,” komentuje situaci v kraji Lenka Slabejová, gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven. Přesto i zde třetině rodin hrozí, že při katastrofě nebudou mít dostatek financí na novou stavbu. „Nejkritičtější situace je naopak v Moravskoslezském kraji, kde je podpojištěno až 46 % nemovitostí. Navíc o této situaci ví – téměř polovina místních obyvatel přiznává, že jejich domy jsou pojištěny na méně, než by stála jejich obnova.”
Ve Středočeském kraji míra podpojištění dosahuje 45 %. Pojištění domu na výrazně nižší hodnotu, než jakou skutečně má, zde přiznává každý třetí. Stejně je na tom i Vysočina, kde podpojištění činí také kolem 45 %.
Další kraje se pohybují lehce nad celostátním průměrem: Karlovarský a Plzeňský kraj vykazují 44 %, Jihočeský, Ústecký a Královéhradecký kraj 43 %. Průměr v Libereckém kraji je pak stejný jako celostátní průměr, tedy 42 %. Těsně pod celostátním průměrem se s 41 % pohybují rodinné domy v Olomouckém a Zlínském kraji. I v Jihomoravském kraji (s podpojištěním 39 %) a Pardubickém kraji (40 %) nalezneme tisíce podpojištěných rodinných domů.
Edukace jako cesta k prevenci
Na tuto situaci reaguje kampaň „60 % nestačí“, která upozorňuje veřejnost, že pojištění nemovitosti není jen formalita. Správně nastavená pojistka je klíčovou ochranou pro každou domácnost. Na webu www.60nestaci.cz mohou lidé během pár minut zdarma na online kalkulačce zjistit, zda jejich pojistná částka odpovídá hodnotě domu, a dozvědět se, jak funguje indexace či jak často smlouvu aktualizovat.
Protože v krizové chvíli platí jediné: 60 % opravdu nestačí.