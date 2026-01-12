Opravy mezd bez paniky: praktické školení k chybám v odvodech, daních, srážkách i dokumentu A1

Připravili jsme proto pro vás školení, na kterém probereme nejčastější situace, které v reálném provozu vznikají: početní omyly, chyby v příplatcích, nesprávně určená poměrná část mzdy či platu, přesčasy u kratší pracovní doby. Navážeme zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením a projdeme opravy záloh daně a daně. Významnou část budeme věnovat srážkám ze mzdy: nezabavitelná částka, přečerpaná dovolená i součinnost vůči exekutorům a insolvenčním správcům. Součástí bude i výklad principů příslušnosti k právním předpisům u A1 a jasné vymezení odpovědnosti mzdové účetní – abyste věděli, kde jsou rizika a jak je včas ošetřit.
Na školení probereme tato témata:
Opravy mzdových výpočtů
- početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku
- chyby v příplatkových mzdách
- časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu
- práce přesčas a kratší pracovní doba
Odvod pojistného na zdravotní pojištění
- časté chyby v odvodu na ZP
- prokazování statusu „pojištěnec státu“ (student, poživatel důchodu atd.)
- opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného
Odvod pojistného na sociální zabezpečení
- chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek
- opravy chybného odvodu na SZ
- sankce při nedoplatku pojistného
- zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1
Opravy zálohy daně a daně
- opravy z titulu pochybení poplatníka
- opravy z titulu pochybení plátce daně
- prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně
- sankce z titulu nedoplatku daní
- titul „odstranění tvrdosti zákona“ – § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.
Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance
- správné určení nezabavitelné částky a časté omyly
- přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení – srážka z hrubé mzdy
- součinnost vůči soudním exekutorům a insolvenčním správcům
Dokument A1 – příslušnost k právním předpisům – principy určení příslušnosti
Odpovědnost mzdové účetní
Školením vás provede oblíbená zkušená lektorka mzdového účetnictví Růžena Klímová. Školit bude 16. února online a ze školení samozřejmě dostanete záznam, abyste se k němu mohli později kdykoliv vrátit.