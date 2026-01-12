Měšec.cz  »  Články  »  Opravy mezd bez paniky: praktické školení k chybám v odvodech, daních, srážkách i dokumentu A1

Opravy mezd bez paniky: praktické školení k chybám v odvodech, daních, srážkách i dokumentu A1

V mzdové praxi se chyby dějí i těm nejpečlivějším – problém je, když se opravují pozdě, špatně, nebo bez znalosti dopadů na průměrný výdělek, odvody a daně.
pr článek

Připravili jsme proto pro vás školení, na kterém probereme nejčastější situace, které v reálném provozu vznikají: početní omyly, chyby v příplatcích, nesprávně určená poměrná část mzdy či platu, přesčasy u kratší pracovní doby. Navážeme zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením a projdeme opravy záloh daně a daně. Významnou část budeme věnovat srážkám ze mzdy: nezabavitelná částka, přečerpaná dovolená i součinnost vůči exekutorům a insolvenčním správcům. Součástí bude i výklad principů příslušnosti k právním předpisům u A1 a jasné vymezení odpovědnosti mzdové účetní – abyste věděli, kde jsou rizika a jak je včas ošetřit.

Na školení probereme tato témata:

Opravy mzdových výpočtů

  • početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku
  • chyby v příplatkových mzdách
  • časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu
  • práce přesčas a kratší pracovní doba

Odvod pojistného na zdravotní pojištění

  • časté chyby v odvodu na ZP
  • prokazování statusu „pojištěnec státu“ (student, poživatel důchodu atd.)
  • opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného

Odvod pojistného na sociální zabezpečení 

  • chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek
  • opravy chybného odvodu na SZ
  • sankce při nedoplatku pojistného
  • zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1

Opravy zálohy daně a daně 

  • opravy z titulu pochybení poplatníka
  • opravy z titulu pochybení plátce daně
  • prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně
  • sankce z titulu nedoplatku daní
  • titul „odstranění tvrdosti zákona“ – § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.

Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance 

  • správné určení nezabavitelné částky a časté omyly
  • přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení – srážka z hrubé mzdy
  • součinnost vůči soudním exekutorům a insolvenčním správcům

Dokument A1 – příslušnost k právním předpisům – principy určení příslušnosti

Odpovědnost mzdové účetní

Školením vás provede oblíbená zkušená lektorka mzdového účetnictví Růžena Klímová. Školit bude 16. února online a ze školení samozřejmě dostanete záznam, abyste se k němu mohli později kdykoliv vrátit.

