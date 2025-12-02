Měšec.cz  »  Články  »  O posledních věcech člověka – Asistence NA BLÍZKU zdarma na 2 roky

O posledních věcech člověka – Asistence NA BLÍZKU zdarma na 2 roky

Když odejde někdo blízký, člověk na to nemusí být sám. Do 31. 10. 2027 mohou všichni noví i současní klienti Životního pojištění FLEXI, Rizikového životního pojištění FLEXI a Pojištění soběstačnosti FLEXI využít asistenci NA BLÍZKU zdarma.
2. 12. 2025
Jak asistence pomůže? 

  • Pomůžeme zařídit vše od pohřbu a jednání s úřady až po splnění posledních přání, třeba i formou netradičního obřadu. 
  • Nezůstáváme jen u rozloučení. Postaráme se i o odhlášení energií nebo smazání online profilů. 
  • A pokud chce mít klient věci v pořádku ještě za života, může už teď sepsat závěť, promyslet průběh pohřbu nebo vyřešit majetkové záležitosti. Poskytneme mu základní právní rady a vysvětlíme možnosti, jak vše zařídit.

a opět Petr Procházka:

Petr Procházka

Novinka Kooperativy asistence NA BLÍZKU nabízí komplexní pomoc, když odejde či odchází někdo blízký. „Poradíme se vším. Co zařídit hned a co může počkat. Ve výzkumech souvisejících s úmrtím a umíráním lidé často uvádějí, že nejhůře snášejí nejistotu, rozhodování a nedostatek informací,“ vysvětluje ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Petr Procházka.

Jaké jsou důvody, že začínáte klientům poskytovat asistenci při úmrtí blízké osoby?

Smrt blízkého je vždy šok a chaos – nikdo není připravený řešit dokumenty, úřady a obřad ve chvíli, kdy myslí jen na ztrátu. Asistence NA BLÍZKU dává jistotu – někdo zkušený poradí, co je potřeba hned a co může počkat, nabídne praktické kroky i podporu pro duši.

V podstatě každý se dříve či později v takové situaci ocitne. Jak se vůbec my Češi obvykle v takové situaci chováme?

Statistiky uvádějí, že v Česku je asi polovina pohřbů bez obřadu. Navíc obřady jsou typu, že mluví zaměstnanec síně, patrně stále dokola totéž a v předsálí čeká další rodina, kdy skončíte. My bychom rádi také pomohli v tomto směru, tedy dali určité rady a doporučení, aby se všem skutečně ulevilo a rozloučili se. Obřad může být krásné rozloučení – v Česku se bohužel často volí rychlá kremace bez obřadu. Ale právě rozloučení může rodině pomoci ulevit, dát prostor k emocím a vzpomínkám. Asistence poradí, jak obřad připravit důstojně i osobně.

NA BLÍZKU tedy nabízí asistenci nejen v čistě praktických věcech…

Ano, ale v praktických věcech samozřejmě také. Pozůstalí se musí často rozhodovat bez jakýchkoli návodů a instrukcí – když není známo, co by zemřelý chtěl, musí se volit forma pohřbu, obřad, rozptyl…. Poradíme, co zařídit hned a co může počkat. Ve výzkumech souvisejících s úmrtím a umíráním lidé často uvádějí, že nejhůře snášejí nejistotu, rozhodování a nedostatek informací. Pomoc nekončí pohřbem – asistence řeší i věci poté: dědictví, odhlášení energií, sociálních sítí nebo podporu při žádostech o důchody a dávky.

Má smysl využít tuto asistenci i jindy?

Myslíme i na život před odchodem – klienti si mohou v klidu sepsat závěť, připravit přání k pohřbu nebo urovnat majetek, aby jejich rodina jednou nezůstala v nejistotě.  Poskytneme mu základní právní rady a vysvětlíme možnosti, jak vše zařídit.

A závěrečná otázka: Kolik NABLÍZKU STOJÍ?

Nic. Do 31. 10. 2027, tedy dva roky, mohou všichni noví i současní klienti Životního pojištění FLEXI, Rizikového životního pojištění FLEXI a Pojištění soběstačnosti FLEXI využít asistenci NA BLÍZKU zdarma.

