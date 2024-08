Nejvýnosnější fond společnosti Rentea přinesl jejím klientům zúročení 25 procent

Penzijní společnost Rentea, která patří do finanční skupiny Partners, má aktuálně přes 87 tisíc klientů a stará se o 8,3 miliardy korun. Investice nabízí hned do tří účastnických fondů. Těmi hlavními jsou dva – Akciový účastnický fond Rentea a Dluhopisový účastnický fond Rentea.

Sama Rentea označuje akciový fond za nejdůležitější, který má v nabídce. Klienti společnosti do něj svěřili téměř 7 miliard korun. „U penzijních investic by měla převažovat dynamická strategie, což potvrzuje vývoj Akciového účastnického fondu Rentea. Je nejen naším největším fondem, do kterého svěřila peníze většina klientu Rentea, ale jeho dynamická strategie za první 3 roky přinesla klientům zhodnocení 25 %, a to ještě bez potenciálního bonusu,“ zmiňuje vedoucí portfolio manažer fondů Rentea Martin Mašát.

Fond se soustředí především na akciové investice, ve kterých hrají v současnosti hlavní roli americké akcie. Jeho strategie ale nezapomíná ani na dostatečnou diverzifikaci, tak aby se omezilo riziko náhlých poklesů. Většina investorů bude cílit své prostředky do tohoto fondu i do budoucna, fond by měl na dlouhodobém horizontu nabízet výnos okolo 8 až 10 % ročně.

Dluhopisový účastnický fond Rentea je vhodný především pro klienty, kteří již nemají dlouhodobý investiční horizont. Těmto klientům obvykle zbývá jen několik let do odchodu do penze, nechtějí už podstupovat akciové riziko a měli by ho vyvážit dluhopisovou složkou. Také aktiva Dluhopisového účastnického fondu brzy dosáhnou solidního objemu jedné miliardy korun. „Tento fond se soustředí především na kvalitní dluhopisové investice, jako jsou například české státní dluhopisy, což přináší v současné době vysokých úroků výsledky, které jsme u takto konzervativních investic nezažili celé desetiletí,“ popisuje Martin Mašát.

Společnost výhledově plánuje spustit také Alternativní účastnický fond, který bude svou strategií zaměřený na běžně nedosažitelné investice určené zejména pro klienty s velmi dlouhým horizontem.

„Chceme jím cílit zejména na klienty, kteří mají menší averzi k riziku a nebojí se investovat na delší období. Odměnou by jim měl být vyšší potenciální výnos. Tuto možnost vnímám jako další posun v investování penzijních úspor,“ konstatuje Lucie Jurníčková, produktová ředitelka Rentea.

Po změnách klienti navyšují své příspěvky

Letos v lednu a v červenci vstoupily v platnost změny v penzijním spoření se státním příspěvkem. Týkaly se zejména státního příspěvku vůči výši měsíční úložky. Mnozí klienti si tak navýšili svou měsíční úložku, aby o státní příspěvek nepřišli, případně dosáhli na nejvyšší možný. „Někteří klienti navyšovali příspěvky už během první poloviny roku. Nejvíce změn jsme ale zaznamenali během června. Klienty jsme o možnosti včas informovali a nabídli jim jednoduchou cestu, jak si výši příspěvku upravit. Více než polovina z nich na navýšení přistoupila,“ shrnuje odezvu Lucie Jurníčková.

Další změnou, která se stala, je odebrání státního příspěvku těm lidem, kteří už pobírají starobní důchod, ale dál si spoří v penzijním či doplňkovém penzijním spoření. „Rozumím myšlence, že by lidé v důchodu měli prostředky zejména čerpat. Často si ale tito klienti i nadále spoří na penzi. Z mého pohledu se tato změna měla týkat spíše nově vzniklých smluv, a ne těch stávajících,“vysvětluje Lucie Jurníčková.

Podle ní tato změna dolehla zejména na klienty penzijních společností, které jsou na trhu dlouho. Rentea se svými třemi roky existence tyto klienty téměř nemá, proto ani nezvažuje jim státní příspěvek doplácet jako některé jiné penzijní společnosti. „Nabízíme klientům jiné benefity, například se automaticky dělíme o zisk naší společnosti. Znamená to, že každých pět let připíšeme klientům na účet věrnostní bonus. Pokud nebude dosažen námi stanovený cílový výnos, což je nadstandartní zisk, pak bude připsán bonus ve výši minimálně 1 % z průměrného zůstatku na smlouvě,“dodává Lucie Jurníčková.