Klimatické změny i technologie přinášejí nová rizika pro firmy

Klimatická změna znamená více škod i vyšší ztráty
Extrémní projevy počasí už nejsou výjimečnými událostmi. Firmy stále častěji řeší škody způsobené vichřicemi, krupobitím, přívalovými dešti nebo povodněmi. Zkušenosti z posledních let ukazují, že roste nejen počet podobných událostí, ale také jejich finanční dopady.
„Počet škod způsobených vichřicí a krupobitím vzrostl mezi lety 2021 a 2024 z 47 na 522, tedy o více než 1 000 %. Dobré pojištění by přitom mělo podnikatelům pomáhat soustředit se na jejich podnikání, ne na složitý výčet jednotlivých rizik. I proto nabízíme allriskovou variantu pojištění majetku, která kryje všechna rizika, jež nejsou ve smlouvě výslovně vyloučena,“ říká Martin Flajšar, ředitel produktového managmentu podnikatelského pojištění z Generali České pojišťovny.
Důsledky přitom nemusí být patrné jen na poškozených budovách nebo technologiích. Mnohem závažnější bývají ztráty vznikající v období, kdy podnik nemůže vyrábět, poskytovat služby nebo prodávat zboží. Právě události, jako bylo tornádo na jižní Moravě nebo rozsáhlé povodně v roce 2024, ukázaly, že extrémní počasí se stává běžnou součástí podnikatelského prostředí.
Nové technologie přinášejí nové hrozby
Mnoho společností investuje do fotovoltaických elektráren, bateriových úložišť nebo tepelných čerpadel. Tyto technologie pomáhají snižovat energetické náklady a podporují energetickou soběstačnost. Současně však vytvářejí nová rizika, která si řada podnikatelů ani neuvědomuje.
„Vedle požárů, přepětí nebo škod způsobených počasím mohou problémy vzniknout také kvůli technickým poruchám, nevhodné instalaci či nedostatečné údržbě. U bateriových úložišť a střešních fotovoltaik je významným tématem požární riziko, u tepelných čerpadel pak poruchy klíčových komponent či hořlavé medium,“ sděluje Oldřich Volejníček, expert na pojistná rizika z Generali České pojišťovny.
Závažná nemusí být pouze samotná škoda na zařízení. Pokud se například fotovoltaická elektrárna nebo jiné energetické technologie stanou na delší dobu nefunkčními, firma přichází o očekávanou výrobu energie a může čelit dalším provozním nákladům. Především ale nové technologie ve stávajícím provozu přináší rizika pro stávající budovu a vybavení.
Po každé investici by mělo přijít přehodnocení pojištění
Častou chybou podnikatelů je přesvědčení, že jednou uzavřená pojistná smlouva pokryje všechna budoucí rizika. Ve skutečnosti by měla každá větší investice vést ke kontrole pojistné ochrany.
„Pokud si podnik pořídí novou výrobní technologii, rozšíří nebo modernizuje výrobní halu nebo instaluje fotovoltaickou elektrárnu, měl by ověřit, zda jsou tato zařízení zahrnuta v pojistné smlouvě a zda odpovídají nastaveným limitům pojistného krytí. V opačném případě může při škodě zjistit, že pojistná ochrana neodpovídá skutečné hodnotě majetku a je tak podpojištěný,“ upozorňuje Flajšar.
Prevence je stejně důležitá jako pojištění
Pojištění zůstává důležitým nástrojem na snížení rizika a ochranu podnikání, samo o sobě však nestačí. Firmy by měly pravidelně vyhodnocovat svá rizika, kontrolovat technický stav zařízení, dodržovat požárně-bezpečnostní opatření a mít připravený krizový plán. Bez identifikace rizik či hrozících nebezpečí nelze správně ani nastavit pojistnou ochranu.
Krizový plán by měl stanovit postup pro případ požáru, povodně nebo technologické havárie. Součástí by mělo být i řešení náhradního provozu, komunikace se zákazníky a dodavateli nebo plán obnovy klíčových systémů tak aby obnova provozu byla co nejefektivnější