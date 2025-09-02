Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele se blíží. Jste připraveni?

Připravili jsme pro vás online školení, na kterém si podrobně projdeme jednotlivé oblasti.
Program školení:
- Pracovnělékařské prohlídky – povinné a dobrovolné vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky u pracovních poměrů a dohod konaných mimo pracovní poměr. Včetně mladistvých zaměstnanců a aktuální změny u „čisté“ kategorie druhé.
- Ohlédnutí za flexinovelou zákoníku práce – problematické okruhy – především nejasnosti okolo zkušební doby, doby určité a jednorázové náhrady podle § 271ca zákoníku práce.
- Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří (rizikové profese – vybrané faktory z třetí kategorie) a nové povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ (rizikové profese – čtvrtá kategorie). Včetně změn schválených v průběhu legislativního procesu. Účinnost nového zákona od 1. ledna 2026.
- Centrální registr exekučních srážek ze mzdy od roku 2026.
- Nový zákon o JMHZ – pojmy, lhůty pro hlášení, vady podání, opravy, evidence zaměstnavatelů, zaměstnanců a pracovněprávních vztahů, povinné identifikátory, systém JMHZ, archivace, přestupky, přechodná ustanovení atd. Účinnost od 1. ledna 2026, první hlášení zasíláno od 1.dubna 2026 se zpětným dohlášením údajů za měsíce leden až březen 2026.
- Doprovodný zákon k JMHZ – dopad do dalších zákonů a postupů zaměstnavatele, především v sociálním pojištění, v daňové oblasti atd. Stručný úvod do problematiky této další důležité součásti JMHZ.
Školení proběhne online 30. září pod taktovkou zkušené lektorky Dagmar Kučerové. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na webu.