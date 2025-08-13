Měšec.cz  »  Články  »  Jak vybrat spolehlivý nástroj na vytěžování dokladů?

Jak vybrat spolehlivý nástroj na vytěžování dokladů?

pressprojekt.cz
Autor: Tomáš Smékal
Automatizované vytěžování dokladů šetří čas, snižuje chybovost a zjednodušuje účetní agendu.
13. 8. 2025
pr článek

Sdílet

Jak ale poznáte nástroj, který skutečně funguje? Poradíme vám, na co se zaměřit, aby vám software na vytěžování dokladů opravdu pomohl a nepřidělával práci.

Na trhu najdete řadu řešení – každé má jiný přístup, možnosti a úroveň podpory. Některé fungují jako krabicové řešení, jiné vám vývojáři přizpůsobí na míru. Klíčové je zhodnocení požadovaných funkcí a toho, kolik vám nástroj ušetří peněz.

Co je to vytěžování dokladů?

Vytěžování dokladů je systém automatického rozpoznávání dat a údajů při přepisu dokumentů do strukturované podoby. Obvykle se využívá v účetnictví, logistice, personalistice nebo při správě smluv.

Software na vytěžování dokladů stojí na OCR – technologii, která zpracuje psaný text do digitální podoby. Moderní způsoby ale umožňují využití dalších technologií. Klíčovou roli hraje umělá inteligence, která rozšiřuje aplikace na vytěžování dat o možnost učení nových formátů.

Správné funkce rozhodují

Nástroje na vytěžování dokladů fungují různě. Na trhu najdeme robustní řešení i menší webové aplikace. Při výběru se zaměřte na vlastnosti, které určují, jak vám software ve skutečnosti pomůže.

  • Přesnost a schopnost učení – kvalitní aplikace vytěží maximum dokladů bez ručního zásahu uživatele. Důležitá je také funkce přizpůsobení se novým formátům. Nástroje s vlastní AI se průběžně učí a adaptují na nové typy dokladů.
  • Integrace a otevřenost – při výběru je důležité napojení na účetní a jiné nástroje. S jakými aplikacemi komunikuje a jak? Stěžejní je podpora různých formátů (PDF, PNG, JPEG) při vytěžování.
  • Rychlost zpracování – aplikace na vytěžování dat vám ušetří hlavně čas. Komplikované nahrávání a další úpravy ale mnohdy zaberou podobné množství času jako ruční přepis. Hledejte software s vlastní mobilní aplikací a možností nahrávání na sběrný e-mail.
  • Bezpečnost a legislativa – na bezpečnost dat se klade stále větší důraz. Zajímejte se proto, kdo má přístup k datům a jak se ukládají. Základ je soulad s GDPR a legislativními požadavky (např. na archivaci).
  • Práce s dokladem – převod z papíru do digitálu už nestačí. Kvalitní aplikaci umožňuje archivaci včetně časového razítka včetně „košilky“ s metadaty. Efektivní firemní workflow podpoří také nastavení schvalovacího procesu a přístupových práv.

Rychlá a efektivní podpora je základ

Při digitalizaci nejde jen o moderní nástroje. Záleží také na přístupu společnosti, které posíláte peníze. V krizových obdobích jako podání daňového přiznání potřebujete rychlou odpověď a dostupnou zákaznickou podporu.

Vyberte si dodavatele s lidským přístupem. Spolehlivá firma vám dá kontakt na konkrétního projektového manažera nebo obchodního zástupce. Kvalitní zákaznická podpora navíc pomůže s překonáním bariéry při zavádění nového systému.

Kolik stojí aplikace na vytěžování dokladů?

Cena aplikace, tedy kolik stojí vytěžování dokladů, je bezpochyby jeden z rozhodujících faktorů. Nestavějte ale cenu do popředía nad novou aplikací přemýšlejte jako nad investicí. Do budoucna vám ušetří spoustu času a starostí – tudíž i peněz.

Pozor si dejte na skryté náklady za neefektivitu. Pokud účetní stráví hromadu času opravou špatně vytěžených dokladů, aplikace nepřinese kýžený výsledek. Počítejte také s náklady spojenými s chybovostí při vytěžování – například penále za chybně podané daňové přiznání.

Snadná automatizace účetnictví

Aplikace na vytěžování dokladů ušetří desítky hodin měsíčně. Zároveň snižují chybovost a zbaví vás účetní rutiny. Důležitý je ale správný výběr – software na vytěžování s vlastní umělou inteligencí se učí z praxe a respektuje skutečnou práci účetních.

Automatizace účetnictví funguje jen při správné volbě nástroje. Zbytečně složitý nástroj hází uživatelům klacky pod nohy a stane se spíše přítěží. Stejně tak jako nástroj bez funkční uživatelské podpory a s omezenými možnostmi integrace.

Správná volba nástroje na vytěžování dokladů vám ušetří čas a zjednoduší účetnictví. Výběr neuspěchejte a srovnávejte různé parametry. Vždy myslete na to, co vám nástroj přinese v praxi a kolik vám ušetří peněz – jedině tak nešlápnete vedle.

Jak začít? Například díky bezplatnému vytěžování s českou firmou Redque a jejich aplikací Alice.

Autor: Ing. Martin Dušek, marketingová agentura PRESSPROJEKT

Dále u nás najdete

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).