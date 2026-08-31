Jak ušetřit za studentské licence Microsoft 365? IceWarp je zadarmo

Nový školní rok představuje mimořádné výdaje nejen pro rodiče žáků a studentů, ale i pro samotné školy. Rozpočty nejsou nafukovací a ani zřizovatelé nemůžou svoje příspěvky na provoz škol nekonečně navyšovat. Jednou z možností, jak můžou školy výrazně ušetřit, je přechod na čistě českou komunikační platformu IceWarp, která představuje cenově výhodnou alternativu ke globálním službám Microsoft 365 a Google Workspace. V jediném okně internetového prohlížeče nabízí e-mail, práci s dokumenty, TeamChat, videokonference, přenosnou pracovní plochu, kalendář a bezpečné sdílení dokumentů.
Hlavní předností IceWarpu je kromě integrace všech kancelářských funkcí do jednoho okna prohlížeče cena. Zatímco firmy a veřejné organizace platí za každou jednu licenci, školy mají IceWarp pro studenty zdarma a hradí pouze licence pro pedagogický sbor a nepedagogické pracovníky. A v celkovém součtu nákladů za vlastnictví, i cena těchto licencí je poloviční až třetinová oproti cenám licencí Microsoft 365 či Google Workspace. U IceWarpu si lze navíc zvolit, zda chce škola využít jeho cloudovou verzi, nebo verzi on-premises, u které se data ukládají přímo na server školy.
Data pod kontrolou, v datovém centru v Česku
U cloudové aplikace si škola může vybrat, v jakém datovém centru se budou data jejích studentů a pedagogického sboru ukládat. IceWarp si zakládá na datové suverenitě a garantuje, že data nebudou uložena mimo českou či evropskou jurisdikci a nebude tak možné, aby s nimi nakládala třetí strana bez vědomí uživatelů. Problém není ani migrace dat z již existujících účtů u Microsoft 365, Google Workspace či jiných platforem. IceWarp je zmigruje do vlastní platformy a totéž lze učinit i obráceně, z IceWarpu na jinou komunikační platformu. Migrace je v ceně licencí, škola má navíc k dispozici zákaznickou podporu v češtině a lze si domluvit i osobní asistenci.
Co všechno tedy IceWarp nabízí? Nemusíte se obávat, že přijdete o funkce známé z Microsoft 365 nebo od Google. V základní verzi u cloudové aplikace IceWarp nabízí hostovaný e-mail s úložištěm o kapacitě 2 GB pro každého uživatele, celkové úložiště 4 GB pro dokumenty, TeamChat, v němž může v reálném čase pracovat celý tým, konzultovat, sdílet a upravovat dokumenty, ale i sdílet e-maily a jejich přílohy. Základem je Dashboard, přenosná pracovní plocha, která není vázaná na konkrétní zařízení, ale uživatelský účet. Aplikace také spravuje kontakty uživatele, má funkci Poznámky a Úkoly, její součástí je antispam a antivirus a využívat ji lze i na mobilních telefonech s operačními systémy Android a iOS.
Vyzkoušejte na 30 dní bez závazku, pak se rozhodnete
Do účtu od IceWarpu lze integrovat i ChatGPT, pokud uživatel používá jeho placenou verzi. Stačí v IceWarpu zadat přihlašovací údaje k účtu u OpenAI a u řady funkcí IceWarpu je možné využívat výhod umělé inteligence, ať už jde o shrnutí dlouhých e-mailů a návrhy odpovědí, práci s dokumenty či zpracování komunikace v TeamChatu do zápisu nebo článku. Pokročilejší verze IceWarpu nabízí i videokonference s neomezeným počtem účastníků, automatickým nahráváním a vytvářením zápisů ze schůzek či možnost hromadných úprav dokumentů. Nejvyšší verze pak umožňuje plánování schůzek v kalendáři a užívání režimu Webinář u videokonferencí, tedy pořádání hromadných akcí s neomezeným počtem účastníků, kdy se ale samotní účastníci navzájem nevidí a nemohou na sebe získat kontakt.
Komunikační platforma IceWarp také disponuje všemi potřebnými certifikacemi, aby splňovala nároky nového zákona o kybernetické bezpečnosti a evropské směrnice NIS2. Ta klade nároky na zabezpečení elektronické komunikace u důležitých soukromých subjektů i veřejných institucí. A aby školy nešly rovnou do neznáma, IceWarp jim nabízí zkušební provoz platformy pro všechny uživatele, tedy i pedagogy a nepedagogický personál, na měsíc zdarma. Teprve potom se může škola rozhodnout, zda IceWarp využije a zmigruje na něj z dosavadní komunikační platformy.