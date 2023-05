Jak ušetřit na jídle a dalších nezbytných nákupech

Řešením mohou být slevové poukázky, zákaznické karty, někdo doma šetří vodou, elektrickou energií nebo sleduje akční letáky BILLA, Lidl letáky příštího týdne a další. Jak ušetřit na jídle a dalších nákupech co nejlépe?

Jak ušetřit na jídle a potravinách

Ušetřit na bydlení není dnes snadné. Kdo bydlí v nájemních bytech, musí změnit několik skutečností v životě, aby zůstalo dost peněz na uhrazení nájmu a poplatků, které se pojí s bydlením. Vysoká cena elektrické energie a plynu nás vede k jejich uváženému a zodpovědnému používání. Někdy je bohužel nezbytné zvýšit rodinný rozpočet tím, že si člověk najde brigádu nebo lépe placenou práci. Životní úroveň je možné udržet nebo zvýšit tím, že budeme nakupovat jinak a chovat se odlišně než dosud.

Levné potraviny nejsou vždy řešením. Přestože by se to nemělo stávat, stále častěji se v obchodních řetězcích objevují plesnivé či expirované potraviny prodávané za plnou cenu. Přihlédneme-li k této důležité informaci, můžeme si představit, jakou kvalitou disponují levné potraviny. Online nákupy potravin mají pro spotřebitele tu výhodu, že si z pohodlí domova či odkudkoliv vytvoří objednávku a kurýr ji doručí na zvolenou adresu. Obrovská výhoda je v ušetřeném čase a spotřebovaném palivu, pokud by spotřebitel jel na nákup sám.

Někteří poskytovatelé online nákupů potravin aktualizují svou nabídku několikrát denně. Spotřebitel může najít levné potraviny, které by se jinak neprodaly. Sledovat pravidelně nabídku se vyplatí, mnohdy se totiž podaří objevit tzv. last minute produkty za výhodné ceny, jimž bude končit expirační lhůta. Nevýhodou online nákupů potravin jsou obecně vyšší ceny potravin a fakt, že si spotřebitel nemůže sám vybrat konkrétní výrobek (zejména stav ovoce a zeleniny).

Jak ušetřit na jídle, potravinách a dalších nezbytných nákupech pomocí letáků? Celá řada jednotlivých obchodních řetězců a prodejen s potravinami má své letáky v elektronické podobě. Stačí si na internetu najít akční leták BILLA, Lidl leták příští týden, Kaufland leták, JYSK leták, Tesco leták pdf či kterýkoliv požadovaný. V letácích je možné vysledovat akční nabídky, levné potraviny nebo výhodné ceny pro držitele věrnostních karet.

Každý obchodní řetězec a každá země používá jinou prodejní taktiku. Například v Polsku či ve Španělsku jsou obvyklé zvýhodněné ceny při nákupu většího množství stejného výrobku. Láhev vína může stát 70 Kč, při nákupu dvou lahví totožného vína spotřebitel zaplatí za první láhev 70 Kč a za druhou třeba 50 Kč. Takové typy nabídek nejsou v České republice příliš běžné. Mnohem častější je sleva vybraných potravin a produktů, případně levnější výrobek o více než 50 % pro držitele věrnostní (zákaznické) karty. Vše je možné najít v jednotlivých letácích. Tesco leták pdf se zaměřuje především na levné potraviny pro držitele Clubcard.

Je možné šetřit penězi změnou chování?

Dosáhnout nižších nákladů je pochopitelně možné i změnou chování. Online nákup potravin, vyhledávání levných potravin a akčních letáků je celkem snadné a většina lidí nakupovala tímto způsobem ještě před koncem února 2023, kdy se míra inflace v ČR dostala na 3. místo v Evropské unii. Změna dosavadního chování je schopná udržet tisíce korun v rodinném rozpočtu. Návody na to, jak šetřit vodou, topením a elektrickou energií jsou nejspíše většině obyvatel známé. Vyšší ceny nás vedou k zamyšlení nad tím, abychom používali zodpovědně a s rozmyslem vodu, topení a elektřinu. Je zřejmé, že není rozumné a úsporné vytápět byt či dům na 25 stupňů a chodit doma v kraťasech a tílku.

Svítit ve třech místnostech, zatímco se celá rodina zdržuje v obývacím pokoji, je neekonomické. S nedostatkem pitné vody se potýká mnoho států několik let zpětně. Je proto rozumné nakládat s vodou rozumně, neplýtvat jí a naučit se tento nový návyk dříve, než bude nedostatek vody také u nás. Díky tomu, že omezíme používání auta, můžeme docílit toho, že ušetříme několik stovek korun měsíčně. Stačí některé jízdy autem nahradit jízdou na kole. Nejenže takový člověk udělá něco pro své zdraví a peněženku, ale vzduch bude o něco málo čistější.

Dobrý tip na to, jak šetřit penězi, je nekupovat nové oblečení. Unikátní kousek oblečení se dá koupit i v second handu. Existují desítky mobilních aplikací a množství webových stránek, kde lidé nabízejí oblečení, které je v bezvadném stavu. I lidé, kteří jsou zvyklí na značkové kvalitní oblečení, mohou tímto způsobem ušetřit a koupit si oblečení za třetinovou cenu oproti zcela novému kousku. Nákup elektroniky a domácích spotřebičů je podobná kapitola.

Při nákupu z druhé ruky může jedinec ušetřit několik tisíc korun. Ovšem záleží na tom, v jakém stavu je konkrétní spotřebič, a o jaký typ elektroniky se jedná. Jsou lidé, kteří si nedokáží představit mít doma chladničku, kterou používal někdo jiný. I pro takové lidi je možnost, jak ušetřit peníze. Velká část webových stránek prodávajících domácí elektrospotřebiče a elektroniku nabízí zboží, které je pouze rozbalené nebo bylo vystavené v prodejně. Šetřit penězi není těžké, vyžaduje to pouze změnu dosavadního chování a lepší plánování.