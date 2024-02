Jak se obléknout na pracovní pohovor? 3 tipy

Jak é oblečení mohou zvolit muž i a ženy na pracovní pohovor?

Na pracovní pohovor by se měli muži a ženy připravit. Mezi trendy oblečení, které však působí elegantně a reprezentativně, patří dámský a pánský oblek. Tím totiž nikdy nic nezkazíte. Ženy si mohou na pohovor obléci i kostýmek. Ve všech zmíněných situacích můžete outfit doplnit i klasickou bílou košilí. Její střih vždy přizpůsobte vašemu typu figury. Toto pravidlo je při oblékání velmi zásadní. Pokud máte štíhlou nebo normální figuru, můžete vždy vybírat kousky v slim fit verzi. Naopak ženy a muži s nějakým tím kilem navíc ocení spíše oděvy na pracovní pohovor v regular fit nebo v relaxed fit provedení. Tyto kousky vám pak padnou jako ulité a budete se v outfitu cítit dobře. A to je při pohovoru do práce k nezaplacení.

Ženy pak mohou na pohovor obléci i módní sukně. In budou ty pouzdrové. Doplnit je lze opět halenkou, kterou zakasají do sukně. I šaty patří na pracovní pohovory. Tady ale pozor. Vyhněte se zbytečným rafinovaným průstřihům a krátkým délkám. Naopak vsaďte spíše na šaty a na sukně pod kolena nebo na ty, které končí těsně v oblasti kolen. Na pohovor jsou pak povolené i kabáty, blejzry a sáčka. I pánská či dámská parka přijde vhod. Společenské kalhoty budou také skvělým řešením.

Kter é m ó dní doplňky a jak é boty letos zvolit na pohovor do prá ce?

Na pracovní pohovor budete potřebovat i stylové módní doplňky. Hodit se vám bude dámská velká kabelka. Muži zase ocení koženou tašku přes rameno. Velmi reprezentativně budou působit i stříbrné zlaté šperky, jako jsou hodinky či prsteny a přívěsky. Držte se nejlépe klasických barev. Barevné šperky si ponechejte na jiné příležitosti. Co se týče obuvi, vždy budou vhodnou volbou dámské a pánské mokasíny nebo polobotky. K těm jsou bílé košile a sáčka jako stvořené. Na pohovor pak můžete vybírat i jednobarevné čepice a šátky. Ty na sobě mohou mít i jemné vzory a motivy. O trendy barvách, vzorech a motivech, které se hodí na pracovní pohovor, si můžete přečíst více níže.

Jak é barvy zař adit do outfit ů na pracovní pohovor?

Chceme-li působit elegantně a důstojně, můžeme do šatníku na pracovní pohovor zařadit nejrůznější barvy. Ty by měly být i trendy. Dobrou volbou bude vždy černá nebo bílá klasika. To jsou totiž barvy univerzální a elegantní, které z módy nevychází. Dále jsou na pracoviště jako stvořené modré tóny barev. Business móda je s modrou barvou těsně spjatá. Do pracovního prostředí se hodí také zemité odstíny. Zlatá a stříbrná je opět elegantní volba. S těmito odstíny vedle rozhodně při pracovním pohovoru nešlápnete.