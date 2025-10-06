Měšec.cz  »  Články  »  Jak se mění DPH v příštím roce? Přehled změn a praktické tipy

Jak se mění DPH v příštím roce? Přehled změn a praktické tipy

Autor: Internet Info
Od ledna 2026 čekají DPH změny. Připravte se na ně včas na našem listopadovém online školení s expertem Václavem Bendou.
Dnes
DPH čeká od 1. ledna příštího roku řada změn. Ať už se jedná o pravidla pro osvobození daně nebo o pravidla pro její vracení. Pojďme si všechny novinky společně projít na našem listopadovém online školení.

Probereme všechna tato témata:

  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  • vymezení obratu a registraci plátců v roce 2025 a 2026
  • stanovení základu daně, opravy základu daně a výše daně, se zaměřením na změny od 1. 1. 2025
  • novelizovaná pravidla pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky
  • sazby daně v roce 2025 a 2026
  • změny sazeb daně u stavebních a montážních prací od 1. 7. 2025
  • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí od 1. 7. 2025 a finanční činnosti od 1. 1. 2026
  • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
  • změny v pravidlech pro osvobození od daně při vývozu zboží od 1. 1. 2026
  • odpočet daně v roce 2025 a 2026
  • změny v pravidlech pro vracení daně od 1. 1. 2026
  • správa daně v tuzemsku, včetně změn od 1. 1. 2026
  • další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH

Školení povede Václav Benda, který jako lektor působí dlouhodobě. Zároveň je autorem řady publikací a článků k DPH, podílel se i na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. V poradenské firmě BVO.CZ se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Školení proběhne 7. listopadu online, vy se tedy můžete pohodlně připojit odkudkoliv. K dispozici vám pak bude i jeho záznam, takže se budete moci bez problémů vrátit ke všemu, k čemu budete potřebovat.

Podobné informace o náplni školení a možnost přihlášení najdete na webu.

