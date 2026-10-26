Jak pro sebe vybrat správný podnikatelský účet

Tou největší otázkou na začátek je, do čeho se vlastně chcete pustit. Grafikovi, který pracuje z domova a posílá několik faktur měsíčně, může stačit něco jiného, než potřebuje majitelka kavárny v centru města. A pokud rozjíždíte e-shop s dodávkou zboží do zahraničí, budou vás vedle tuzemských plateb zajímat také převody v cizích měnách.
Než ale začnete srovnávat jednotlivé nabídky, zkuste si rozepsat svůj první běžný podnikatelský měsíc. Odkud vám budou chodit peníze? Komu budete platit? Budete pracovat s hotovostí? Samozřejmě nemusíte (a ani to není v lidských silách) znát všechno do posledního detailu. Stačí základní představa o tom, jaké služby byste mohli skutečně potřebovat.
Cena za vedení je jen začátek
Podnikatelský účet zdarma může při rozjezdu ušetřit část nákladů. Nejdřív si ale ověřte, zda je bezplatné vedení podmíněné například určitým příjmem na účet nebo jestli jde o nabídku na omezenou dobu. Zajímejte se také o cenu po skončení zvýhodnění. A o to, zda je účet určený pro vaši formu podnikání. Podmínky se mohou lišit podle toho, zda podnikáte jako živnostník, nebo třeba prostřednictvím společnosti s ručením omezeným.
Podívejte se i na samotné platby. Kolik příchozích a odchozích tuzemských transakcí je zahrnuto v ceně? Co zaplatíte, pokud jejich počet překročíte? A kolik stojí karta nebo další služby, které budete při podnikání využívat?
Představte si, že každý měsíc zaplatíte nájem dílny, zaměstnance, telefon nebo faktury za materiál. Při takovém provozu budete mít jen těžko stejné nároky jako e-shop, který denně přijímá platby a vrací peníze za vrácené objednávky. Při srovnání podnikatelských účtů proto počítejte s vlastním provozem. Samotná měsíční cena vám celý obrázek neukáže.
Vklady a výběry hotovosti
Pokud budete přijímat tržby v hotovosti, podívejte se rovnou na možnosti vkladů. Kde najdete vkladomat, který můžete využít? Jaké má limity a kolik za vklad zaplatíte? Pokud budete mít i mince, zjistěte si zvlášť možnosti a cenu jejich vložení.
Nezapomeňte si prověřit i výběry. Bezplatné mohou být jen v určité síti bankomatů, do stanoveného počtu nebo při splnění podmínky vybírané částky. Podívejte se i na mapu. Když budete hotovost řešit několikrát týdně, dostupnost bankomatu či pobočky poblíž provozovny bude mít rozhodně také svou váhu.
Do tuzemska i do zahraničí
Budete nakupovat materiál v eurech nebo přijímat platby od zahraničních zákazníků? Zajímejte se o cenu převodů a kurzy, kterými banka peníze přepočítává. U eurových převodů si ověřte podmínky SEPA plateb, u ostatních měn a zemí podmínky příslušných zahraničních plateb.
Pokud vám například zákazníci platí v eurech a ve stejné měně platíte u dodavatele, stojí za zvážení účet vedený v eurech. Nejdřív si ale zjistěte náklady na vedení takového účtu i jednotlivé transakce. Pak posuďte, zda se vám při vašem objemu plateb vyplatí.
Administrativa musí být co nejjednodušší
Ověření příchozí platby, uhrazení faktury, stažení výpisu pro účetní. Přesně takové a podobné úkony budete v internetovém nebo mobilním bankovnictví se železnou pravidelností opakovat. Zajímejte se, jak snadno je vyřídíte a které funkce budete mít dostupné i na telefonu.
Pokud už máte vybraný účetní program, prověřte možnosti předávání dat z banky. Budete výpisy stahovat ručně, nebo lze využít propojení s účetním programem? A pokud do účtu potřebuje nahlížet účetní či společník, zjistěte, jak lze nastavit jejich přístupy.
Co potřebujete dnes a co budete potřebovat za rok
Na začátku vám může stačit jeden účet a jedna karta. Později přibude zaměstnanec, další provozovna nebo více plateb do zahraničí. Při výběru se proto zajímejte i o možnosti přidání karet, změny balíčku nebo rozšíření služeb. A samozřejmě i o jejich cenu.
Může přijít také větší zakázka, kvůli které musíte nakoupit materiál dřív, než vám zákazník zaplatí. Nebo budete potřebovat nové vybavení. Už při výběru banky je dobré zjistit, jaké možnosti nabízí pro financování provozu a investic, například kontokorent či podnikatelský úvěr.
Před založením si dejte nabídky vedle sebe
U každé nabídky si poznamenejte cenu a podmínky vedení účtu i náklady na váš odhadovaný počet transakcí. Přidejte výběry a vklady hotovosti, cizí měny i funkce bankovnictví, které potřebujete. Zvlášť si napište služby, které zatím nevyužijete, ale mohou se hodit později.
Při porovnávání tak můžete u podnikatelských účtů UniCredit Bank ověřit, která varianta zahrnuje služby z vašeho seznamu a kolik by vás jejich využívání stálo. Podrobnosti najdete v aktuálním sazebníku. Před založením se také zeptejte na potřebné doklady a způsob sjednání.
Vhodný podnikatelský účet by měl odpovídat tomu, jak budete každý den pracovat s penězi. A zároveň nabídnout prostor pro změny, které s dalšími zakázkami a rozvojem firmy mohou přijít.