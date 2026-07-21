Jak poznat, že je vaše pojištění nemovitosti zastaralé: aktuální nabídky

Pět signálů, že nastal čas zkontrolovat smlouvu
1. Proběhla větší rekonstrukce
Nová střecha za 450 000 Kč, okna za 250 000 Kč a vytápění za dalších 300 000 Kč mohou zvýšit náklady na obnovu domu přibližně o milion korun. Běžná indexace pomáhá reagovat na růst cen, ale větší rekonstrukci nebo modernizaci nemusí zachytit automaticky. Pojišťovny například doporučují aktivně aktualizovat smlouvu, pokud se hodnota pojištěného majetku zvýší o více než 10 %.
Právě po takové změně má smysl znovu nastavit odpovídající pojištění nemovitosti, doplnit nové stavební prvky a ověřit, zda pojistná částka odpovídá dnešním nákladům na obnovu.
2. Změnila se velikost nebo dispozice domu
Přístavba garáže, zimní zahrady, dalšího patra nebo přestavba půdy na obytný prostor mění nejen hodnotu, ale také charakter stavby. Pokud byla původní smlouva uzavřena na dům o ploše 120 m² a po přístavbě má 165 m², pojišťovna by měla znát aktuální stav.
Stejně důležité je uvést vedlejší stavby, například samostatnou garáž, zahradní domek, bazén, plot nebo přístřešek. Některé balíčky je zahrnují automaticky jen do určitého limitu, jiné je vyžadují samostatně specifikovat.
3. Přibyly nové technologie
Fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště, tepelné čerpadlo, klimatizace nebo chytré řízení domácnosti mohou mít hodnotu stovek tisíc korun. Je nutné ověřit nejen jejich zahrnutí do pojistné částky, ale také krytí přepětí, zkratu, krádeže, vandalismu a technické poruchy.
Pojišťovny u pojištění fotovoltaiky uvádějí možnost ochrany v rámci komplexních balíčků a odpovědnost až do 25 milionů Kč. Součástí mohou být také nonstop asistenční služby, například právník, zámečník nebo instalatér.
4. Nemovitost se začala využívat jinak
Jiný režim má trvale obývaný dům, rekreační chata, dlouhodobě prázdný byt nebo nemovitost pronajímaná třetí osobě. Změnu využití je vhodné pojišťovně oznámit, protože může ovlivnit posouzení rizika, podmínky zabezpečení i rozsah plnění.
Zvláštní pozornost si zaslouží také nemovitost v rekonstrukci. Rozestavěná stavba může mít odlišná rizika než dokončený dům a pro sjednání pojištění může být požadováno platné stavební povolení nebo ohlášení prací.
5. Smlouva se několik let nekontrolovala
Starší smlouva může mít nízkou pojistnou částku, užší krytí nebo chybějící automatickou indexaci. Pokud by obnova domu dnes stála 8 milionů Kč, ale smlouva zůstala nastavená na 5 milionů Kč, rozdíl činí 3 miliony Kč.
Praktický tip: Smlouvu zkontrolujte alespoň jednou za dva až tři roky a vždy po rekonstrukci, přístavbě nebo instalaci dražší technologie. Připravte si původní smlouvu, aktuální výměru, seznam změn a orientační ceny provedených prací.
Aktuální nabídky pojištění nemovitosti
Následující přehled představuje vybrané aktuální nabídky pojištění nemovitosti a jejich hlavní výhody pro majitele starších, rekonstruovaných nebo modernizovaných nemovitostí. Zaměřuje se zejména na ochranu proti podpojištění, možnosti úpravy smlouvy, krytí nových technologií a dostupná cenová zvýhodnění.
1. UNIQA: nejlepší varianta pro aktualizaci starší smlouvy
- Automatická indexace pojistné částky a limitů.
- Krytí fotovoltaiky, tepelného čerpadla i vedlejších staveb.
- Možnost sjednání bez spoluúčasti a nonstop asistence.
- Online sleva až 20 %.
- Sleva až 50 % na pojištění odpovědnosti při sjednání s majetkovým pojištěním.
- Další slevy za roční platbu nebo více smluv.
UNIQA vyniká nejširší kombinací praktických prvků v jednom řešení – od automatické indexace a individuálního nastavení až po krytí moderních technologií a několik možností slev. V rámci tohoto přehledu proto působí jako nejkomplexnější volba pro majitele, kteří chtějí pojištění přizpůsobit aktuální podobě nemovitosti.
2. Allianz: automatická valorizace pojistné částky
- Pravidelná valorizace pojistné částky.
- Vyšší balíčky rozšiřují krytí o vodovodní škody, skla, krádež či vandalismus.
- Možnost zahrnout fotovoltaickou elektrárnu.
- Nonstop asistence a pojištění odpovědnosti.
- Sleva v programu Allianz PLUS.
Allianz může oslovit především majitele, kteří hledají pravidelnou valorizaci pojistné částky a přehledně rozdělené úrovně krytí. Větší rekonstrukce nebo nové technologie je však nutné do smlouvy doplnit samostatně.
3. Generali Česká pojišťovna: širší krytí pro modernizované domy
- možnost zvolit rozsah ochrany podle hodnoty a vybavení nemovitosti,
- vyšší varianty mohou zahrnovat také technickou poruchu zařízení nebo škodu způsobenou vlastním omylem,
- vhodné řešení pro nemovitosti s fotovoltaikou, tepelným čerpadlem a dalšími technologiemi,
- sleva 23 % při sjednání online.
Generali nabízí více možností, jak základní ochranu rozšířit o technické poruchy nebo méně obvyklá rizika. Nejzajímavější prvky jsou však dostupné až ve vyšších variantách nebo prostřednictvím doplňkových připojištění.
4. Kooperativa: více možností cenového zvýhodnění
- sleva 10 % při společném pojištění nemovitosti a domácnosti,
- zvýhodnění při roční platbě pojistného,
- sleva za bezeškodní průběh,
- zvýhodnění pro nemovitosti s vyšší pojistnou částkou,
- možnost nastavit rozsah ochrany podle typu a hodnoty stavby.
Kooperativa může být zajímavá pro klienty, kteří splní podmínky více cenových zvýhodnění. Výsledná sleva i rozsah ochrany však závisí na zvolené variantě, způsobu platby a nastavené spoluúčasti.
Co při aktualizaci zkontrolovat
Nestačí změnit pouze celkovou pojistnou částku. Ověřte také:
- adresu, rozlohu a způsob využití nemovitosti,
- vedlejší stavby a technologie,
- krytí povodně, záplavy, vandalismu a přepětí,
- spoluúčast,
- limity na jednotlivé typy škod,
- náhradní ubytování a asistenční služby,
- automatickou indexaci nebo jinou ochranu proti podpojištění.
Nová smlouva není vždy nutná
Pokud stávající pojištění obsahuje automatickou indexaci a rozsah krytí stále odpovídá aktuální podobě domu či bytu, může stačit upravit pojistnou částku nebo doplnit nové prvky. Novou smlouvu má smysl zvážit tehdy, když původní produkt neumožňuje potřebná připojištění, obsahuje nízké limity nebo nechrání moderní technologie.
Při výběru se vyplatí sledovat zejména ochranu proti podpojištění, možnosti individuálního nastavení, krytí nových technologií a podmínky případných slev. O výsledné kvalitě pojištění však rozhoduje především to, zda smlouva odpovídá současné hodnotě a podobě nemovitosti, nikoli tomu, jak dům nebo byt vypadal před deseti lety.