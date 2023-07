Jak postupovat při změně dodavatele energií?

Zažili jste letos u vyúčtování za energie nepříjemné překvapení? Jednou z možností, jak si snížit zálohy je šetřit nebo investovat třeba do fotovoltaiky. Tou druhou, rychlejší a jistější možností, je i v době energetické krize změna dodavatele. I přes to, že jsou ceny energií letos zastropované vládou, byste se měli začít zajímat o nabídky různých dodavatelů co nejdříve. Ceny energií totiž v současné době klesají pod vládní strop a jsou výhodnější.

Při změně dodavatele elektřiny a plynu je důležité si zjistit, jaké máte práva a povinnosti u svého současného dodavatele, jestli nebudete platit pokutu za předčasné ukončení smlouvy a jaká je vaše výpovědní lhůta. Následně můžete kontaktovat nového dodavatele, sjednat s ním smlouvu a vyřídit ukončení smlouvy s předchozím dodavatelem.

Společnost epet, které po 17 letech na trhu kromě 150 000 zákazníků důvěřují i velké výrobní podniky, již nyní nabízí levnější ceny energií, než je cenový strop díky ceníku FIX12. To znamená, že se nemusíte obávat prudkého skoku ve vašich výdavcích až cenový strop platit přestane. To by se, za předpokladu že ho vláda neprodlouží, mělo stát již příští rok.

Jak přejít ke spolehlivému dodavateli s výhodnějšími podmínkami?

Když přecházíte ke společnosti epet, nemusíte nikam chodit. Vše vyřídíte online nebo po telefonu. Postup je snadný:

Připravte si vaši současnou smlouvu nebo poslední vyúčtování Vyplňte online formulář, zavolejte na 800 70 71 71, nebo připravený dokument pošlete na smlouva@epet.cz Společnost epet se s vámi spojí a v souladu s vašimi současnými smluvními podmínkami vyřídí vše za vás

Jak rychle se vám povede změnit dodavatele, závisí od vaší současné smlouvy. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, mělo by to být snadné. Naopak u smlouvy na dobu určitou vás může čekat několikaměsíční výpovědní lhůta, nebo ji budete moci vypovědět jen v určitém období. Když váš přechod bude vyřizovat společnost Epet, dostanete veškeré informace včetně termínu zahájení dodávek a rozpisu plateb e-mailem.

Pokud jste tedy nespokojeni s vaším současným dodavatelem a zvažujete změnu, ať už z důvodu ceny nebo smluvních podmínek, vyberte si stabilní a důvěryhodnou společnost. U těch méně spolehlivých vás, jak nám ukázala energetická krize, můžou čekat nepříjemná překvapení.